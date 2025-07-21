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    21 июля 2025, 21:00 • В мире

    ЕС допустил роковую ошибку в отношениях с Китаем

    ЕС допустил роковую ошибку в отношениях с Китаем
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Пекин пригрозил ЕС «решительным» ответом на 18-й пакет антироссийских санкций, куда также попали банки из КНР. Эскалация в отношениях между Брюсселем и Пекином произошла накануне китайско-европейского саммита на высшем уровне, где стороны будут искать выход из тарифной войны, запущенной США. Почему ЕС пошел на обострение с Китаем, и чем это грозит мировой экономической системе?

    Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь осудил 18-й пакет антироссийских санкций ЕС, куда впервые попали китайские банки. Ограничения коснулись Suifenhe Rural Commercial и Heihe Rural Commercial, а также трех компаний, которые, по мнению Брюсселя, поставляли в Россию продукцию для нужд военно-промышленного комплекса.

    В этой связи Цзянь указал, что «Китай всегда выступал против односторонних санкций, которые не имеют под собой никакой основы в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН». Он также подчеркнул, что в вопросе украинского кризиса Пекин был и остается привержен посредничеству и содействию переговорам и никогда не поставлял оружие конфликтующим сторонам, а также строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

    В заключение дипломат призвал ЕС прекратить «подрывать законные интересы китайских компаний без фактической основы» и заверил, что Поднебесная «примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов своих компаний», сказано на сайте МИД Китайской Народной Республики.

    Что примечательно, риторика сторон ужесточилась на фоне грядущего саммита в Пекине, посвященного 50-летию дипломатических отношений Европы с Китаем. Как ожидается, в четверг руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антонио Коста встретятся с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Среди прочего стороны намерены обсудить «пути обеспечения более сбалансированных, взаимных и взаимовыгодных торговых отношений». Как пишет The New York Times, Поднебесная приняла ответные меры против торговых ограничений, обвинила Европу в протекционизме и замедлила экспорт важнейших полезных ископаемых, еще больше сблизившись с Россией.

    По мнению аналитиков газеты, эти шаги «являются частью жесткой позиции Пекина в торговых и геополитических спорах с Брюсселем». Издание также напоминает, что фон дер Ляйен ранее обвинила Китай в «наводнении мировых рынков дешевыми товарами, что призвано уничтожить конкурентов», и в дискриминации европейских компаний, ведущих бизнес в Китае. Она также предупредила, что поддержка Китаем Москвы создает нестабильность в Европе.

    Между тем министр иностранных дел КНР Ван И уже предупреждал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас о возможных ответных мерах Пекина, если под санкции попадут китайские банки. По данным газеты South China Morning Post, китайский дипломат «три или четыре раза» акцентировал внимание европейской стороны на необратимости последствий такого решения.

    Напомним, в пятницу постпреды стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Реагируя на происходящее, представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал: Россия адаптировалась к жизни под санкционным давлением, приобрела иммунитет к западным санкциям и научилась жить в условиях ограничений. В свою очередь, замглавы российского МИД Александр Грушко допустил обнуление товарооборота с ЕС.

    По мнению экспертов, отношения между Китаем и ЕС зашли в тупик: Брюссель, вводя санкции и выдвигая политические требования, фактически спровоцировал жесткую реакцию Пекина, а КНР во избежание демонстрации слабости вынуждена искать баланс между ответными мерами и минимизацией потерь.

    При этом если Евросоюз в полной мере поддержит торговую войну США, это может окончательно расколоть мировую экономику на враждующие блоки. Для Европы, чья зависимость от Китая сильнее, чем его зависимость от ЕС, такой сценарий грозит серьезными экономическими потрясениями.

    «Долгое время экономическое партнерство между КНР и Брюсселем было выстроено таким образом, что европейские компании вкладывались в китайское производство и вывозили прибыль в достаточно ограниченном объеме. Такая схема в полной мере устраивала Поднебесную», – объясняет Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Теперь же ЕС посредством санкций и разнообразных требований вознамерился политизировать экономическое сотрудничество.

    В свою очередь, Китай понимает: любые рестрикции, пусть даже в отношении небольших компаний, бьют по китайской экономике. Однако если Пекин пойдет на какие-либо уступки, Западом это будет интерпретировано как слабость. В Китае это осознают», – продолжает аналитик.

    «На этом фоне КНР вынуждена делать упреждающие заявления. В них пока нет конкретики, поскольку китайская дипломатия пытается определить правильную тональность ответа», – считает он. Впрочем, на предстоящем саммите Китай – ЕС риторика Пекина будет весьма жесткой. «КНР будет действовать согласно правилу: никому ничего не спускать и всем наносить ответные удары, пытаясь при этом минимизировать собственные потери», – допускает спикер, напомнив:

    Китай – прагматичный игрок в части экономических отношений, и ему чужда «дружба против кого-то».

    «Поэтому Брюсселю вряд ли удастся заманить Пекин в совместные действия против Вашингтона или Москвы, и уж тем более против китайских экономических интересов», – прогнозирует собеседник. «Евросоюз сделал непоправимую ошибку, введя санкции против Китая перед проведением их совместного саммита. Пекин воспринял такое решение Брюсселя как шантаж», – добавил немецкий политолог Александр Рар.

    По его словам, теперь КНР может ожидать, что ЕС присоединится к тарифной войне, которую Штаты намереваются начать против Китая и стран, продолжающих сотрудничать с Россией. «Такое развитие событий будет означать конец экономической глобализации в нынешнем виде. Мир разделится на два противоположных блока. Возможно, как раз этого и добиваются США, но для Европы, зависящей от Китая больше, чем он от ЕС, это путь к катастрофе», – заключил собеседник.

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