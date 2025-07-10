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    10 июля 2025, 08:50 • В мире

    Попытка Китая улучшить отношения с ЕС провалилась

    Попытка Китая улучшить отношения с ЕС провалилась
    @ IMAGO/photothek/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Китайских дипломатов в Берлине и Брюсселе вызвали «на ковер» в связи с инцидентом в Красном море, где китайский военный корабль якобы направил лазер на немецкий самолет. Сам инцидент произошел незадолго до юбилейного саммита ЕС-КНР, программа которого была сокращена. В чем заключается суть этого конфликта и какое отношение он имеет к России?

    Накануне Германия заявила, что китайский военный корабль навел лазер на немецкий самолет, участвующий в миссии ЕС Aspides по защите судоходства в Красном море от атак йеменских хуситов. В ответ Европейская служба внешнеполитической деятельности вызвала китайского посла при ЕС, назвав инцидент «опасным и неприемлемым».

    Ранее, еще во вторник, Берлин также вызвал китайского посла для объяснений. Этот эпизод произошел на фоне растущей обеспокоенности ЕС в связи с усилением влияния Китая на критически важные технологии и инфраструктуру безопасности в Европе.

    По данным Минобороны Германии, лазер был наведен на разведывательный самолет в начале июля. Немецкие власти утверждают, что китайский корабль сделал это без предупреждения и видимой причины во время планового полета.

    Пока неясно, какой именно тип лазера применялся — был ли это боевой лазер или система наведения. В целях безопасности миссию пришлось прервать, после чего самолет благополучно приземлился на базе в Джибути (Восточная Африка). Это, к слову, не первый случай подобных обвинений: в 2020 году США заявляли, что китайский корабль нацелил лазер на патрульный самолет ВМС над международными водами у Гуама. Пекин тогда отверг эти обвинения.

    Однако эскалация в отношениях между Европой и Китаем на этом не исчерпана. На этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен резко раскритиковала Китай накануне 50-летнего юбилея отношений ЕС-КНР. Она потребовала от Пекина ограничить сотрудничество с Россией, заявив, что это станет «определяющим фактором» для будущего взаимодействия с ЕС.

    Фон дер Ляйен также обвинила Китай в «неограниченной поддержке» Москвы, что, по ее словам, подрывает стабильность в Европе. В ответ официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что китайско-российское сотрудничество «не направлено против третьих стран» и не терпит внешнего вмешательства.

    Примечательно и то, что на прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И в беседе с главой дипломатии ЕС Кайей Каллас допустил, что Пекину невыгодно поражение России в Украине. По данным South China Morning Post, он объяснил это тем, что в таком случае США «переключат все внимание на Китай».

    Добавим, что к противостоянию ЕС и КНР попыталась подключиться Украина. Так, СБУ сообщила о задержании двух граждан КНР – отца и сына, – подозреваемых в попытке незаконно вывезти документацию по ракетному комплексу «Нептун». По данным спецслужбы, за ними следили с 2023 года.

    Эксперты отмечают, что попытки Китая улучшить отношения с ЕС на фоне растущих разногласий между Европой и США не только не увенчались успехом, но и в чем-то даже усугубили ситуацию, в которую пытаются вклиниться игроки меньшего калибра вроде Украины, чтобы поддержать антикитайскую повестку Белого дома.

    Загадочный лазер

    Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ предположил, что немецкий самолет, как это было распространено еще в годы холодной войны, облетал китайский корабль на небольшом расстоянии с целью сделать детальные фотоснимки.

    «Немцы, как всегда, действовали в рамках коалиционной дисциплины. Для них самих технические особенности китайских кораблей не очень интересны, но у них идет тесный обмен разведывательной информацией с американцами», – пояснил Кашин.

    При этом на военных кораблях США и Китая появились различные образцы лазерного оружия, «которое еще недостаточно мощное, чтобы стать полноценной заменой ПВО, но позволяющее бороться с дронами и воздействовать на оптико-электронные системы вражеских летательных аппаратов».

    По словам эксперта, у нескольких стран есть образцы ракетного оружия с лазерным наведением и появление луча может свидетельствовать о скором пуске снаряда, «но такие системы применяются в некоторых образцах американских и российских противотанковых ракетных комплексов, а также в отдельных британских зенитных ракетных комплексов»: «У китайских морских ракетных систем подобной системы лазерного наведения нет. Может быть, в данном случае было излучение дальномера, но это маловероятно».

    США действуют руками ЕС

    «Евросоюз, как показали события последних нескольких лет, совершенно не субъектная структура, которая полностью подконтрольна решениям США. Поэтому Еврокомиссия делает то, что ей прикажут. Решение вызвать китайских послов тоже было продиктовано извне», – считает Кирилл Котков, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге.

    По мнению эксперта, ни Германия, ни тем более ЕС не заинтересованы в раздувании этого скандала, особенно на фоне саммита ЕС и Китая, намеченного на 24-25 июля. «После АСЕАН Евросоюз занимает вторую строчку по товарообороту с Китаем, он превышает 700 млрд долларов в год. Поэтому Европе совершенно не выгодно ругаться с Пекином», – пояснил Котков.

    Котков добавил, что США и ЕС хотят заставить Китай прекратить использовать дружественный нейтралитет по отношению к России. «Поэтому на страну продолжат оказывать давление как по экономической, так и по политической линии, чтобы Китай отдалился от России. Но поскольку КНР – это страна с высокой степенью реализации государственного суверенитета, Китай сам вправе принимать решения, которые выгодны в первую очередь ему самому», – прогнозирует китаист.

    Провал партнерства

    Кашин, в свою очередь напомнил, что недавний шестидневный тур Ван И в страны ЕС не оправдал ожиданий. Китайцы надеялись на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении ЕС усилить экономические связи с европейцами, но в итоге программа предстоящего юбилейного саммита была сокращена с двух дней до одного.

    «Ван И не достиг успеха по двум причинам. Во-первых, европейцы сами недовольны китайской экономической политикой. А во-вторых, независимо от позиции США, ЕС, как показал последний саммит НАТО, решил терпеть враждебную риторику Трампа, ползать перед ним на брюхе и называть президента США «папочкой». Соответственно, китайский заход на партнерство с Европой провалился. Это стало понятно, когда прямо в ходе поездки Ван И китайцы ввели 35% пошлины на ряд видов европейской алкогольной продукции», – отметил собеседник.

    Что касается задержания СБУ двух китайских «шпионов», то Украина, полагает спикер, «пытается показать Трампу, что она тоже встраивается в антикитайскую повестку

    и готова действовать единым фронтом с США»: «Украина все время выступает с новыми обвинениями в адрес Китая по поводу поддержки России, а сейчас начала серию показательных мероприятий по борьбе с китайской разведкой».

    По словам Кашина, после распада СССР китайская техническая разведка была крайне активна на Украине – для нее это был важнейший источник военных технологий, но сейчас «в основном китайцы все уже выгребли». «Ракета «Нептун» – это слегка модифицированная старая советская противокорабельная ракета Х-35. Она же производится и в России, но на Украине имелся полный комплект ее документации, потому что до распада СССР рассматривался вариант развертывания на Украине резервной линии ее производства», – отметил собеседник.

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