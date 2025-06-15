14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.18 комментариев
Иран согласился гарантировать отсутствие ядерного оружия у республики
МИД Ирана выразил готовность к соглашению по недопущению ядерного оружия
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение, исключающее появление ядерного оружия, при условии сохранения права на мирный атом.
Иран готов заключить соглашение, исключающее появление у него ядерного оружия, заявил глава МИД Аббас Арагчи, передает ТАСС.
Министр подчеркнул, что республика не примет условия, ограничивающие ее права на развитие мирного атома.
«Мы готовы к любому соглашению, подразумевающему предотвращение появления у Ирана ядерного оружия. Однако если целью соглашения будет лишение Ирана его законных прав [на развитие мирного атома], то мы к такому соглашению не готовы», – заявил Арагчи.
Ранее Аракчи обвинил Израиль в переходе красной линии после атаки на иранские ядерные объекты.
Глава МИД Ирана также заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля при условии прекращения агрессии против Тегерана.