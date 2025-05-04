США начали формировать новые подразделения для конфликта с Китаем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сухопутные войска США создали два новых мобильных подразделения для возможного конфликта с Китаем, сообщает издание РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal. Эти группы разработаны для действий на прифронтовых территориях, включая первую цепь островов в Индо-Тихоокеанском регионе.

По данным WSJ, подразделения должны рассредотачиваться, наносить удары по наземным целям Китая, собирать данные о зоне боевых действий и обеспечивать поддержку маневров американских ВВС и ВМС. Генерал Рональд Кларк отметил, что Китай может попытаться ограничить действия американских кораблей и самолетов, сделав прибрежные воды слишком опасными для них – такая тактика известна как «противодействие/запрет доступа».

На данный момент созданы две многосферные оперативные группы, третья находится в процессе формирования. Подразделениям будет оказывать поддержку артиллерия, включая пусковые установки Typhon, одна из которых уже размещена на Филиппинах и способна поражать цели на территории материкового Китая. Согласно оценке WSJ, наиболее опасными точками возможного конфликта остаются Южно-Китайское море и Тайвань.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал военные учения вокруг Тайваня, ранее Тайвань зафиксировал приближение китайских самолетов и кораблей к своему побережью, а компания Lockheed Martin передала Тайваню первый истребитель F-16 из новой партии.