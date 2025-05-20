В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.8 комментариев
Рубио объяснил желание США завершить конфликт на Украине
Рубио заявил о желании США завершить конфликт на Украине, чтобы переключиться на Китай
Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о стремлении прекратить конфликт на Украине ради концентрации ресурсов на соперничество с Китаем.
Соединенные Штаты рассматривают урегулирование конфликта на Украине как важнейшую задачу, что позволит перераспределить внимание и ресурсы на противодействие Китаю, передает ТАСС.
Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности помощника президента США по нацбезопасности, госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.
«Мы бы хотели быть в состоянии делать все и везде, но факт заключается в том, что ресурсы не бесконечны, а в сутках всего 24 часа. Принесло бы огромную пользу, если бы мы смогли не только завершить войну на Украине, между Россией и Украиной, но и обеспечить какие-то стабильность и мир на Ближнем Востоке. Если бы смогли решить эти вопросы, то это бы позволило нам направить больше времени, энергии и, откровенно говоря, ресурсов на определенные вызовы, с которыми мы сталкиваемся в долгосрочной перспективе применительно к Индо-Тихоокеанскому региону», – заявил Рубио.
Он отметил, что для США в долгосрочной перспективе ключевым вызовом становится ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе, прежде всего в отношении КНР. Рубио подчеркнул, что завершение вооруженных конфликтов на Украине и Ближнем Востоке позволит Вашингтону сосредоточиться на этих стратегических целях.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.