14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.13 комментариев
Армия Израиля заявила о полном подавлении ПВО в Тегеране
Израильские военные заявили о подавлении иранской ПВО в западных районах страны и в окрестностях Тегерана, что обеспечило их авиации преимущество в небе над столицей, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.
Военные Израиля подавили противовоздушную оборону на западе Ирана и в районе Тегерана, что обеспечило израильским ВВС свободу действий в небе над столицей, передает ТАСС.
По информации официального представителя Армии обороны Израиля, бригадного генерала Эфи Дефрина, более 70 самолетов ВВС нанесли удары по Тегерану, в ходе которых были поражены местные системы ПВО, а также объекты ракетной инфраструктуры и контрольные центры.
Дефрин отметил, что Тегеран теперь уязвим для ударов, а столица больше не защищена противовоздушными средствами. Генерал также подчеркнул, что израильские ВВС совершили эти удары с наибольшего удаления от Израиля за всю историю страны.
Представитель армии заявил, что свобода действий в воздухе позволяет предотвращать угрозы для Израиля и что к операции готовились долгие годы. Он добавил, что армия сможет достичь любой точки, если потребуется защитить граждан страны.
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