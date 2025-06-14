Израильский удар по жилому дому в Тегеране унес жизни 60 человек

Tекст: Александра Юдина

Число погибших в результате удара Израиля по жилому дому в Тегеране достигло 60 человек. Среди жертв оказалось 20 детей, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в районе Чамеран, когда по жилому зданию был нанесен ракетный удар. По предварительной информации, ответственность за атаку возлагается на Израиль.

Иранские власти уточняют, что число жертв может возрасти, так как некоторые пострадавшие остаются под завалами и ведутся поисково-спасательные работы.

Напомним, Израиль в ночь на пятницу атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран намерен ответить на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.