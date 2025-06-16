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    Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности
    16 июня 2025, 21:33 Мнение

    Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

    Фэнь Вэй Фэнь Вэй

    вице-председатель Китайского института инноваций и стратегии развития

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    В настоящий момент международные отношения развиваются беспрецедентным образом: многочисленные риски растут, усугубляя проблемы мира, развития, безопасности и государственного управления. Мировое сообщество, оказавшись на историческом перепутье, встало перед выбором между войной и миром, процветанием и экономическим спадом, единством и конфронтацией, вновь оказавшись на историческом перепутье.

    12 мая 2025 года китайское правительство опубликовало «Белую книгу по национальной безопасности Китая», в которой детально излагается предложенная президентом Си Цзиньпином целостная концепция национальной безопасности. Я называю это справочником по повышению коллективной жизнестойкости. С его помощью мы можем преодолеть страх, принять перемены, спокойно реагировать и даже проявлять инициативу в стремлении к переменам и достичь всеобщей безопасности с помощью наиболее сильных государств.

    Самое большое различие между целостной концепцией нацбезопасности и традиционной концепцией безопасности заключается в том, что она уделяет внимание не только традиционным сферам, таким как политика, ВПК и территориальная целостность, но и экономике, новым технологиям и экологии. В Белой книге подчеркивается необходимость координации развития и безопасности, поиска решений для традиционных и нетрадиционных угроз, укрепления внутригосударственных и международных отношений.

    На внутригосударственном уровне Китай делает упор на балансе развития и безопасности. На международном уровне – уделяет особое внимание обеспечению национальной безопасности в рамках всеобщей международной стабильности. Инициатива председателя КНР Си Цзиньпина в области глобальной безопасности является частью целостной концепции национальной безопасности Китая. Его основная философия и принципы включают в себя: поддержку общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве, устойчивой концепции безопасности; уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран; соблюдение целей и принципов Устава ООН; устранение глобальных угроз; урегулирование межгосударственных споров мирным путем посредством диалога и консультаций, а также поддержание безопасности как в традиционных, так и в нетрадиционных областях.

    «Общая» – означает уважение и обеспечение безопасности каждой страны. «Всеобъемлющая» – значит, требует координации управления безопасностью в традиционных и нетрадиционных областях. «Совместная» означает содействие безопасности посредством диалога и сотрудничества. «Устойчивая» – означает достижение баланса между развитием и безопасностью для обеспечения прочной стабильности.

    Китай выступает за равенство интересов в области международной безопасности для всех стран, подчеркивая, что законные интересы любой страны в области безопасности должны уважаться и должным образом учитываться. Ни одна страна не должна ставить свою собственную безопасность выше других или стремиться к обеспечению безопасности за счет других. Создание сбалансированной, эффективной и устойчивой системы безопасности – путь к общей безопасности.

    Со времен Первой мировой войны западные страны постоянно создают новые конфликты на пути обеспечения собственной национальной безопасности. Такие механизмы, как НАТО, неустанно стремятся к абсолютной безопасности основных союзников и не могут избежать гегемонистской логики «разори ближнего своего». В результате они становятся ключевым фактором, усиливающим региональные конфликты и угрожающим миру во всем мире.

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации. Санкции и интервенция только усугубляют хаос, а конфликты никому не приносят пользы – приоритизация узких личных интересов в конечном итоге приводит к коллективным потерям. Китай, приверженный идее коллективной безопасности, выступает за мирное разрешение споров посредством диалога и взаимовыгодного сотрудничества.

    Китай обязуется никогда не стремиться к гегемонии, экспансии или захвату сфер влияния. Мы – единственная крупная страна, которая закрепила философию мирного развития в своей Конституции и руководстве правящей партии, возведя ее в ранг воли государства.

    Перед лицом неоправданного подавления со стороны некоторых стран Китай никогда не уступит в принципиальных вопросах, но будет поддерживать диалог по спорным моментам, расширять сотрудничество в областях, приносящих взаимную выгоду, и стремиться поддерживать общую стабильность двусторонних отношений.

    Китайская модернизация – это модернизация посредством мирного развития. Раскручивание идеи о том, что «сильный Китай неизбежно будет стремиться к гегемонии», или теории «китайской угрозы» искажают более всеобъемлющее и исторически прогрессивное мировоззрение Китая, заслоняя его гегемонистским мировоззрением Запада.

    Международная структура власти претерпела глубокие изменения, Глобальный Юг значительно расширился, играя все более важную роль в укреплении мира во всем мире и совместном решении глобальных проблем, становясь опорной силой стабильности, добра и прогресса. Мир, гармония, процветание и развитие остаются общим стремлением людей во всем мире. Все страны сегодня плывут в одной лодке общей судьбы, и ни одна страна не может замкнуться в себе и жить на изолированном острове. Солидарность и взаимная поддержка, а также гармоничное сосуществование – вот единственный выход для человечества.

    Чжэн Биджянь, основатель Китайского института инноваций и стратегии развития (CIIDS) и отец теории мирного подъема Китая, всегда подчеркивал, что Китай должен придерживаться мирного роста, одновременно стремясь к коллективному мирному росту со странами Глобального Юга, и надеется увидеть мирное восстановление развитых стран.

    Мы четко осознаем, что одного мирного развития Китая недостаточно. Без международной поддержки в условиях общей безопасности и общего развития самому Китаю будет трудно гарантировать устойчивый рост. Классическая китайская поэзия подчеркивает: «Красота одного цветка не предвещает весны. Весну приносит сад, полный цветущих цветов».

    Фэй Сяотун, основатель современной этнологической науки в Китае, развил эту древнюю мудрость девизом «Каждый должен дорожить своей красотой, ценить красоту других, сочетать разные красоты вместе и достигать всеобщей гармонии», указав на фундаментальные принципы построения отношений между разными странами и культурами.

    Заинтересованным сторонам по всему миру необходимо постоянно определять и расширять совпадающие интересы и стремиться к созданию всесторонних, многопрофильных и многоуровневых сообществ с общими интересами.

    Такой подход полностью соответствует трем «глобальным инициативам», предложенным Си Цзиньпином. Инициатива глобальной безопасности выступает за общую безопасность, инициатива глобального развития – за общее развитие, а инициатива глобальной цивилизации – за обмены и взаимное обучение между цивилизациями. Это практический путь построения сообщества с общим будущим для всего человечества.

    Обладая твердыми убеждениями и гибкими стратегиями, мы можем развить в себе устойчивость к изменениям в мире, полном перемен и хаоса, и обрести мужество и силу для преодоления всех трудностей. Мы больше не будем испытывать растерянности или страха, а вместо этого со всей страстью вступим в эпоху великих преобразований.

    Всеобъемлющее стратегическое партнерство на основе сотрудничества между Китаем и Россией в новую эпоху продолжает углубляться, создавая модель дружественных обменов между странами. Китайско-российские отношения, обладающие мощным внутренним импульсом и уникальной стратегической ценностью, основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. На них не влияет никакая третья сторона, на них не влияют внешние факторы, которые нарушают или принуждают их к чему-то. Такой тип можно рассматривать как выдающийся пример реализации целостной концепции национальной безопасности Китая и трех глобальных инициатив, которые стали краеугольным камнем стабилизации в современном неспокойном мире.

    В этом году исполнилось 80 лет со Дня победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и исполнится 80 лет со Дня победы Китая в войне сопротивления японской агрессии. 80 лет назад наши две страны объединили усилия, принеся огромные жертвы, чтобы противостоять глобальной экспансии фашизма. Наши совместные усилия не только внесли выдающийся вклад в обеспечение глобального мира и безопасности, но и утвердили справедливый принцип национального освобождения, придав прогрессивный импульс современному миру и международным отношениям.

    Эти героические действия навсегда войдут в историю освобождения и прогресса человечества и составят важнейшую часть фундамента, на котором строятся отношения между Китаем и Россией. Мы уверены, что в новых исторических обстоятельствах две наши великие нации будут продолжать двигаться вперед рука об руку. Обладая непоколебимой коллективной стойкостью, мы будем продолжать наши усилия по созданию сообщества с общим будущим для человечества, характеризующегося прочным миром, всеобщей безопасностью и всеобщим процветанием.

    Эксперт примет участие в круглом столе Международного дискуссионного клуба «Валдай» по теме «Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены», 17 июня 2025 года в Санкт-Петербурге.

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