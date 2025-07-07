Bloomberg сообщил о резком усилении влияния БРИКС на мировой арене

Tекст: Ольга Иванова

Представители стран БРИКС провели двухдневный саммит в Рио-де-Жанейро, где приняли ряд решений, расходящихся с позицией Запада, сообщает Bloomberg.

Лидеры осудили рост торговых тарифов, выразили «серьезную обеспокоенность» милитаризацией глобальной политики и резко прокомментировали авиаудары по Ирану, который является членом объединения. В ответ президент США пригрозил ввести дополнительную пошлину в 10% для стран, поддерживающих «антиамериканскую политику БРИКС».

Теперь в БРИКС входят десять государств, объединяющих 49% населения планеты и 39% мирового ВВП. Несмотря на внутренние разногласия – между Индией и Китаем сохраняется соперничество, а Си Цзиньпин и три других лидера не приехали на саммит, – к блоку стремятся присоединиться новые партнеры. Следующим председателем станет Индия.

Главным предметом разногласий с Вашингтоном стали вопросы тарифов и глобального управления, однако напрямую США БРИКС не упомянул – участники стремятся заключать сделки по снижению пошлин. Тем временем американские торговые партнеры спешат договориться о новых соглашениях до истечения крайнего срока, обозначенного Дональдом Трампом, а министр финансов США допустил трехнедельное продление переговоров для тех, кто не успеет.

Китай выступил против ограничений Евросоюза для своих производителей медицинского оборудования и оставил некоторые исключения, что добавило неопределенности в отношениях перед ключевым саммитом в Пекине. Там, по мнению обозревателей, могут вспыхнуть споры и по поводу введенных тарифов на китайские электромобили, и по поддержке Москвой спецоперации на Украине.

На этом фоне стремление БРИКС к независимой политике и продолжению расширения делает блок все труднее игнорируемым на мировой арене. В ближайшее время стоящие перед объединением вызовы покажут, сможет ли он оправдать возложенные ожидания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз о введении 100-процентных пошлин, если объединение попробует конкурировать с долларом. США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС. Эксперты отмечают, что подобные шаги Трампа могут принести Америке негативные последствия.