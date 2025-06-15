В Иране призвали к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия

Депутат парламента Ирана Резаи призвал выйти из ДНЯО

Tекст: Дарья Григоренко

По словам депутата, наступил подходящий момент для выхода страны из ДНЯО. Резаи заявил: «Сейчас лучшее время, чтобы выйти из ДНЯО. Мы договаривались, что ДНЯО будет обеспечивать нашу безопасность, а не становиться причиной ее отсутствия», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение, исключающее появление ядерного оружия, при условии сохранения права на мирный атом. Кроме того, Аракчи обвинил Израиль в переходе красной линии после атаки на иранские ядерные объекты.

Глава МИД Ирана также заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля при условии прекращения агрессии против Тегерана.