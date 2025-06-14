  • Новость часаИзраильский удар по жилому дому в Тегеране унес жизни 60 человек
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    Израильский удар по жилому дому в Тегеране унес жизни 60 человек
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    34 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    33 комментария
    14 июня 2025, 12:10 • Новости дня

    ОАЭИ сообщила о частичном ущербе объекту Фордо после ударов Израиля

    Tекст: Александра Юдина

    В Иране ядерный объект в Фордо и склады в Исфахане пострадали в результате атак, однако ущерб оказался ограниченным благодаря мерам предосторожности, заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

    По его словам, повреждения в Фордо затронули лишь небольшую часть территории, передает РИА «Новости».

    В Исфахане атаки пришлись по складам, где возник пожар, однако до этого значительная часть оборудования и материалов была перевезена в безопасное место. Камальванди отметил, что благодаря этим мерам ущерб не приобрел крупного масштаба.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки Израиля на жилое здание в районе Чамеран в столице Ирана погибло не менее 60 человек, среди них 20 детей.

    13 июня 2025, 15:10 • Новости дня
    Названы цели ответной атаки Ирана по Израилю

    Press TV: Иран готовит удар по военным объектам Израиля

    Названы цели ответной атаки Ирана по Израилю
    @ Kobi Gideon/Gpo/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответный удар по израильским объектам может быть нанесен Ираном по главной базе ВМС в Хайфе и штабам в Тель-Авиве, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на источники.

    По информации Press TV, база ВМС Израиля в Хайфе и штаб-квартиры израильских военных и разведывательных служб в Тель-Авиве определены как ключевые мишени для возможной атаки Ирана в ответ на недавние удары Израиля по Исламской республике, передает ТАСС. По данным источников телеканала, ответ Тегерана считается «неизбежным» и готовится в ближайшее время.

    Отмечается, что база ВМС в Хайфе считается главным пунктом базирования израильских военно-морских сил на Средиземном море, включает в себя значительную военную инфраструктуру и собственную верфь. Как уточняет телеканал, ежегодно в среднем 20 американских военных кораблей заходят в порт этой базы.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории. Офис Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном.

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    13 июня 2025, 13:40 • Новости дня
    Медведев ответил на упреки в «ядерной истерии» после атаки Израиля на Иран
    Медведев ответил на упреки в «ядерной истерии» после атаки Израиля на Иран
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

    В сообщении в своем Telegram-канале Медведев подчеркнул, что его предупреждения о возможности ядерного противостояния не являются преувеличением. По его словам, нынешняя ситуация демонстрирует реальность и скорость возникновения подобных угроз.

    «Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» – написал он.

    Ранее посол Израиля во Франции Джошуа Зарка заявил, что израильская операция против Ирана, нацеленная на уничтожение ядерной инфраструктуры, может завершиться в течение нескольких дней без перехода к долгосрочному военному конфликту.

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    13 июня 2025, 12:13 • Видео
    Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

    Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

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    13 июня 2025, 16:51 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал позицию России по Украине правильной после ударов Израиля
    Журналист Боуз назвал позицию России по Украине правильной после ударов Израиля
    @ wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    События вокруг переговоров Ирана, США и Израиля доказывают правоту России в украинском конфликте, заявил журналист Чей Боуз.

    По его словам, ситуация вокруг переговоров между Ираном, США и Израилем служит подтверждением правильного курса Москвы, передает РИА «Новости».

    «Заключите сделку, и мы остановимся. Никакой сделки? Мы продолжим. Иран, похоже, обманули», – отметил журналист.

    Боуз подчеркнул, что опыт Ирана в переговорах должен стать примером для других участников международных конфликтов, напоминая о важности стратегической осторожности.

    «Это урок для других и лишнее подтверждение для Путина», – считает Боуз.

    Трамп также допустил дальнейшую эскалацию, если Тегеран откажется от соглашения, и предупредил о новых атаках.

    Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры и сообщила о поражении ключевого объекта в Натанзе.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

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    13 июня 2025, 17:20 • Новости дня
    Fox News сообщил об израильской ловушке для командующих ВКС Ирана
    Fox News сообщил об израильской ловушке для командующих ВКС Ирана
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские службы безопасности сумели обманным путем заставить собраться командующих военно-космическими силами Ирана, чтобы нанести по ним удары, сообщает телеканал Fox News.

    Представитель израильских служб отметил, что была проведена целенаправленная операция по сбору информации о высших иранских военных, сообщил Fox News, передает РИА «Новости».

    Чиновник заявил телеканалу: «Израилю удалось обманом заманить высших командиров военно-космическими силами Ирана на совещание».

    Он подчеркнул, что удалось узнать больше о ключевых фигурах командования и использовать эти сведения для влияния на их решения.

    Напомним, в результате израильских авиаударов по подземному командному центру на территории Ирана погибло более 20 руководящих офицеров Корпуса стражей исламской революции.

    Иранские военные официально сообщили о смерти командующего КСИР Хоссейна Салами после ночного ракетного удара, который был нанесен Израилем.

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    13 июня 2025, 22:31 • Новости дня
    Иран начал третью волну ракетных ударов по Израилю

    Иран запустил третью ракетную волну атак по территории Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные приступили к третьему этапу ракетных ударов по территории Израиля, сообщает иранская телерадиокомпания IRIB.

    Иранская телерадиокомпания IRIB сообщила, что Иран начал третью волну ракетных атак по Израилю в пятницу вечером, передает РИА «Новости».

    В сообщении, опубликованном в Telegram-канале IRIB около 22.00 по московскому времени, указано, что началась третья волна ракетного удара.

    Иран подтвердил начало операции «Правдивое обещание 3» в ответ на атаки Израиля. Израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению укрыться в убежищах.

    Иран начал операцию против Израиля вечером пятницы, заявив о готовности ответить на удары по Тегерану.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что Израиль пожалеет о своих действиях.

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    13 июня 2025, 15:32 • Новости дня
    Посол США в Турции процитировал халифа Омейядов в связи с атаками на Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак процитировал халифа Омейядов Муавию ибн Абу Суфьяна, реагируя на события на Ближнем Востоке.

    Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, процитировав халифа Омейядов Муавию ибн Абу Суфьяна, передает ТАСС.

    Дипломат опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) следующие слова: «Везде, где мой бич достаточен, я не буду использовать свой меч, везде, где мой язык достаточен, я не буду использовать свой бич. Даже если между мной и людьми будет связь хотя бы на волос, я не позволю нас разделить. Омейядский халифат».

    Как отмечают эксперты, эта цитата иллюстрирует политические принципы халифа, который предпочитал мир и дипломатические методы силовым решениям. После цитаты Баррак подчеркнул, что даже в моменты напряженности всегда остается возможность для диалога и поиска мирных решений.

    Ранее Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства и физиков-атомщиков.

    Тегеран пообещал жесткий ответ и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

    Офис Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль этим нападением взвинтил ставки на Ближнем Востоке.

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    13 июня 2025, 19:37 • Новости дня
    Мировые СМИ отреагировали на удар Израиля по Ирану

    Американские и европейские СМИ оценили последствия авиаудара Израиля по Ирану

    Мировые СМИ отреагировали на удар Израиля по Ирану
    @ Morteza Nikoubazl/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Мировые СМИ уделили особое внимание последствиям удара Израиля по иранским объектам и возможным ответным мерам со стороны Тегерана.

    Американские, европейские и ближневосточные СМИ оперативно отреагировали на авиаудары Израиля по Ирану, передает «Коммерсантъ».

    Ближневосточные издания подчеркивают, что атака произошла на фоне эскалации напряженности, и считают ответ Ирана вопросом времени.

    «Этот акт неспровоцированной агрессии совершается на фоне все более враждебной риторики израильских лидеров», – пишет Tehran Times, отмечая, что иранский ответ может изменить баланс сил в регионе.

    The New York Times анализирует, насколько атака Израиля затормозит ядерную программу Ирана, и подчеркивает риск последствий в виде выхода Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия.

    The Guardian отмечает, что удары по Ирану практически сорвали попытки президента США Дональда Трампа договориться с Тегераном и существенно осложнили дипломатические усилия.

    The Times of Israel ссылается на официальное заявление Армии обороны Израиля, которая назвала атаку «упреждающим ударом» против экзистенциальной угрозы, исходящей от иранской ядерной программы.

    Frankfurter Allgemeine Zeitung обращает внимание на международно-правовой аспект, отмечая, что превентивные удары допускаются только при наличии явной угрозы, а в данном случае доказательств подготовки нападения со стороны Ирана нет.

    Le Monde подчеркивает отсутствие поддержки Израиля со стороны США в публичных заявлениях, однако отмечает, что стратегическое партнерство между странами сохраняется. Эксперты уверены, что ситуация может привести к дальнейшему росту напряженности в регионе.

    Ранее в ночь на пятницу Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране, а также провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства и физиков-атомщиков.

    Посол Израиля заявила об ударе по «ядру программы создания ядерного оружия» Ирана.

    Иранский атомный сектор сообщил, что не намерен сворачивать проекты после ударов, в результате которых погибли шесть ученых-ядерщиков.

    Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Израиль понесет суровые последствия за удары по иранской территории.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

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    14 июня 2025, 01:03 • Новости дня
    Нетаньяху обратился к «гордому народу» Ирана и призвал свергать правительство

    Нетаньяху: обратился к «гордому народу» Ирана и призвал свергать правительство

    Нетаньяху обратился к «гордому народу» Ирана и призвал свергать правительство
    @ Скриншот с видео/ Telegram-канал Биньямина Нетаньяху

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к иранцам, которых назвал гордым народом, и призвал «встать и сделать так, чтобы ваш голос услышали».

    «Сегодня я хочу обратиться к вам, гордый народ Ирана. Этот режим никогда не был таким слабым. Сейчас ваш шанс встать и сделать так, чтоб ваш голос услышали. Я с вами. Народ Израиля с вами», – говорит Нетаньяху на видео, размещенном в его Telegram-канале.

    Он заявил, что исламский режим, который якобы угнетает иранцев почти 50 лет, угрожает уничтожить Израиль, поэтому цель военной операции – устранить ядерную и ракетную угрозу со стороны исламского режима.

    «Двигаясь к достижению нашей цели, мы расчищаем путь вам, чтобы вы добились свободы», – сказал он.

    Израильский премьер уверен, что авиаудары по Ирану дают шанс народу «объединиться вокруг своего флага и исторического наследия», чтобы встать на борьбу «за свободу от режима угнетателей».

    Для убедительности и подтверждения солидарности с иранским народом Нетаньяху произнес несколько фраз на фарси и напомнил о долгой истории отношений между Израилем и Ираном.

    Израильский премьер несколько раз подчеркнул, что борьба ведется не с народом, но с «кровожадным исламским режимом», который угнетает и ввергает иранцев в нищету.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил Владимиру Путину, что нападение Израиля является откровенным нарушением международных правил и обязательно получит ответ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

    Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Дональда Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.

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    13 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Трамп заявил о звонках из Ирана с просьбой о ядерной сделке

    Трамп сообщил о просьбах иранских властей заключить ядерное соглашение

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские чиновники звонят в США с просьбой о переговорах по ядерной сделке после последних событий на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп сообщил, что представители иранских властей выходят с ним на связь с целью обсуждения возможного соглашения по ядерной программе, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что после израильских ударов интерес Тегерана к переговорам возрос. По словам американского президента, иранские чиновники звонят ему с предложениями обсудить заключение соглашения по ядерной программе.

    Он отметил, что «они упустили возможность заключить сделку» и теперь, возможно, «у них будет другая возможность».

    Ранее член комиссии по национальной безопасности Ирана заявил, что новый раунд переговоров по ядерной программе с США может быть отменен из-за удара Израиля.

    СМИ писали, что Соединенные Штаты ожидают проведения встречи по ядерной сделке с Ираном в Омане 15 июня, несмотря на ситуацию с ударами Израиля.

    Трамп назвал удар Израиля по Ирану «замечательным для рынка». Также Трамп допустил дальнейшую эскалацию, если Тегеран откажется от соглашения, и предупредил о возможных новых атаках.

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    14 июня 2025, 10:00 • Новости дня
    В Иране задержали автомобили с дронами-камикадзе разведки «Моссад»

    В Иране задержали автомобили с израильскими дронами-камикадзе разведки «Моссад»

    В Иране задержали автомобили с дронами-камикадзе разведки «Моссад»
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Автомобили, перевозившие израильские беспилотные летательные аппараты, были задержаны в Иране, сообщает агентство Nour News.

    В Тегеране сообщили о задержании автомобилей, в которых перевозились израильские беспилотники, предназначенные для проведения диверсионных операций, передает РИА «Новости».

    По сведениям иранских спецслужб, задержанные транспортные средства принадлежали лицам, связанным с разведывательным ведомством «Моссад».

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

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    13 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    Путин: Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН. Он отметил, что подобные действия идут вразрез с международным правом.

    Российская сторона подчеркнула свою приверженность мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, сообщается на сайте Кремля.

    В Кремле напомнили, что Москва регулярно выдвигает конкретные инициативы для нахождения взаимоприемлемых договоренностей между сторонами. Россия и впредь будет содействовать деэскалации напряженности между Ираном и Израилем, заявили в пресс-службе президента.

    Между тем в ходе разговора Пезешкиан заявил Путину, что нападение Израиля является «откровенным нарушением международных правил и, безусловно, получит соответствующий ответ со стороны Ирана». В заявлении пресс-службы иранского президента отмечается, что Тегеран намерен дать подходящий ответ на удары по своей территории, передает ТАСС.

    Кроме того, Пезешкиан заверил, что Иран никогда не стремился к обладанию ядерным оружием и готов это доказать международным организациям. Российская сторона подчеркнула важность соблюдения международного права всеми странами региона.

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о беспокойстве Москвы резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осудил происходящее.

    Посол Израиля подтвердила удар по «ядру программы создания ядерного оружия» Ирана.

    Министерство иностранных дел России осудило ночные удары Израиля по объектам на территории Ирана и призвало к сдержанности.

    Комментарии (35)
    13 июня 2025, 16:10 • Новости дня
    Канцелярия Нетаньяху сообщила о планах провести разговор с Путиным
    Канцелярия Нетаньяху сообщила о планах провести разговор с Путиным
    @ Noam Revkin Fenton-JINIPIX/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявили о планах новых контактов на фоне обострения отношений с Тегераном, включая разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел серию переговоров с мировыми лидерами, включая канцлера Германии, премьер-министра Индии и президента Франции», – говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху, передает РИА «Новости».

    В ближайшее время Нетаньяху намерен обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Британии.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осуждает происходящее.

    Министерство иностранных дел России резко осудило ночные удары Израиля по объектам на территории Ирана и призвало к сдержанности.

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    13 июня 2025, 18:05 • Новости дня
    Новый глава КСИР поклялся отомстить Израилю за удары

    Новый глава КСИР Пакпур поклялся отомстить Израилю за удары

    Новый глава КСИР поклялся отомстить Израилю за удары

    Tекст: Вера Басилая

    Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Израиль понесет суровые последствия за удары по иранской территории, сообщило Mehr.

    Новый главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур пообещал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Израиль получит ответ за удары по иранской территории, передает ТАСС.

    В обращении, которое приводит агентство Mehr, Пакпур подчеркнул, что преступление, совершенное в пятницу «сионистским террористическим режимом», посягнувшим на национальную безопасность и территориальную целостность Исламской республики, определенно не останется без ответа. Он также добавил, что, согласно обещаниям великого лидера, благодаря мудрым и мощным мерам Хаменеи и поддержке армии, других родов войск и КСИР, Израиль ждет горькая и мучительная судьба с разрушительными последствиями.

    Пакпур отметил, что действия Израиля рассматриваются Тегераном как серьезное нарушение суверенитета Ирана. По его словам, реакция на подобные преступления будет решительной.

    Ранее Иран подтвердил гибель командующего военно-космическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде при атаке Израиля на один из центров подразделения.

    Израильские авиаудары по Тегерану привели к гибели главкома КСИР генерал-майора Хоссейна Салами и командующего центральным штабом генерал-майора Голам Али Рашида.

    Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

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    14 июня 2025, 04:50 • Новости дня
    ЦАХАЛ заявил о четвертой волне ракетных атак со стороны Ирана

    Армия обороны Израиля сообщила о четвертой волне атак Ирана

    Tекст: Ирма Каплан

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о новой серии ракетных атак со стороны Ирана, это подтвердил ряд СМИ, которые сообщили о взрывах и сиренах в ряде районов.

    «Некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет из Ирана в сторону Государства Израиль», – сказано в сообщении ЦАХАЛ.

    Новостное агентство Fars сообщило в Telegram-канале о сильных взрывах в Хайфе.

    «Оккупационная армия объявила состояние тревоги после подтверждения новой волны иранских ракетных атак. Атаки сосредоточены на севере оккупированной Палестины. Сирены тревоги прозвучали на больших территориях оккупированных Голан, Галилеи, Хайфы и Тверии. Очевидцы сообщают о сильных взрывах на севере оккупированной Палестины», – сообщило агентство.

    По данным Al-Mayadeen, сирены звучат на Южных Голанских высотах, в Галилейском море, Афуле и Верхнем Назарете. По данным израильских СМИ,  сильные взрывы слышны в нескольких местах на севере и в Хайфе.

    «Четвертая партия ракет, запущенных из Ирана, нацелена на районы на севере Израиля», – сказано в Telegram-канале.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран пообещал усилить атаки на Израиль и атаковать региональные базы любой страны, которая попытается его защитить.

    Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

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    14 июня 2025, 09:50 • Новости дня
    Tasnim сообщил о взрыве возле ангара истребителей в Тегеране
    Tasnim сообщил о взрыве возле ангара истребителей в Тегеране
    @ Iranian Red Crescent/WANA (West Asia News Agency)/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Ночной авиаудар израильских ВВС по позициям ПВО в районе Тегерана сопровождался взрывом на территории аэропорта Мехрабад, где повреждений инфраструктуры не зафиксировали, сообщает госагентство Tasnim.

    Утром в аэропорту Мехрабад в Тегеране прогремел взрыв рядом с ангаром для истребителей, однако инфраструктура и взлетно-посадочная полоса не пострадали. Агентство Tasnim уточнило, что инцидент произошел вблизи терминала номер четыре, возле объектов с машинным оборудованием и ангаров с истребителями, передает РИА «Новости».

    По данным ТАСС, в ту же ночь израильские ВВС нанесли удары по десяткам целей, связанных с противовоздушной обороной в районе Тегерана. В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля указано, что целью атак стала инфраструктура ракет типа земля–воздух, а также другие объекты, обеспечивающие возможности ПВО иранских сил.

    Командующий ВВС Израиля Томер Бар отметил, что были поражены сотни целей, включая объекты класса земля–воздух, а также проведена серия точных атак, позволивших улучшить воздушное превосходство и свободу действий Израиля в Иране.

    Он подчеркнул, что впервые с начала войны удары были нанесены на расстоянии более 1,5 тыс. километров от израильской территории, и добавил, что ВВС Израиля продолжат проводить операции как наступательного, так и оборонительного характера.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, непрерывные иранские обстрелы ночью привели к двум погибшим на израильской стороне, сообщил портал Ynet.

    Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

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