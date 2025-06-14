ОАЭИ сообщила о частичном ущербе объекту Фордо после ударов Израиля

Tекст: Александра Юдина

По его словам, повреждения в Фордо затронули лишь небольшую часть территории, передает РИА «Новости».

В Исфахане атаки пришлись по складам, где возник пожар, однако до этого значительная часть оборудования и материалов была перевезена в безопасное место. Камальванди отметил, что благодаря этим мерам ущерб не приобрел крупного масштаба.

Напомним, Израиль в ночь на пятницу атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки Израиля на жилое здание в районе Чамеран в столице Ирана погибло не менее 60 человек, среди них 20 детей.