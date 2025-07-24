Песков о встрече Путина и Зеленского: Киев ставит повозку впереди лошади

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, предлагая провести встречу лидеров двух стран до выработки соглашений, «ставит повозку впереди лошади», передает ТАСС.

По его словам, сначала нужно проделать весь объем работы, после чего главы зафиксируют достигнутые наработки.

Песков также прокомментировал возможность контактов с США по итогам третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле. Он заявил, что при необходимости обсуждение этих итогов с Вашингтоном может быть оперативно организовано, так как на данный момент налажена система диалога.

Пресс-секретарь добавил, что если возникнет потребность в контакте, такая встреча быстро состоится.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сохраняет запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия донесла до Украины необходимость проработки условий соглашения для возможной встречи лидеров.