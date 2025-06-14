МАГАТЭ сообщило о повреждении четырех важных зданий ядерного объекта в Исфахане

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении МАГАТЭ в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) отмечается: «Как и в Натанзе, повышения уровня радиации за пределами объекта не ожидается». МАГАТЭ подчеркнуло, что радиационный фон в районе Исфахана остается в пределах нормы, передает ТАСС.

Отмечается, что среди пострадавших объектов оказался завод по конверсии урана.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что удары по иранским ядерным объектам могут привести к катастрофе, и призвал к немедленным мерам урегулирования.

В субботу сообщалось, что в Иране ядерный объект в Фордо и склады в Исфахане пострадали в результате атак, однако ущерб оказался ограниченным благодаря мерам предосторожности. Накануне МАГАТЭ подтвердило сохранность ядерного объекта Исфахана после атаки Израиля.