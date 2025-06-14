Израиль заявил о расширении ударов по ядерным объектам Ирана

Офис Нетаньяху заявил о расширении ударов Израиля по ядерным объектам Ирана

Tекст: Вера Басилая

Советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что удары наносятся по десяткам ключевых объектов на территории Ирана. В перечень целей вошли пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическая инфраструктура, передает ТАСС.

По словам Гендельмана, операция проводится в ответ на продолжающуюся «агрессию иранских властей »и основывается на точных разведданных. Он отметил, что целью действий Израиля является предотвращение усиления ядерного потенциала Ирана и сдерживание дальнейших угроз безопасности страны.

Ранее Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совбеза заявил, что израильские атаки являются актом государственного терроризма и нарушением международного права.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал о радиологическом и химическом заражении на объектах в Натанзе и уничтожении наземной части комплекса после ударов Израиля.

ОАЭИ подтвердила частичный ущерб объекту Фордо после атаки.

Иран уведомил власти Британии, США и Франции о готовности нанести удары по их военным объектам на Ближнем Востоке и в Персидском заливе в случае их помощи Израилю.