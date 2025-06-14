МИД КНР предупредил о катастрофе при атаке на ядерные объекты Ирана

Tекст: Дарья Григоренко

Ван И в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Арагчи предупредил о катастрофических последствиях нападения на иранские ядерные объекты. Он подчеркнул, что действия Израиля нарушили цели и принципы Устава ООН, а нападение создало опасный прецедент. Министр отметил, что Китай призывает страны, влияющие на Израиль, предпринять меры для восстановления мира, передает ТАСС.

Ван И заявил о поддержке Ирана в вопросах национального суверенитета и безопасности, а также выразил готовность Пекина к поддержанию контактов с Тегераном и другими сторонами для смягчения ситуации.

В беседе с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром Ван И отметил, что Китай считает неприемлемым применение силы Израилем против Ирана с точки зрения международного права. Министр подчеркнул, что международное сообщество еще не исчерпало дипломатические средства для решения иранской ядерной проблемы, и выразил мнение, что сила не приведет к стабильному миру.

Ван И подчеркнул важность немедленного поиска путей разрешения конфликта через диалог и консультации, а также выступил против применения санкций и силовых методов.

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что удары Израиля по ядерным объектам Ирана создают угрозу для безопасности всего региона.

Ранее сообщалось, что иранские власти рассматривают возможность остановки мониторинга МАГАТЭ на объектах, которые не подпадают под действие соглашения о гарантиях. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал в скором времени нанести авиаудары по объектам и целям властей Ирана непосредственно в районе Тегерана.