14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.18 комментариев
Иран обвинил Израиль в пересечении красной линии после атаки ядерных объектов
МИД Ирана обвинил Израиль в пересечении красной линии после атаки ядерных объектов
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обвинил Израиль в переходе красной линии, связанной с международным правом, после атаки на иранские ядерные объекты.
Израиль совершил атаку на иранские ядерные объекты, что, по словам главы МИД Ирана, стало нарушением международного права, передает ТАСС.
Министр заявил: «Израиль пересек красную линию в международном праве, атаковав наши ядерные объекты».
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило повреждение четырех критически важных зданий на ядерном объекте в городе Исфахан после обстрелов со стороны Израиля.
Вооруженные действия Израиля против Ирана могут привести к снижению эффективности международного контроля за иранской ядерной программой из-за возможного ограничения доступа инспекторов.
Армия обороны Израиля расширяет масштаб военной операции против иранской ядерной программы.