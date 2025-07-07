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    Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему сделка России и США состоится не сейчас

    Трамп хочет не сдать, а продать Украину. Или, если быть точнее, обменять ее на какую-то уступку с российской стороны. И поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон не сошлись в цене, то обе стороны занимаются ее изменением. Россия понижает, США повышают или удерживают.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как рок-н-ролл захватил мир

    Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.

    8 комментариев
    7 июля 2025, 13:16 • Новости дня

    Эксперт объяснил угрозы Трампа в адрес БРИКС

    Политолог Бордачев: Тарифные угрозы Трампа в адрес БРИКС – приглашение к переговорам

    Эксперт объяснил угрозы Трампа в адрес БРИКС
    @ REUTERS/Ken Cedeno

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Угрозы главы Белого дома Дональда Трампа о введении дополнительных пошлин против стран БРИКС – это не анонс мер, которые будут гарантированно приняты, а присущая президенту США форма приглашения к переговорам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент США Трамп обвинил БРИКС в антиамериканской политике.

    «Цель работы БРИКС не в том, чтобы противодействовать кому-либо в целом и Вашингтону в частности. В то же время решения организации могут восприниматься как носящие антиамериканский характер. Действия объединения в некотором смысле мешают Штатам извлекать ренту из происходящих в мире процессов», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    По его словам, покупку любого не американского товара или оплату картой, не привязанной к платежной системе США, глава Белого дома Дональд Трамп может трактовать, как действие, направленное против интересов его страны.

    «При этом, сама по себе угроза о введении дополнительных пошлин против стран БРИКС – это не анонс мер, которые будут гарантированно приняты, а присущая Трампу форма приглашения другой стороны к переговорам», – уточнил аналитик.

    «Кроме того, у США и Китая – одного из лидеров БРИКС – потенциал компромиссов близок к исчерпанию. Это понимают и в Пекине, и в Вашингтоне. Поэтому Трамп подошел к вопросу с несколько другой стороны, как игрок, просчитывающий ходы наперед, но всегда готовый к импровизации», – резюмировал собеседник.

    В понедельник президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил: «Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом в размере 10%». «Исключений из этой политики не будет», – написал глава Белого дома.

    Взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран, отметил в свою очередь Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. «Мы действительно видели такие заявления президента Трампа. Здесь очень важно отметить, что уникальность такого объединения как БРИКС заключается в том, что это объединение стран, которые разделяют общие подходы и общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество исходя из собственных интересов», – цитируют Пескова «Известия».

    Днем ранее президент России Владимир Путин на главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС заявил о необходимости дальнейшего расширения использования национальных валют во взаиморасчетах между странами-членами организации.

    «Создание на площадке БРИКС независимой расчетно-депозитарной системы, как представляется, позволит сделать валютные транзакции более быстрыми, эффективными и безопасными. К слову, применение национальных валют в торговле между нашими государствами неуклонно растет: в 2024 году доля нашей национальной валюты, рубля, и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%», – сказал он.

    В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров сообщил о проработке в БРИКС независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры, трансграничной платежной инициативы, создании перестраховочных мощностей и повышении эффективности особых экономических зон.

    По словам дипломата, сейчас в организации совершенствуется механизм пула условных валютных резервов, включая использование альтернативных доллару валют, сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

    В феврале американский лидер выразил уверенность в «смерти» БРИКС, если США введут стопроцентные пошлины. По словам Трампа, такой сценарий возможен, если объединение будет угрожать позиции доллара на мировой арене. Также глава Белого дома заявил, что организация, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия, была создана для «плохой» цели, не уточнив, для какой именно.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы ослабить БРИКС, а в идеале – развалить.

    7 июля 2025, 10:10 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о разительном отличии фотографий БРИКС и G20
    Bloomberg сообщил о разительном отличии фотографий БРИКС и G20
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Рио-де-Жанейро лидеры стран БРИКС собрались на общее фото без опозданий и отсутствующих, что выделяет этот саммит на фоне прошлогодней неразберихи на встрече G20.

    Все лидеры стран-участниц прибыли на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро вовремя, что выгодно отличает это мероприятие от встречи G20 в прошлом году, передает Bloomberg. На традиционном «семейном фото» не возникло организационных неурядиц, все делегации присутствовали при фотосъемке.

    Издание отмечает, что эта четкая организация стала контрастом к саммиту G20, который также прошел в Рио-де-Жанейро год назад. Тогда на общую фотографию не попали бывший президент США Джо Байден, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер Канады Джастин Трюдо.

    В нынешнем саммите БРИКС принимают участие делегации из 37 стран. Российскую делегацию на встрече возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, так как президент России Владимир Путин не поехал в Бразилию.

    Проходящий 6–7 июля саммит вновь подчеркивает роль Бразилии как важной площадки для международных мероприятий: в 2024 году страна также принимала у себя саммит G20.

    Напомним, год назад в Белом доме заявляли, что президент США Джо Байден отсутствует на общем снимке лидеров G20 в Бразилии не из-за отказа фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на объяснение США заявила: «Умеет, конечно, Сергей Викторович наводить шорох своим присутствием».

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    7 июля 2025, 06:08 • Новости дня
    Трамп пригрозил пошлинами сторонникам «антиамериканского» БРИКС
    Трамп пригрозил пошлинами сторонникам «антиамериканского» БРИКС
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, которые поддерживают политику объединения БРИКС, отметив отсутствие исключений.

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести дополнительные 10-процентные торговые пошлины на товары из стран, поддерживающих политику БРИКС, передает ТАСС. Заявление он опубликовал в воскресенье на платформе Truth Social.

    Трамп отметил: «В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз о введении 100% пошлин, если объединение попробует конкурировать с долларом. США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС. Эксперты отмечают, что подобные шаги Трампа могут принести Америке негативные последствия.

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    7 июля 2025, 11:56 • Видео
    Прибалтика бросила вызов Китаю

    Литва и Филиппины договорились о военном альянсе против России и Китая, а глава евродипломатии и бывший премьер Эстонии Кая Каллас требует от Пекина продать ЕС редкоземельные металлы и отказать России в поддержке. Почему прибалты разбушевались?

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    7 июля 2025, 00:27 • Новости дня
    Силуанов возглавил Совет управляющих Нового банка развития БРИКС

    Силуанов избран председателем Совета управляющих Нового банка развития БРИКС

    Силуанов возглавил Совет управляющих Нового банка развития БРИКС
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр финансов России Антон Силуанов получил должность председателя Совета управляющих Нового банка развития (НБР) БРИКС до 2026 года.

    «Совет директоров избрал <…> Антона Силуанова, министра финансов Российской Федерации и управляющего от России в НБР, следующим председателем Совета управляющих», – приводит ТАСС выдержку из заявления банка.

    Полномочия Силуанова на этом посту продлятся до заседания совета в 2026 году.

    XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии БРИКС указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив о рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.


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    7 июля 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп посетовал на превращение Маска в «ходячую катастрофу»

    Трамп посетовал на превращение Маска в ходячую катастрофу

    Трамп посетовал на превращение Маска в «ходячую катастрофу»
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в воскресенье выступил в социальной сети Truth Social с резкой критикой в адрес бывшего главы DOGE Илона Маска, назвав его «потерявшей берега» «ходячей катастрофой».

    Жесткий пост Трампа появился через несколько дней после того, как Маск объявил о создании «Американской партии».

    «Грустно наблюдать, как Илон Маск полностью потерял берега, по сути, превратившись за последние пять недель в ходячую катастрофу», – написал Трамп.

    Американский лидер отметил, что Маск даже собрался третью политпартию в стране организовать, несмотря на то, что они никогда не добивались успеха в США, так как «система, похоже, не предназначена для них».

    «Единственное, на что способны третьи партии, – так это на создание полной неразберихи и хаоса, а этого у нас достаточно с радикальными левыми демократами, которые потеряли доверие народа и рассудок. Республиканцы же – это отлаженная машина, которая только что приняла самый крупный законопроект в своем роде в истории нашей страны», – добавил глава Белого дома.

    Он продолжил, отметив, что «отличный законопроект», к сожалению для Маска,  отменял «нелепый закон» об электромобилях, который заставил бы всех в сжатые сроки купить электромобиль. Трампу это изначально не нравилось, поэтому теперь американцы вольны покупать авто с любым типом двигателя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о создании в США новой партии под названием America Party. Предприниматель инициировал опрос в соцсети X, в котором более 65% из почти 1,25 млн участников поддержали идею создания новой политической силы.

    Трамп в воскресенье обесценил недавно созданную политическую партию Илона Маска «Партия Америки», назвав затею «дурацкой» в стране с традиционной двухпартийной системой.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, против кого Илон Маск создал новую американскую партию.

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    6 июля 2025, 14:13 • Новости дня
    Путин напомнил историю поддержки Россией Соединенных Штатов
    Путин напомнил историю поддержки Россией Соединенных Штатов
    @ Андрей Бабушкин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин отметил, что Россия исторически поддерживала стремление США к независимости и сотрудничала с американцами в разные эпохи.

    Путин в интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» рассказал об особенностях отношений между Россией и США. Фрагмент беседы был опубликован журналистом Павлом Зарубиным в его Telegram-канале.

    Президент отметил, что в прошлом страны находили точки соприкосновения, несмотря на различные периоды истории. Путин напомнил, что Россия оказывала поддержку американским колониям в борьбе за независимость от Британии: «Реально поставляли оружие даже, деньгами помогали и так далее. Потом Север поддерживали в ходе войны Севера и Юга и так далее. Так что и вот в этом смысле все-таки мы находили нечто такое, что нас объединяло», передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, между Россией и США долгое время сохранялись «очень добрые и своеобразные отношения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что общение России и США по вопросу «раздражителей» в отношениях двух стран продолжается на уровне посольства России в Вашингтоне – Госдепа. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о позитивных изменениях в подходах администрации президента США Дональда Трампа к международным отношениям.

    Лавров также сообщил, что Россия и США пока не приблизились к содержательному диалогу по стратегической стабильности.

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    7 июля 2025, 04:29 • Новости дня
    Лавров обсудил с гендиректором ВТО реформу организации
    Лавров обсудил с гендиректором ВТО реформу организации
    @ Telegram-канал Министерства иностранных дел России

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД России Сергей Лавров и генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала подтвердили необходимость реформирования организации в ходе встречи на полях саммита БРИКС.

    «Была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования ВТО на основе принципов инклюзивности, недискриминации, транспарентности и взаимного уважения», – сказано в Telеgram-канале МИД России.

    В ведомстве добавили, что между сторонами состоялся обмен мнениями по некоторым аспектам взаимодействия российской стороны с Секретариатом ВТО.

    XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Всемирная торговая организация в апреле  спрогнозировала спад объема мировой торговли на 1% из-за американских пошлин.

    Министр иностранных дел Лавров ранее на саммите БРИКС указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.


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    7 июля 2025, 12:26 • Новости дня
    Китай ответил на угрозы Трампа в адрес БРИКС

    МИД Китая назвал протекционистские меры Трампа в отношении БРИКС бесперспективными

    Китай ответил на угрозы Трампа в адрес БРИКС
    @ JESSICA LEE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Протекционистская политика американского лидера Дональда Трампа в отношении членов БРИКС и их партнеров бесперспективна, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Как указала Мао Нин на брифинге, «в торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм не имеет будущего». Она уточнила, что Пекин выступает против произвольного использования пошлин с целью оказания давления и принуждения, поскольку данный метод не соответствует интересам ни одной из сторон, передает ТАСС.

    Мао Нин подчеркнула, что БРИКС является важной платформой для взаимодействия государств с формирующимися рынками, «пропагандирующей открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество». По ее словам, это объединение не стремится к разжиганию межблоковой конфронтации.

    Ранее Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, которые поддерживают политику объединения БРИКС, отметив отсутствие исключений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз о введении 100-процентных пошлин, если объединение попробует конкурировать с долларом. США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС. Эксперты отмечают, что подобные шаги Трампа могут принести Америке негативные последствия.

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    7 июля 2025, 00:15 • Новости дня
    Лавров назвал ситуацию с госдолгом США «вышедшей из-под контроля»
    Лавров назвал ситуацию с госдолгом США «вышедшей из-под контроля»
    @ Скриншот с видео/пресс-служба МИД России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив о рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.

    «Пандемия COVID-19 обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы, ускорила ее фрагментацию. Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для «наказания». Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано», – отметил глава МИД России.

    В ходе сессии саммита БРИКС в формате «аутрич» (outreach session – неформальная беседа с целевой аудиторией) Лавров указал на «стремительное нарастание долгового бремени» даже в развитых странах.

    «Сегодня развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в собственное развитие. Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах – в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 трлн долларов и продолжает расти», – сказал министр.

    XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Путин также отметил значительное увеличение доли национальных валют в торговых расчетах между государствами объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее рассказал о работе БРИКС над собственными платежными системами, а также об увеличении доли расчетов в национальных валютах.

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    6 июля 2025, 17:27 • Новости дня
    Лавров прибыл на площадку саммита БРИКС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава российского МИД Сергей Лавров вместе с делегацией прибыл на площадку саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

    Кортеж с российскими дипломатами остановился у Музея современного искусства, где 6 и 7 июля проходят основные мероприятия форума, передает ТАСС.

    Отмечается, что Лавров прошел по красной ковровой дорожке и вошел в здание, где его лично встретил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Президент Бразилии обменялся с Лавровым рукопожатием. После этого между ними состоялась короткая беседа, детали которой пока не раскрываются.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала необычные номера машин кортежа Лаврова на саммите БРИКС. На машине кортежа Лаврова на саммите БРИКС написали «Мы – Россия, мы – Лавров!».

    Напомним, в воскресенье Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС.

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    7 июля 2025, 00:01 • Новости дня
    Лавров рассказал о разработках платежных инициатив странами БРИКС
    Лавров рассказал о разработках платежных инициатив странами БРИКС
    @ Скриншот с видео/пресс-служба МИД России

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о работе БРИКС над собственными платежными системами, а также об увеличении доли расчетов в национальных валютах.

    На сессии саммита БРИКС в формате «аутрич» (outreach session – неформальная беседа с целевой аудиторией) министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о проработке независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры и трансграничной платежной инициативы.

    «В развитие договоренностей Казанского саммита БРИКС 2024 года прорабатываются проекты трансграничной платежной инициативы, независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры, создания перестраховочных мощностей, повышения эффективности особых экономических зон», – сказал он в видео, представленном в Telegram-канале МИД России.

    Лавров подчеркнул, что совершенствуется механизм пула условных валютных резервов, включая использование альтернативных доллару валют.

    По его данным, доля стран БРИКС в российском товарообороте по итогам 2024 года превысила 48%, причем 90% взаимных расчетов уже осуществляются в нацвалютах.

    «БРИКС сегодня выступает локомотивом такой трансформации. На государства объединения приходится более 40% мирового валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, а вместе со странами-партнерами эта цифра достигает 45%, или 93 трлн долларов», – отметил глава российского МИД.

    Он также указал на рост значения региональных объединений наподобие Африканского союза, СЕЛАК, АСЕАН, ШОС и ЕАЭС, где формируются новые подходы к архитектуре мирового хозяйства. Среди их приоритетов названы равноправие, многосторонность и инвестиции в человека в условиях цифровизации и развития искусственного интеллекта.

    XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Путин также отметил значительное увеличение доли национальных валют в торговых расчетах между государствами объединения.

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    6 июля 2025, 18:15 • Новости дня
    Путин заявил о росте расчетов в нацвалютах внутри БРИКС

    Tекст: Ольга Иванова

    На пленарном заседании саммита БРИКС президент России Владимир Путин отметил значительное увеличение доли национальных валют в торговых расчетах между государствами объединения.

    Президент РФ Владимир Путин заявил о неуклонном росте использования национальных валют в торговле между странами БРИКС, передает РИА «Новости». Он отметил, что в 2024 году 90% расчетов России с другими государствами БРИКС были проведены в рублях и валютах дружественных стран.

    Путин подчеркнул, что такой переход способствует снижению зависимости от иностранных валют и укреплению суверенитета экономик стран-участниц. Эти заявления прозвучали на пленарном заседании саммита БРИКС, проходившем в режиме видеоконференции.

    На заседании лидер России сообщил, что по объему ВВП по паритету покупательской способности БРИКС значительно превосходит некоторые другие международные объединения, включая G7, достигнув 57 трлн долларов. Также Путин отметил, что процесс смены мирового экономического уклада продолжает набирать обороты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин участвует в саммите БРИКС, который проходит в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии. Глава российского МИД Сергей Лавров вместе с делегацией ранее прибыл на площадку саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

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    6 июля 2025, 20:42 • Новости дня
    Лидеры БРИКС выразили надежду на успех урегулирования на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В итоговой декларации саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро прозвучала поддержка актуальных посреднических инициатив для достижения мирного соглашения на Украине.

    Текст декларации саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, передает РИА «Новости», содержит заявление о поддержке усилий, направленных на урегулирование ситуации на Украине. Участники саммита напомнили о ранее озвученных позициях своих стран на площадках таких организаций, как Совет Безопасности ООН и Генеральная Ассамблея ООН.

    В документе особо отмечается ценность нынешних инициатив по посредничеству, включая африканскую мирную инициативу и группу «Друзья мира». Эти предложения, по мнению БРИКС, нацелены на продвижение диалога и дипломатии для разрешения конфликта.

    Лидеры объединения выразили надежду, что текущие усилия приведут к устойчивому мирному урегулированию и подчеркнули важность поиска мирных решений на основе переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Бразилия как нынешний председатель БРИКС продолжила реализовывать ряд инициатив, предложенных Россией в 2024 году. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с инициативой провести очередной саммит БРИКС в Индии в 2026 году, пригласив к участию лидеров стран-участниц.

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    6 июля 2025, 20:45 • Новости дня
    Лидеры БРИКС осудили удары по Ирану и эскалацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры стран БРИКС в итоговой декларации саммита в Рио-де-Жанейро выступили против военных ударов по Ирану, отметив нарушения международного права.

    Лидеры стран БРИКС по итогам саммита в Рио-де-Жанейро осудили удары по Ирану, совершённые 13 июня 2025 года, и выразили обеспокоенность ростом напряжённости на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». В итоговой декларации саммита отмечается, что эти действия нарушают международное право и Устав ООН. Лидеры также заявили о серьёзной обеспокоенности целенаправленными атаками на гражданскую инфраструктуру и ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.

    Кроме того, в итоговой декларации, принятой на встрече, лидеры БРИКС подчеркнули, что сектор Газа является неотъемлемой частью палестинских территорий. Прямая речь из документа: «Мы напоминаем, что сектор Газа – неотъемлемая часть оккупированных палестинских территорий. В связи с этим подчеркиваем важность объединения Западного берега и сектора Газа под властью Палестинской администрации».

    БРИКС призывает к уважению международного права и настаивает на необходимости прекращения атак на объекты, защищенные международными гарантиями. Лидеры объединения выражают надежду на стабилизацию ситуации в регионе и поддерживают продвижение усилий по достижению мира на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БРИКС выразила поддержку актуальным посредническим инициативам для достижения мирного соглашения на Украине.

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    6 июля 2025, 18:47 • Новости дня
    Путин заявил о поддержке инициатив России Бразилией на БРИКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Бразилия как нынешний председатель БРИКС продолжила реализовывать ряд инициатив, предложенных Россией в 2024 году, сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита, проходящем в Рио-де-Жанейро.

    Бразилия, возглавившая в этом году БРИКС, продолжила инициативы, предложенные Россией в 2024 году, передает РИА «Новости». Об этом заявил Путин на пленарном заседании саммита БРИКС, который проходит в режиме видеоконференции. По его словам, «важно, что бразильские коллеги подхватили выдвинутые в ходе российского председательства в прошлом году инициативы и предложили работу над их реализацией».

    Путин также отметил среди значимых успехов запуск специального механизма консультаций по вопросам Всемирной торговой организации. Такой инструмент, по словам российского лидера, позволит странам БРИКС более эффективно координировать свои позиции в рамках глобальной торговой системы.

    Путин подчеркнул, что итоговая декларация нынешнего саммита в Рио-де-Жанейро «создает хороший задел для нашей дальнейшей совместной работы в традиционном для БРИКС духе преемственности и равноправного сотрудничества». Как уточняет агентство, делегацию России на саммите возглавил глава МИД Сергей Лавров, а сам президент участвует дистанционно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Путин на пленарном заседании саммита БРИКС отметил значительное увеличение доли национальных валют в торговых расчетах между государствами объединения.

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    6 июля 2025, 20:15 • Новости дня
    Моди пригласил лидеров БРИКС на саммит в Индию

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с инициативой провести очередной саммит БРИКС в Индии в 2026 году, пригласив к участию лидеров стран-участниц.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил лидеров стран БРИКС принять участие в следующем саммите организации, который пройдет в Индии в 2026 году, передает РИА «Новости».

    В ходе выступления на саммите БРИКС в Бразилии Моди заявил: «Я приглашаю всех вас приехать в Индию на саммит БРИКС, который пройдет под председательством Индии в следующем году». Он подчеркнул важность совместной работы и выразил готовность принять гостей.

    С 1 января 2026 года председательство в БРИКС перейдет к Индии после окончания бразильского периода руководства. Саммит 2026 года станет первым мероприятием организации в Индии после расширения состава БРИКС, в который с 2024 года вошли Египет, ОАЭ, Эфиопия и Иран, а с января 2025 года присоединится Индонезия. Также в статусе партнеров с объединением сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Бразилия как нынешний председатель БРИКС продолжила реализовывать ряд инициатив, предложенных Россией в 2024 году.

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