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    23 мая 2025, 19:00 • В мире

    Америка из-за Украины упускает время для войны с Китаем

    Америка из-за Украины упускает время для войны с Китаем
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Экстренные усилия администрации Белого дома по урегулированию украинского кризиса сложно воспринимать в отрыве от соперничества Соединенных Штатов с Китаем. Это прямо следует не только из заявлений американских официальных лиц, но и из динамики военного производства этих двух стран. США стремительно теряют шансы одержать победу над китайскими Вооруженными силами.

    По мере того, как соперничество с Китаем приносит Вашингтону все новые проблемы, американцы все чаще прибегают к военной риторике и к прямым угрозам в адрес КНР. Так, глава Индо-Тихоокеанского командования США Самюэль Папаро на днях объявил, что если Америка вступит в военный конфликт с Китаем из-за Тайваня прямо сейчас, у нее есть все шансы победить. «Соединенные Штаты одержат победу в конфликте в том виде, в каком он сейчас существует, с теми силами, которые у нас есть», – приводит FT слова адмирала, произнесенные им на ежегодном Седонском форуме Института Маккейна.

    И главный посыл у этого заявления отнюдь не шапкозакидательский. Папаро дает понять, что Вашингтону следует поторопиться с войной против Китая, поскольку шансы на победу уменьшаются на глазах.

    Военная мощь КНР стремительно растет, и Пекин уже опережает Вашингтон в производстве военно-морских систем вооружений. По оценкам Папаро, Китай производит две атомные подводные лодки в год, в то время как США – 1,4. КНР ежегодно строит шесть боевых военных кораблей, в то время как Соединенные Штаты – только 1,8. Военно-морской флот Китая уже занимает первое в мире место по численности.

    Разные источники по-разному сопоставляют количество вооружения и военной техники сухопутных войск обеих стран, но в одном они едины: КНР и в данном случае резко увеличивает свой боевой потенциал, в то время как США в лучшем случае сохраняют его на прежнем уровне. У американцев присутствует очевидный численный перевес над ВС КНР лишь в боевой авиации.

    Что же касается такой перспективной сферы, как боевые беспилотники, то здесь все ровно наоборот – превосходство КНР над США уже если не абсолютно, то очень велико, хотя выразить его в точных числах едва ли возможно. Китай де-факто стал монополистом в производстве главных ударных средств современных вооруженных сил – дешевых беспилотников разведки переднего края, FPV-дронов, квадрокоптеров, БПЛА-камикадзе и т. д. Ничего подобного в американских Вооруженных силах и, самое главное, промышленности не проглядывается.

    В декабре 2024 года Пентагон представил Конгрессу доклад о военной мощи Китая. В нем приводились данные американской разведки, согласно которым к середине 2024 года Пекин обладал 600 ядерными боеголовками, что примерно на сто единиц больше, чем в 2023 году, и на 400, чем в 2019 году. Из этого делается вывод, что к 2030-му ядерный арсенал Поднебесной превысит 1000 боеголовок, что переведет ядерные силы Китая в совершенно новую категорию. У России и США свыше пяти тысяч боеголовок.

    Но собственно оружие – далеко не все, важны и материалы для его производства, сырье. Можно добавить, что американцам для строительства одной атомной подводной лодки нужно четыре тонны редкоземельных металлов, а для одного F-35 – более 400 кг. При этом военное строительство США зависит от поставок редкоземов из Поднебесной, которые в рамках торговой войны были свернуты.

    Даже после недавних переговоров в Женеве Китай не снял экспортные ограничения на редкоземельные элементы, экспортируемые в США. Понятно, что редкоземельные металлы добываются и во многих других странах, но КНР является фактическим монополистом по их обработке, и чтобы изменить эту ситуацию, нужно время. Гигантский военный бюджет, анонсированный Трампом, не принесет необходимого результата, если не будет решен вопрос китайского импорта, от которого критически зависит американский ВПК. Financial Times утверждает, что складывающая ситуация создает высокую угрозу геополитического конфликта из-за полезных ископаемых.

    Все это, по мнению ряда американских экспертов, тоже повод поторопиться с войной против КНР, пока отставание не стало фатальным. Еще в 2014 году видный американский политолог Грэм Эллисон опубликовал труд «Обречены воевать. Смогут ли Америка с Китаем избежать ловушки Фукидида?», в котором указывал, что усиление Китая угрожает гегемонии США и может рано или поздно привести к войне между двумя странами. Причем Эллисон имел в виду усиление прежде всего экономическое, а сегодня КНР на этом поприще уже обогнали США.

    Другой эксперт – генерал-майор армии США в отставке Джон Феррари – в интервью Daily Mail еще год назад призывал Вашингтон готовиться к войне с КНР из-за возможности Пекина парализовать американский ВПК. «Если бы мы были в состоянии войны с Китаем, и он бы перестал поставлять комплектующие, мы бы не смогли создавать необходимые нам самолеты и оружие...

    Нам необходимо уже сейчас начать готовить наши цепочки поставок к потенциальной войне», – также заявлял генерал.

    Впрочем, о назревании войны с Китаем в США говорили еще до торгового конфликта, второго президентства Трампа и возникших проблем с экспортом стратегических ресурсов. Так, в 2023 году глава командования воздушных перебросок (Air Mobility Command) ВВС США генерал Майк Минихан разослал указания своим подчиненным готовиться к войне с Китаем из-за Тайваня. «Надеюсь, я ошибаюсь. Интуиция подсказывает мне, что сражение будет в 2025 году», — писал военачальник в письме, выдержки из которого привел NBC.

    Сценарии возможной войны Китая с США регулярно публикуют американские аналитические центры. А еще год назад тот же Самуэль Папаро в интервью Washington post подробно описывал, как будет протекать первый этап войны с КНР. По его словам, чтобы дать США время на боевое развертывание, корабли ВМС КНР в Тайваньском проливе будут атакованы тысячами американских беспилотных катеров. «Я хочу превратить Тайваньский пролив в беспилотный ад, используя ряд засекреченных возможностей, – заявил адмирал, – Чтобы сделать их (китайцев) крайне несчастными на месяц, что даст время для всего остального».

    Адмирал указал, что все должно быть готово к 2027 году, поскольку якобы именно в это время Китай нападет на Тайвань. Прямо скажем, график подготовки весьма напряженный.

    И командующий армейскими соединениями США в Тихоокеанском регионе Рональд Кларк полагает, что такой вызов вынуждает американцев сделать упор на «непотопляемые авианосцы» – цепь островов, на которых будут развернуты сухопутные войска. Причем, помимо Филиппин и Окинавы, планируется занять острова вокруг Тайваня, в Южно-Китайском море, а также использовать территорию самого Тайваня, поделился Кларк с The Wall Street Journal.

    Также он сообщил, что для этого уже подготовлены мобильные группировки, оснащенные ракетными комплексами Typhon, предназначенными для запуска крылатых ракет «Томагавк» и зенитных ракет SM-6. Задачей этих групп будет нанесение ударов по целям противника – воздушным, морским и расположенным на материке. Они таким образом должны будут прикрывать авиацию и ВМС США и обеспечивать им маневр.

    Будут реализованы эти планы или нет, в любом случае – КНР набирает силу, в то время как США слабеют, и скоро одного экономического давления на КНР Соединенным Штатам может оказаться тоже уже недостаточно. Ситуация, в которой оказался Вашингтон в АТР, все более напоминает цейтнот.

    Видимо, как раз понимание этого цейтнота и заставляет команду Трампа спешить. Поспешно и довольно неуклюже была свернута операция против Йемена, теперь Белый дом торопится заключить новую «ядерную сделку с Ираном» и, главное, спешит завершить «украинский кейс».

    «В конце концов мы просто скажем: это не наша война», – заявлял 19 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс, имея в виду возможность выхода Вашингтона из конфликта. «Наступает момент, когда президент Трамп должен решить: сколько еще времени на самом высоком уровне нашего правительства стоит тратить. Не то чтобы война на Украине была не важна. Но я бы сказал, что то, что происходит с Китаем, в долгосрочной перспективе важнее для будущего мира», – заявлял в начале мая и госсекретарь США Марко Рубио.

    20 мая он подтвердил эту мысль: «Если бы смогли решить эти вопросы, то это бы позволило нам направить больше времени, энергии и, откровенно говоря, ресурсов на определенные вызовы, с которыми мы сталкиваемся в долгосрочной перспективе применительно к Индо-Тихоокеанскому региону». Нельзя утверждать, что Вашингтон действительно намерен начать войну с Китаем, однако очевидно и то, что он собирается освободить максимум сил и средств, занятых на других направлениях, для давления на КНР. В том числе, не исключено, и силового.

    Неудивительно, что в таких условиях президент США всячески демонстрирует свой нейтралитет в украинском конфликте – свидетельством чему стал состоявшийся 19 мая разговор Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. По итогам разговора Трамп заявил, что переговорный процесс между Россией и Украиной начнется «немедленно». В контексте американско-китайского соперничества это явно означает и то, что Соединенные Штаты столь же немедленно начинают переносить свои военные приоритеты с украинского направления на китайское.

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