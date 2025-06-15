Иран согласился гарантировать отсутствие ядерного оружия у республики

МИД Ирана выразил готовность к соглашению по недопущению ядерного оружия

Tекст: Елизавета Шишкова

Иран готов заключить соглашение, исключающее появление у него ядерного оружия, заявил глава МИД Аббас Арагчи, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что республика не примет условия, ограничивающие ее права на развитие мирного атома.

«Мы готовы к любому соглашению, подразумевающему предотвращение появления у Ирана ядерного оружия. Однако если целью соглашения будет лишение Ирана его законных прав [на развитие мирного атома], то мы к такому соглашению не готовы», – заявил Арагчи.

Ранее Аракчи обвинил Израиль в переходе красной линии после атаки на иранские ядерные объекты.

Глава МИД Ирана также заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля при условии прекращения агрессии против Тегерана.