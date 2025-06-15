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    15 июня 2025, 18:00 • Политика

    Россия сохранила шанс для дипломатии между Ираном и Израилем

    Россия сохранила шанс для дипломатии между Ираном и Израилем
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако, как считают эксперты, для этого главе Белого дома необходимо проявить ответственный подход и воспользоваться своим влиянием на Израиль.

    Накануне состоялся очередной телефонный разговор президентов России и США. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков назвал беседу содержательной, откровенной и полезной. В центре внимания при обсуждении с Дональдом Трампом находилось «опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке».

    «Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в Ближневосточном регионе», – отметил Ушаков. Также Путин проинформировал Трампа о результатах разговоров с лидерами Ирана и Израиля, подчеркнув готовность Москвы продолжить посреднические усилия.

    «Президент России напомнил, что с нашей стороны до нынешнего обострения предлагались конкретные шаги, которые были направлены на нахождение взаимоприемлемых договоренностей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной программе, а Израиль нанес удары буквально накануне намеченного на 15 июня очередного переговорного раунда», – пояснил Ушаков.

    «Характерно, что российский и американский президенты, несмотря на столь осложнившуюся обстановку, не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе. Кстати, как отметил Трамп, команда американских переговорщиков готова к возобновлению работы с иранскими представителями», – добавил помощник президента.

    Кроме того, лидеры России и США обсудили ход исполнения стамбульских договоренностей, 250-летие создания сухопутных войск США и выразили «удовлетворение сложившимися личными отношениями», которые позволяют искать решения актуальных вопросов. Также Путин поздравил Трампа с днем рождения.

    В свою очередь президент США привел свою версию разговора: «Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днем рождения, а главное – поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает. Он считает, как и я, что эта война в Израиле и Иране должна закончиться», – рассказал Трамп в Truth Social, добавив, что теме Украины «было уделено гораздо меньше времени».

    Позже телеканал ABC сообщил, что Трамп «открыт» для идеи посредничества Путина в урегулировании конфликта: «Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом». При этом глава Белого дома отметил, что США пока якобы не вовлечены в конфликт, но не исключил этого в будущем. Также он призвал стороны к «сделке».

    Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал наносить по Ирану удары с использованием БПЛА и пилотируемой авиации, сбросивших более 330 боеприпасов. ВВС Израиля продолжили атаки в течение дня, включая удары по объекту обогащения урана в Натанзе, о чем заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    В ответ на это Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес массированный удар по военным центрам и авиабазам Израиля. Затем удары с обеих сторон продолжились в течение субботы и воскресенья, при этом Тегеран их последовательно наращивал. Также стороны обменялись атаками по энергообъектам.

    15 июня глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение об отказе от ядерного оружия при сохранении права на мирный атом. Также Иран готов прекратить удары по Израилю на основе взаимности. При этом в парламенте Ирана обсуждается возможный выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия.

    «Телефонные разговоры, прошедшие накануне и ранее – крайне важны. Хорошо и то, что Трамп подтвердил заинтересованность в мирном урегулировании:

    мы увидели определенную созвучность позиций США и России. Однако здесь должны последовать практические шаги со стороны США, учитывая то влияние, которое Вашингтон традиционно имеет на Тель-Авив»,

    – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. При этом Россия сохраняет высокий потенциал в качестве посредника между Ираном и Израилем, учитывая «добрые отношения» с первым, и «хорошие отношения» со вторым, считает Долгов. Также всем прекрасно известны предложения Москвы по иранской ядерной программе, но «не все стороны прислушались к ним»: «И все же возможности для мирного урегулирования все еще сохраняются благодаря усилиям России».

    «Впрочем, для достижения договоренностей все игроки должны проявить добрую волю, а в первую очередь это касается Израиля и США. Иран, как уже было заявлено официальными лицами, готов к переговорам и прекращению конфликта. А остановить военную фазу на сегодняшний день – это задача номер один», – считает дипломат.

    Говоря о планах Тегерана по выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия, Долгов отметил, что «сейчас Иран оказался под ударом». «Поэтому из Тегерана можно ожидать самые разные заявления, в том числе эмоциональные. Но Россия в этом вопросе выступает за укрепление ДНЯО и его универсализацию. Любое размывание Договора негативно скажется на международной безопасности. И тут важно понимать, что в случае негативного сценария ответственность за него понесут США и Израиль», – пояснил посол. «Ведь

    нынешняя военная конфронтация несет серьезную угрозу не только для Ирана и Израиля, но и для всего Ближнего Востока. А наличие на территории региона ядерных объектов многократно усиливает опасность, – подчеркнул Долгов. – Понимая это, Москва предпринимает соответствующие шаги и отправляет сигналы всем сторонам о необходимости урегулирования».

    «Тот факт, что Иран заявляет о согласии прекратить удары на взаимной основе, говорит о большой дипломатической роли России в урегулировании конфликта», – соглашается востоковед Кирилл Семенов. Впрочем, по его словам, для полноценного урегулирования и Вашингтону следует проявить ответственный подход в части давления на Израиль.

    «По всей видимости, Трамп был не в состоянии повлиять на Нетаньяху и не смог остановить Израиль. Более того, судя по всему, переговорный процесс между сторонами, проходивший в последнее время, был использован как прикрытие для подготовки атак на Иран», – добавляет аналитик.

    Спикер также указал, что несмотря на недовольство действиями Израиля, Москва сохраняет активные взаимоотношения с еврейским государством. «Возможно, этот ход призван остановить конфликт.

    Однако открытым пока остается вопрос, прислушается ли Нетаньяху к Путину? Ведь к Трампу он не стал прислушиваться. В итоге ситуация выглядит еще более сложной и запутанной», – отмечает востоковед.

    Эксперт также обратил внимание на заявления Тегерана о готовности гарантировать отказ от разработки ядерного оружия и развивать лишь мирный атом. В этом контексте возможный выход Ирана из ДНЯО и расширение клуба ядерных держав противоречили бы интересам Москвы. Однако тут возникает вопрос: если Израиль не является участником ДНЯО, тогда почему Иран должен соблюдать этот договор?

    При этом в силу «реактивности конфликта» делать прогноз о том, как и когда он будет завершен – практически невозможно. «Пока противостояние развивается по эскалационной спирали. Нельзя исключать прямого вмешательства США. Впрочем, может быть и такое, что дипломатические усилия возымеют результат – и конфликт закончится миром. Шансы, что называется, 50/50», – заключил Семенов.

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