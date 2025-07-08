Угрозы Запада лишь усилили БРИКС

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

6-7 июля в Рио-де-Жанейро прошел саммит БРИКС. Самой влиятельной в мире незападной организации, куда входят Россия, Китай, Индия, Южная Африка, Бразилия, а также недавно принятые Иран, Эфиопия, ОАЭ, Индонезия и Египет.

Представители стран собрались для того, чтобы обсудить темы, касающиеся как общего мироустройства, так и двустороннего сотрудничества. И в этом плане итоговая декларация саммита из 126 пунктов оказалась весьма показательной. С одной стороны, она демонстрирует глобальный характер организации, имеющей интересы на всем пространстве земного шара – участники саммита декларируют свою позицию по различным вопросам, начиная с реформы Совбеза ООН и заканчивая ближневосточным делами.

Что и неудивительно, если посмотреть на состав БРИКС. «На страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40% мировой экономики, а совокупный ВВП по паритету покупательной способности достигает уже 77 трлн долларов», – сказал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции. «БРИКС сегодня – это более 20% мировой торговли», – дополняет его министр иностранных дел Сергей Лавров.

С другой, свою позицию БРИКС высказывает исключительно в неконфронтационном ключе. Есть критика позиции ЕС по отказу от ископаемых источников энергии или увеличению финансирования армии, позиции США по торговле, позиции Израиля по Палестине – но нет перечня ответных мер со стороны БРИКС (санкций, контринициатив и т.п.). У БРИКС нет задачи идти на конфликт или тем более бросать вызов странам глобального Запада.

Казалось бы, это странно – ведь глобальный Запад уже бросил вызов БРИКС. Президент Соединенных Штатов угрожает организации торговой войной. В частности, стопроцентными торговыми пошлинами в случае, если члены БРИКС будут подрывать могущество доллара. А также заявляет о готовности наказать все те государства, которые поддерживают организацию.

«Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет облагаться дополнительным 10%-ным тарифом», – заявил Дональд Трамп. То есть если даже важные и ценные союзники Америки (например, Саудовская Аравия) продолжат сближаться с БРИКС, то они получат жесткий американский ответ. А те страны, с которыми администрация Белого дома сегодня в конфликте – например, ЮАР – и вовсе удостоились от Трампа 30-процентной пошлины.

Интересно, что еще недавно Трамп заявлял, что «БРИКС умер», не выдержав его угроз введения стопроцентных пошлин. Теперь же он снова угрожает странам за сотрудничество с БРИКС – но с кем же они в таком случае собираются сотрудничать, если организация уже мертва? Иначе говоря, собака лает, караван идет – никакие угрозы Трампа на БРИКС не действуют.

К попыткам Трампа подавить БРИКС относятся скептически даже западные СМИ, которые осветили саммит организации в позитивном ключе. «БРИКС становится все труднее игнорировать», – признается издание Bloomberg.

И этот скепсис имеет целый ряд объяснений. Во-первых, даже с учетом угроз Трампа БРИКС сохраняет привлекательность на мировой арене, поскольку альтернативные ей структуры глобального выглядят крайне убого. Они выхолощены – причем выхолощены самим коллективным Западом, который своим радикализмом разрушил совместные с глобальным Югом форматы (наподобие Большой Двадцатки).

«На фоне подорванных разногласиями форумов G7 и G20, а также разрушительной политики президента США под названием “Америка превыше всего”, БРИКС выглядит как убежище для сторонников многосторонней дипломатии», – пишет Reuters. То есть для всех тех, кто готов коллективно с другими странами решать общие проблемы на основе совпадения интересов.

Во-вторых, потому, что страны БРИКС умеют отстаивать свое. «Уникальность такого объединения как БРИКС заключается в том, что это объединение стран, которые разделяют общие подходы и общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество, исходя из собственных интересов», – напоминает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Сам БРИКС в свое время создавался как сообщество суверенных стран, и его новые участники тоже дорожат суверенитетом.

В-третьих, Трамп со своими угрозами сам загнал себя в угол. Дело в том, что страны БРИКС действуют на основе консенсуса. И поскольку ряд стран-членов организации (та же Южная Африка или Бразилия) не хотят идти на конфликт с США, то БРИКС, например, не спешит углублять интеграцию в виде создания альтернативных американским институтов глобального финансового контроля. Той же единой валюты. БРИКС дружит не против США, не ради противостояния с самой могущественной державой Запада – а в собственных интересах.

Однако Трамп эти тонкости явно не различает и своими угрозами лишь убеждает «умеренных» в бессмысленности умеренного подхода. И поскольку это не простые, а суверенные «умеренные», то они могут начинать рассматривать давление Трампа не как предостережение в отношении будущих действий, а как покушение на суверенитет.

В-четвертых, само по себе сопротивление структурам наподобие БРИКС может иметь лишь ограниченный успех. Например, притормозить развитие организации. Однако в долгосрочном плане это не имеет никакого смысла – ведь БРИКС отражает процессы, которые необратимы.

«Многополярность – это не выбор, а объективная реальность, которая приходит на смену устаревшей неолиберальной модели, построенной по сути на неоколониальных практиках. Традиционная парадигма глобализации с преобладающей ролью так называемых развитых государств Запада уходит в прошлое», – заявил Сергей Лавров.

Попытки противостоять этим процессам не просто бесполезны – они разрушительны для самих противостоящих. Ведь те, кто игнорируют БРИКС, сами устраняют себя от процессов принятия решений.

Процессов, которые сейчас проходят не в рамках традиционных для западноцентричной модели G7 или G20, а структур Глобального Юга. Фактически БРИКС ползучим путем перехватывает у Запада глобальную политическую повестку и глобальную экономику. Отсюда и угрозы Трампа, пытающегося сохранить то, что ускользает из рук.

«Повышается роль региональных объединений, таких как Африканский союз, СЕЛАК, АСЕАН, ШОС, ЕАЭС. В этих рамках вырабатываются концептуальные и прикладные подходы к формированию новой архитектуры мирового хозяйства, базирующейся на принципах равноправия, многосторонности и недискриминации в сферах торговли, финансовых расчетов, технологий, логистики», – продолжает Сергей Лавров.

Поэтому у Трампа и других лидеров коллективного Запада есть выбор. Либо продолжать бессмысленное и контрпродуктивное противостояние БРИКС – либо начать сотрудничать с Глобальным югом и тем самым сохранить возможность не просто влиять на контуры будущего многополярного мира, но и принять участие в их формировании. Стать союзником, а не противником – в том числе и России, как одной из стран-основательниц БРИКС.