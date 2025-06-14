14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.14 комментариев
Нетаньяху пригрозил авиаударами по «каждой цели» Ирана в ближайшее время
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал в скором времени нанести авиаудары по объектам и целям властей Ирана непосредственно в районе Тегерана.
В ходе видеообращения, распространенного его канцелярией, Нетаньяху сообщил: «В самое ближайшее время вы увидите самолеты израильских ВВС в небе над Тегераном, мы нанесем удары по каждому объекту и каждой цели режима аятолл», передает ТАСС.
В субботу израильские военные заявили о подавлении иранской ПВО в западных районах страны и в окрестностях Тегерана, что обеспечило их авиации преимущество в небе над столицей.
Ранее глава Минобороны Израиля пообещал «сжечь Тегеран» в ответ на возможные ракетные удары. Военный аналитик Игорь Коротченко оценил возможности Ирана ответить на ракетные атаки Израиля.