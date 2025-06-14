Армия Израиля заявила о полном подавлении ПВО в Тегеране

Tекст: Вера Басилая

Военные Израиля подавили противовоздушную оборону на западе Ирана и в районе Тегерана, что обеспечило израильским ВВС свободу действий в небе над столицей, передает ТАСС.

По информации официального представителя Армии обороны Израиля, бригадного генерала Эфи Дефрина, более 70 самолетов ВВС нанесли удары по Тегерану, в ходе которых были поражены местные системы ПВО, а также объекты ракетной инфраструктуры и контрольные центры.

Дефрин отметил, что Тегеран теперь уязвим для ударов, а столица больше не защищена противовоздушными средствами. Генерал также подчеркнул, что израильские ВВС совершили эти удары с наибольшего удаления от Израиля за всю историю страны.

Представитель армии заявил, что свобода действий в воздухе позволяет предотвращать угрозы для Израиля и что к операции готовились долгие годы. Он добавил, что армия сможет достичь любой точки, если потребуется защитить граждан страны.

Ранее глава Минобороны Израиля пообещал «сжечь Тегеран» в ответ на возможные ракетные удары.

Военный аналитик Игорь Коротченко оценил возможности Ирана ответить на ракетные атаки Израиля.