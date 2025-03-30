Lockheed Martin передала Тайваню первый истребитель F-16

Эксперт рассказал о значении освобождения Щербаков и взятия под контроль Веселовки

Военный историк Поликарпов: Освобождение Щербаков позволит создать давление на Орехов с запада

Tекст: Андрей Резчиков

«Освобождение Щербаков режет связанность Орехова и в перспективе Гуляйполя с центром логистики, который находится западнее Запорожья», – считает военный историк Михаил Поликарпов.

Ранее военкоры сообщали о том, что освобождение Щербаков и Малых Щербаков перебивает ореховский и степногорский участки фронта, осложняя логистику украинским военным – то есть группировка «Днепр» расширяет зону контроля неподалеку от Пятихаток.

По мнению Поликарпова, город Степногорск по-прежнему будет снабжаться вдоль Днепра. «Мы очень активно наступали на западе ДНР в ноябре-декабре и у меня было ощущение, что под новый год сможем выйти к Днепропетровской области, но этого не произошло, все резко затормозилось», – отметил собеседник.

Одной из вероятных причин этого стала переброска украинских подкреплений, потому что «в течение февраля там шли встречные бои с переходом сел из рук в руки». «В то же время мы сконцентрировали большие силы в Курской области, где смогли добиться впечатляющего разгрома украинских войск. После этого, судя по всему, мы перебросили подкрепления на запад ДНР и в Запорожскую область, потому что в последние дни там произошла активизация», отмечает эксперт.

При этом освобождение Щербаков в будущем действительно позволит создать давление на Орехов с запада. «Но более перспективным был бы выход наших войск южнее Покровска в Днепропетровскую область, потому что в таком случае будет риск частичного окружения не только Орехова с запада, но и Гуляйполя с севера», – подчеркнул Поликарпов.

Эксперт также оценил взятие под контроль Веселовки в Сумской области: «Двигаясь в этом направлении, мы заходим в тыл украинской группировке, которая действовала в районе погранперехода «Суджа». В перспективе это продвижение позволяет нам перерезать или поставить под удар трассу «Сумы – Курск» и в таком случае украинская логистика станет очень проблематичной – ВСУ придется ездить по проселкам. Этим мы заставляем украинцев отходить от приграничья в направлении на юг, что частично и произошло на днях».

В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате активных действий подразделений группировки «Днепр» был освобожден пункт Щербаки в Ореховском районе Запорожской области. Напомним, 25 марта подразделения группировки «Днепр» освободили населенный пункт Малые Щербаки, расположенные к западу от Орехова, на дороге, соединяющей этот город со Степногорском.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил ТАСС, что освобождение Щербаков осложняет логистику украинским военным. «Это перебивание логистики двух участков фронта: ореховского и степногорского. То есть логистика, по сути, сводится на нет. У противника еще больше усложняется возможность обеспечения личного состава, подвоза боеприпасов и переброса сил. Это еще один шаг к полному освобождению Запорожской области, еще один шаг к прямому пути на областной центр», – сказал Рогов.

Также в субботу Минобороны сообщало о том, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили село Веселовка в Сумской области. Оно находится в трех км от левого берега реки Снагость, неподалеку от границы с Россией.