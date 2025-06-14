Bloomberg: Авиаудары Израиля могут усложнить контроль за ядерной программой Ирана

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов, военные действия Израиля против Ирана способны осложнить работу международных инспекторов и затруднить контроль над деятельностью Тегерана в атомной сфере. По мнению экспертов, после авиаударов, поддерживаемые ООН инспекторы, вероятно, не получат доступа к иранским объектам на протяжении долгого времени, передает РИА «Новости».

Директор по политике нераспространения ядерного оружия Ассоциации по контролю над вооружениями США Келси Дэвенпорт заявила: «Существует большой риск того, что Иран может перенести уран, обогащенный до уровня, близкого к созданию оружия, в тайное место».

По словам экспертов, хотя израильские авиаудары нанесли ущерб ядерной программе Тегерана, они вряд ли смогли ликвидировать ее полностью.

Ранее сообщалось, что во время авиаударов по Ирану ВВС Израиля уничтожили девять специалистов-ядерщиков, занимавших ключевые должности в национальной атомной программе.

В субботу офис Биньямина Нетаньяху объявил о расширении ударов Израиля по ядерным объектам Ирана.