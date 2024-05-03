МИД Германии вызвал представителя посольства России из-за обвинений в кибератаке

Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.5 комментариев
По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.4 комментария
Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Загоруйковки Харьковской области, Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, гаубица FН-70 производства Британии, орудие Д-20 и установка «Гвоздика».
Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику 72-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Андреевки, Курдюмовки и Константиновки ДНР.
ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, семь автомобилей, две гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Нота» и «Анклав», а также РЛС AN/TPQ-50 производства США.
Военнослужащие Центральной группировки улучшили положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах Ленинского, Керамика и Очеретино ДНР.
Отражено девять контратак штурмовых групп 23-й механизированной, 92-й штурмовой, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ в районах Новгородского, Соловьево, Семеновки, Нетайлово, Новокалиново, Шумов и Бердычей ДНР.
Украинская сторона потеряла до 410 военнослужащих, танк, машину пехоты, бронемашину, три автомобиля, установку Dana 2 чешского производства, гаубицу М102 производства США, гаубицу «Мста-Б» и установку «Гвоздика».
Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах Луговского Запорожской области и Старомайорского ДНР.
Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, два пикапа, гаубица FН-70 производства Британии, установка «Гвоздика» и станция РЭБ «Буковель-AD».
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Каменского Запорожской области, Ивановки и Степового Херсонской области.
Противник потерял до 20 военнослужащих и гаубицу М777 производства США.
Российская ПВО сбила за сутки 29 украинских дронов, пять авиабомб Hammer производства Франции и снаряд РСЗО «Ураган».
Всего с начала спецоперации уничтожено 593 самолета, 270 вертолетов, 23 648 беспилотников, 509 ЗРК, 15 891 танк и других бронемашин, 1275 РСЗО, 9230 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 413 единиц спецтехники.
Военный эксперт Леонков: При длительном хранении ракет в кассетной модификации суббоеприпасы становятся малоэффективными
«У ракет ATACMS есть кассетная модификация. В этом случае боеприпас несет внутри себя отдельные компоненты со взрывчатым веществом – суббоеприпасы. И иногда эти компоненты падают на землю, не разорвавшись», – объяснил военных эксперт Алексей Леонков.
По его словам, в данном случае такое большое число несдетонировавших суббоеприпасов объясняется тем, что ракеты, переданные Украине, было предоставлены со складов длительного хранения. «Как показывает практика, при длительном хранении кассетных боеприпасов их начинка становится малоэффективной», – продолжил спикер.
«Однако сами суббоеприпасы, лежащие на земле, представляют серьезную угрозу, потому что фактически становятся минами. К ним нельзя даже прикасаться. В случае обнаружения такой «находки» необходимо вызывать саперов, которые либо обезвредят ее на месте при помощи специального колпака, либо каким-то образом перенесут ее на безопасное расстояние», – говорит специалист.
Леонков уверен: за атакой ВСУ на Крымский полуостров вновь не последует никакой осуждающей реакции со стороны Запада. «Когда ракеты ATACMS передавались Украине, американцы сразу заявили, что использовать их можно только по украинским территориям. Но ведь те же Штаты отказываются признавать Крым частью России. Так что в их логике действия Киева можно только поощрить», – пояснил он.
Резюмируя, Леонков подчеркнул – атака преследовала две цели. «Первая – запугать россиян. Вторая – посеять в головах наших граждан недоверие к действиям гражданских и военных властей страны», – заключил собеседник.
В Симферопольском районе Крымского полуострова остались несдетонировавшие суббоеприпасы американских ракет ATACMS, предупредил ранее глава региона Сергей Аксенов. Эти компоненты ракет находят в селе Донском и его окрестностях, отметил Аксенов в своем Telegram-канале. Тем, кто их обнаружил, не следует приближаться к ним, поднимать. Необходимо вызывать сотрудников МЧС и МВД.
Напомним, ночью украинские военные ударили по Крыму ракетами ATACMS. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские боевики применили несколько баллистических ракет ATACMS для удара по Крыму – перед атакой на полуострове была объявлена тревога, перекрывался Крымский мост. Российская система ПВО отработала над Джанкоем и Симферополем, отразив все ракеты ВСУ.
Газета ВЗГЛЯД допускала, что США тайно передали Украине партию из более чем ста дальнобойных ракет ATACMS, чтобы ВСУ вновь попытались нанести удары вглубь территории России.
Дипломатам США, Британии и Германии на выставке трофейной техники НАТО создали особые условия
На выставке, проходящей на Поклонной горе, появилось объявление, в котором предлагается работникам вышеперечисленных посольств посетить экспозицию без очереди.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее также приглашала западных дипломатов на выставку. Она отметила, что выставка будет интересна тем, кто «все еще верит в западные ценности» и не видит «гибридной агрессии, развернутой натовцами» против России.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что россияне при посещении выставки могут увидеть успехи ВС России и почувствовать сопричастность к будущей победе страны в СВО.
Бывший американский разведчик: США хранят оружие в Польше, боясь его уничтожения на Украине
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что США на «собственном горьком опыте убедились, что как только она (техника) пересекает границу, русские ее взрывают», передает РИА «Новости».
Поэтому Вашингтон боится посылать свои ударные ракеты, артиллерийские снаряды и новые бронемашины Киеву, заявил он. Риттер подчеркнул, что Россия сейчас так доминирует на поле боя, что там не уцелело бы даже «бесконечное» количество переданной Киеву военной техники.
Ранее Риттер заявил, что Россия может уничтожить армии НАТО.
МИД отреагировал на отзыв статьи Reuters со словами Кэмерона об ударах ВСУ по России
Комментируя в своем Telegram-канале отзыв агентством Reuters публикации с соответствующим заявлением Кэмерона, Захарова написала: «На наших глазах разворачивается «чисто английское убийство». Уверена, он это сказал».
Слова британского министра вызвали резонанс, поэтому Лондон был вынужден «дать заднюю и принести в жертву Reuters», считает дипломат.
Ранее глава МИД Британии Кэмерон в интервью Reuters заявил, что Украина имеет право наносить удары британским оружием по целям внутри России, чтобы чувствовать, что она защищает себя после российских атак. Агентство отозвало статью с высказыванием главы британского МИД «в связи с пересмотром некоторых деталей в материале».
FT: В Норвегии предупредили Европу о риске зависимости от импорта российских удобрений
В интервью газете Financial Times Хольсетхер отметил, что Россия наращивает поставки азотных удобрений в Европу, передает РИА «Новости».
Данные Евростата подтверждают его слова: за год, предшествующий июню 2023, ЕС вдвое увеличил импорт из России мочевины – самого популярного азотного удобрения, пишет издание.
Хотя в этом сезоне импорт из России снизился, он все еще остается на исторически высоком уровне, составляя треть от общего объема поставок мочевины в Европу, отмечается в статье.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа усиливает зависимость от российского СПГ.
Business Insider: Ошибка ВСУ помогла России продвинуться у Очеретино
По данным BI, украинские войска совершили оплошность при ротации элитной 47-й механизированной бригады Украины и 115-й механизированной бригады в районе Очеретино, что позволило ВС России продвинуться вперед и взять под контроль большую часть населенного пункта, передает РИА «Новости».
Ранее пленный ВСУ рассказал об обмане командования в Очеретино.
«Коммерсант»: СБУ использовала 10 тонн ракетного топлива для подрыва Крымского моста в 2022 году
При этом основным зарядом взрывного устройства было смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, замаскированное под бобины с полиэтиленовой пленкой, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты экспертизы.
Отмечается, что для детонации использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, вероятно, С-4 или РЕ-8.
По данным следствия, организатором теракта был глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Он руководил группой, которая занималась подготовкой и осуществлением подрыва моста.
Взрывчатка была отправлена из Одессы в Болгарию, затем в Грузию и Армению, а оттуда – в Россию. Взрыв произошел 8 октября 2022 года на 156-м километре автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь.
В результате взрыва 8 октября 2022 года обрушились два пролета моста, были повреждены 17 вагонов проходящего в этот момент по мосту грузового поезда.
По делу о теракте обвиняются граждане России, Армении и Украины. Несколько человек, включая главу СБУ Малюка, арестованы заочно и объявлены в международный розыск.
Ранее в Крыму отреагировали на намеки постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы об атаке на Крымский мост. Заявления украинского дипломата назвали «оскалом террористов», которые показывают разрушительную и чудовищную суть украинских властей.
Политолог Рар: В США и ЕС недовольны тем, что их техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе
На Западе крайне негативно восприняли выставку трофейной техники в Москве, сказал германский политолог Александр Рар. «Прессе США и ЕС не нравится тот факт, что западная военная техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе», – пояснил эксперт.
Собеседник считает, что негативная реакция западных государств объясняется кардинально отличными взглядами России, ЕС и США на текущий конфликт. Он отмечает, что Брюссель и Вашингтон пытаются представить противостояние как защиту суверенитета Украины. Немаловажным является и идеологический аспект выставки.
Ранее организаторы выставки трофейной техники на Поклонной горе в Москве ввели особые условия посещения для дипломатов из западных государств. В частности, представители американского, британского, немецкого, французского и польского посольств смогут без очереди осмотреть экспозицию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова лично предложила сотрудникам зарубежных ведомств ознакомиться с мероприятием. «Думаю, дипломатическому корпусу будет интересно ознакомиться с тем, как «коллективный Запад» уничтожает мир и безопасность на планете», – написала она в своем Telegram-канале.
Россияне должны видеть поверженную технику ВСУ, организация этой выставки на Поклонной горе в Москве является блестящей идеей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такое мероприятие вызовет большой интерес у жителей столицы и гостей города.
В то же время западная пресса о выставке отзывается негативно. Так, британская Daily Express решила, что мероприятие является некой «насмешкой» российского правительства над Западом. Отмечается, что экспозиция проходит сразу после того, как США и Британия договорились о выделении дополнительных средств на военную помощь Украине.
Напомним, трофейную технику ВСУ американского, британского, чешского, шведского производства привезли на Поклонную гору в Москве для выставки Министерства обороны России. Например, в экспозиции представлены немецкая БМП Marder и танк Leopard 2, БТР М113 и БМП Bradley, сделанные в США, а также турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi.
Кроме того, на выставку у музея Победы на Поклонной горе были доставлены американские танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle. Они были захвачены у Бердычей на Авдеевском направлении.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему выставка трофейной техники вызвала негативную реакцию на Западе.
Спикер МИД Захарова допустила связь высказываний Макрона с днями недели
По ее словам, у Макрона, видимо, есть определенный цикл для подобных высказываний, передает ТАСС.
Ранее в четверг Макрон снова не исключил отправки французских войск на Украину.
Агентство Bloomberg отмечало, что призывы французского президента Эммануэля Макрона увеличить военную помощь Киеву звучат неуклюже на фоне его колебаний между миротворцем и провокатором.
Рогов: Работино стало важным символом победы русского оружия
«На данный момент в Работино наблюдается локальное сопротивление противника. Как правило, это группы из нескольких солдат, вооруженных исключительно стрелковым оружием. Видимо, оставшиеся в селе боевики ВСУ из-за проблем со связью не знают о бегстве основных сил украинской армии», – сказал Владимир Рогов, лидер движения «Мы вместе с Россией».
«Освобождение этого населенного пункта и высот рядом с ним позволят российской армии обеспечить огневой контроль над ближайшим участком фронта. Это поможет быстрее «срезать» Работинский выступ, который возник в результате прошлогоднего наступления ВСУ», – подчеркивает он.
«Кроме того, здесь есть и важное символическое значение. Напомню, в период контрнаступления ВСУ Работино было чуть ли не единственным достижением нашего противника. Тогда офис Зеленского активно представляли это как серьезную победу и раздувал ее в СМИ. Однако теперь российские войска свели на нет все результаты летней атаки украинской армии», – отмечает собеседник.
«Более того, Работино стало важным символом победы русского оружия. Наши солдаты отразили все атаки противника, в том числе осуществленные с помощью современной западной техники, а позднее вновь подняли флаг России над населенным пунктом», – акцентировал эксперт.
«Сейчас ВСУ готовят две линии обороны, расположенные неподалеку от Орехова. Там возводятся железобетонные сооружения по стандартам НАТО. Они закапываются на несколько метров в землю и снаружи похожи на небольшие холмы. Кроме того, территория серьезно заминирована. Сам же город – это укрепрайон, своеобразная Авдеевка на Запорожском направлении», – пояснил он.
«Тем не менее боевой дух солдат ВСУ на этом участке фронта не очень высок. Мотивации сражаться у насильно загнанных в войска людей немного. Но несмотря на это не следует ожидать быстрого продвижения российской армии на данном направлении. Необходимо идти аккуратно, ведь важна не скорость наступления, а сохранение жизней наших ребят», – резюмировал Рогов.
Ранее российские военные дошли до северных окраин села Работино и подняли там триколор, сообщил Рогов агентству РИА «Новости». По его словам, основные силы ВСУ оставили Работино, отойдя на новые заранее подготовленные позиции. Однако противник пытается сохранить в населенном пункте хотя бы минимальное присутствие, так как село является главным достижением Украины за год попыток контрнаступления на этом участке фронта.
В начале недели Рогов отмечал, что в Работино остались лишь незначительные очаги сопротивления украинской армии, которая, вероятно, пытается сражаться, поскольку «не понимает, что уже все». Он подчеркивал, что у этих подразделений ВСУ «нет реальной оценки ситуации».
Напомним, сдавшийся под Работино в Запорожской области украинский военный рассказал, что молодые люди составляют лишь небольшую долю солдат ВСУ, принимающих участие в выполнении солдат не передовой. По его словам, значительная часть состава старше 50 лет.
Спикер МИД Захарова: Исполнителей преступления в Доме профсоюзов настигнет возмездие
По ее словам, рано или поздно справедливое возмездие настигнет исполнителей и вдохновителей такого варварского преступления, не имеющего срока давности, передает ТАСС.
Также Захарова отметила, что настанет день, когда Одесса сбросит иго бандеровцев и вновь станет свободным городом, где в согласии будут жить люди разных национальностей.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что трагедия в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года стала одним из проявлений нацизма на Украине, против которого направлена специальная военная операция.
Экономист Любич оценил данные западных СМИ о вкладе релокантов в рост российской экономики
«За последнее время в Россию действительно вернулось большое количество релокантов. Думаю, 40-45% от общего числа уехавших действительно может быть корректной цифрой. Однако издание Bloomberg существенно переоценивает их вклад в развитие экономики государства», – сказал экономист Антон Любич.
«В большинстве своем в страну вернулись те, кто и так был трудоустроен в отечественных компаниях. Многие из них покинули Родину в связи с экономическими причинами. Нередко работодатели самостоятельно отправляли своих сотрудников за рубеж. Таким образом попросту они избегали новых санкций», – уточняет он.
«Соответственно, плоды их труда и без того были включены в прирост российского ВВП. Их переезд за границу оставался простой формальностью. В то же время те, кто до сих пор находятся в Европе или на территории других стран СНГ, как правило, числятся в иностранных компаниях. Их работа уже не имеет никакого отношения к финансовому сектору РФ», – акцентирует эксперт.
«Конечно, получить точные данные о количестве вернувшихся россиян и их влиянии на экономику государства в настоящий момент трудно, но возможно. Для этого нужно совместить статистику базы Пограничной службы с информацией из Социального фонда», – подчеркивает собеседник.
«Первая инстанция позволит зафиксировать число людей, пересекших границу в обратном направлении. Вторая даст представление об их доходах. На рубль зарплаты создается примерно 30-35 копеек добавочной стоимости. Соответственно, сопоставив указанные показатели, мы сможем точно рассчитать, какой именно процент от роста ВВП пришелся на релокантов», – резюмирует Любич.
Ранее издание Bloomberg сообщило о росте экономики России из-за возвращения релокантов. В статье газеты указано, что на обратную миграцию в РФ пришлась «одна пятая или одна третья» от 3,6% увеличения ВВП страны за 2023 год. При этом отток населения не просто «замедлился», но и «обратился вспять».
По данным компании Finion, предоставляющей миграционные услуги, около 40-45% покинувших Россию в 2022, приняли решение о возвращении на Родину. В связи с тем, что уехавшие как правило имеют более крупные зарплаты, их обратный приезд способствует общему насыщению экономической активности внутри страны.
«Вместо того чтобы тратить имеющиеся доходы за границей, они ориентируются на российскую отрасль потребления: пользуются бытовыми услугами, розничной торговлей», – отмечает издание. Кроме того, подчеркивается, что ряду релокантов по возвращению были предложены более комфортные условия труда.
Однако данная тенденция не особо сказывается на проблеме «нехватки рабочих рук» на рынке труда. Общее число вернувшихся в страну составляет лишь 0,3% от общего числа занятых в стране. Тем не менее данный процесс будет продолжаться, поскольку за рубежом жизнь россиян осложняется широким спектром социальных барьеров.
Так, согласно исследованию Европейского университета (Флоренция) лишь 41% мигрантов из РФ (в некоторых странах данный показатель не превышает и 16%) считают свое текущее положение «стабильным». При этом около четверти опрошенных отмечают частые случаи дискриминации со стороны местных жителей или учреждений.
Bloomberg: Макрон захотел повлиять на Путина через Си Цзиньпина
По данным Bloomberg, Макрон хочет сблизиться с китайским лидером во время его двухдневного визита во Францию, передает РИА «Новости».
Он также планирует договориться с китайской стороной о сотрудничестве в сфере производства аккумуляторов для электромобилей.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Пекин обрел новую функцию в мировой политике – быть посредником между Россией и Западом.
Глава МВД Баварии Херрманн предложил уменьшить выплаты украинским беженцам
Инициатива Херрманна заключается в том, чтобы украинские беженцы получали помощь по закону о пособиях просителям убежища, что примерно на 18% меньше текущих выплат, передает «Московский комсомолец».
Сейчас беженцы с Украины получают пособие Burgergeld для безработных наравне с другими гражданами Германии. Размер выплаты в расчете на одного одинокого взрослого составляет 563 евро в месяц.
По новому закону о пособиях одинокий проситель убежища будет иметь право на 460 евро в месяц. С учетом 700 тыс. украинских беженцев, экономия может достигнуть 70 млн евро в месяц, или 840 млн евро в год.
Члены Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также часть Свободной демократической партии поддержали предложение Херрманна, «Зеленые» и Социально–демократическая партия Германии выступили против.
Ранее стало известно о намерении стран ЕС ужесточить политику в отношении украинских мигрантов.