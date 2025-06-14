14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.15 комментариев
МАГАТЭ сообщило о повреждении четырех важных зданий ядерного объекта в Исфахане
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило повреждение четырех критически важных зданий на ядерном объекте в городе Исфахан после обстрелов со стороны Израиля.
В сообщении МАГАТЭ в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) отмечается: «Как и в Натанзе, повышения уровня радиации за пределами объекта не ожидается». МАГАТЭ подчеркнуло, что радиационный фон в районе Исфахана остается в пределах нормы, передает ТАСС.
Отмечается, что среди пострадавших объектов оказался завод по конверсии урана.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что удары по иранским ядерным объектам могут привести к катастрофе, и призвал к немедленным мерам урегулирования.
В субботу сообщалось, что в Иране ядерный объект в Фордо и склады в Исфахане пострадали в результате атак, однако ущерб оказался ограниченным благодаря мерам предосторожности. Накануне МАГАТЭ подтвердило сохранность ядерного объекта Исфахана после атаки Израиля.