14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.0 комментариев
ОАЭИ сообщила о частичном ущербе объекту Фордо после ударов Израиля
В Иране ядерный объект в Фордо и склады в Исфахане пострадали в результате атак, однако ущерб оказался ограниченным благодаря мерам предосторожности, заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.
По его словам, повреждения в Фордо затронули лишь небольшую часть территории, передает РИА «Новости».
В Исфахане атаки пришлись по складам, где возник пожар, однако до этого значительная часть оборудования и материалов была перевезена в безопасное место. Камальванди отметил, что благодаря этим мерам ущерб не приобрел крупного масштаба.
Напомним, Израиль в ночь на пятницу атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки Израиля на жилое здание в районе Чамеран в столице Ирана погибло не менее 60 человек, среди них 20 детей.