Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.4 комментария
ЕС и НАТО обвинили Россию в «кибератаках» на Германию и Чехию
ЕС и НАТО бездоказательно обвинили Россию в осуществлении «вредоносной кибердеятельности» против Германии и Чехии. Об этом говорится в заявлениях, опубликованных главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем и Североатлантическим советом НАТО.
В документах утверждается, что кибератаки были совершены группировкой APT28 (Advanced Persistent Threat Actor 28), которую якобы «контролирует Россия». Доказательств этому не приводится, передает ТАСС.
«Германия публично объявила, что в результате кибератаки были взломаны электронные почты руководства Социал-демократической партии (СДПГ)», – говорится в заявлениях.
«Чехия также заявила, что ее государственные институты стали мишенью кибератак», – добавили в ЕС и НАТО.
Обе организации заявили, что используют «весь спектр ответных мер» для противодействия кибератакам.
Ранее МИД Германии вызвал представителя посольства России из-за обвинений в кибератаке.