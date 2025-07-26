Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
Фидан выразил надежду на саммит России, США и Украины в Стамбуле
Глава МИД Турции выразил надежду на саммит России, США и Украины в Стамбуле
Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан высказал надежду на проведение встречи лидеров России, США и Украины в Стамбуле, отметив заинтересованность всех сторон.
Фидан отметил, что вопрос возможной встречи лидеров обсуждался на переговорах, передает ТАСС. Глава турецкого МИД подчеркнул, что Россия и Украина настроены на диалог, а президент Турции Тайип Эрдоган убежден в необходимости проведения саммита и стремится ускорить этот процесс. Однако министр добавил, что для организации такой встречи необходимо добиться прогресса на уровне делегаций.
Как ранее сообщил Эрдоган, в ближайшее время он планирует провести телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для обсуждения возможности встречи в Стамбуле, посвященной ситуации на Украине.
Третий раунд прямых российско-украинских переговоров по урегулированию украинского конфликта прошел 23 июля во дворце Чираган. До встречи в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельный разговор, после чего переговоры продолжились в расширенном составе и заняли около 40 минут.
Стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами. Россия предложила создать три рабочие группы для проработки политических, военных и гуманитарных вопросов, а также передать Украине еще 3 тыс. тел погибших военнослужащих и вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта. Решение о проведении четвертого раунда переговоров будет принято после исполнения новых договоренностей.
Эрдоган решил предложить Путину и Трампу встретиться в Стамбуле. Днем ранее Песков ответил поговоркой на призыв Киева о встрече лидеров России и Украины.