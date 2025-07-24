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    Пятьдесят дней, которые разочаруют мир
    24 июля 2025, 14:14 Мнение

    Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

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    50 дней. Ровно столько президент США Дональд Трамп в своем выступлении 14 июля дал России на заключение мирного соглашения по Украине. В противном случае он пообещал резко ужесточить подход к Москве – а также ко всем тем, кто ее поддерживает. В частности, ввести 100% пошлины против торговых партнеров России, покупающих у нее нефть – Индии, Китая и других. Ну, и дал понять, что усиливает поддержку Украины – в частности, выразил готовность продавать оружие Европе для того, чтобы она потом передавала его киевскому режиму.

    Вашингтонские ястребы в восторге. «Трамп жестко относится к Ирану, который невероятно опасен, но он ослаблен, и, Путин, наступает твоя очередь», – говорит одиозный сенатор Линдси Грэм, автор обсуждаемого сейчас законопроекта о санкциях против России. Европа в восторге умеренном – брюссельские бюрократы недовольны сроками. «С одной стороны, жесткая позиция Трампа в отношении РФ – положительный момент. С другой стороны, 50 дней – это очень много времени», – считает глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Однако когда 50 дней Трампа истекут – а это произойдет в начале сентября – то и американские оптимисты, и европейские умеренные оптимисты очень сильно расстроятся. Ведь никаких принципиальных изменений в американской внешней политике не произойдет. И на то есть несколько причин.

    Во-первых, ужесточение политики в отношении России рассматривается Трампом не как самоцель и даже не как стратегический выбор, а лишь как инструмент. Своего рода, инструмент последней надежды.

    Американский президент с самого начала своего второго срока взял курс на стабилизацию отношений с Москвой для того, чтобы сконцентрировать усилия на противостоянии Китаю. По той же самой причине он стремился выйти из войны на Украине. Однако стабилизировать отношения и выходить из войны хозяин Белого дома хочет на своих условиях. В частности, ему не нужна победа России, которая выставит Трампа слабым лидером, ему нужна только заморозка конфликта. Не поражение Украины, которое может испортить его отношение с европейскими союзниками (чьи ресурсы нужны США на противостояние с КНР), а ее сохранение в виде сильного, привязанного к Западу буфера между ЕС и Россией.

    Однако Владимир Путин, к удивлению американского лидера, не готов реализовывать этот сценарий. Вежливо, но жестко все российские переговорщики объясняют вашингтонским коллегам простую мысль: украинский конфликт для России является не случайной войной, а экзистенциальным вопросом. Поэтому цели СВО должны быть достигнуты – либо через дипломатию, либо через боевые действия. И на все американские предложения по заморозке отвечают отказом.

    В этой ситуации Трамп по своему обыкновению решил надавить. Вот и выступил с 50-дневным ультиматумом, обещая России санкционные кары в случае дальнейших отказов от американских предложений.

    Однако проблема – и вторая причина для будущего пессимизма западных ястребов – в том, что угрозы Трампа пустые. Он либо не сможет их реализовать, либо эта реализация ничего для Москвы принципиально не изменит.

    Да, Трамп может попытаться обложить пошлинами торговлю с Россией – но сколько ее осталось? Товарооборот между странами в 2024 году составил всего 3,5 млрд долларов. Для сравнения, это в 3 раза меньше, чем товарооборот России и Узбекистана и почти в 70 раз меньше, чем у России с Китаем. В этой ситуации ввод санкций похоронит не российскую экономику, а шансы Трампа на нормализацию отношений с Москвой.

    Трамп может попытаться обложить пошлинами торговых партнеров России – но против этого решения стеной встанут американские чиновники. Они объяснят американскому лидеру, сколько усилий было потрачено на то, чтобы наладить отношения с Нью-Дели. Сколько времени ушло на то, чтобы втянуть Индию в американскую сферу влияния, дабы потом использовать ее для противостояния Китаю. Насколько обидчив премьер-министр Индии Нарендра Моди, который до сих пор не забыл, как США вводили против него санкции. Ну и, наконец, напомнят Трампу то, какой скандал в Индии вызвала несколько лет назад попытка Вашингтона заставить Нью-Дели отказаться от сотрудничества с Тегераном.

    Трамп может попытаться предложить европейцам новейшее американское оружие, но какое из них способно принципиально изменить расклад на поле боя? Разве что ядерные бомбы. Более того, это новейшее оружие сейчас нужно самой Америке – на Ближнем Востоке (где на носу вторая война с Ираном, не желающим отказываться от ядерной программы), а также для потенциального противостояния с КНР. Наконец, громко кричащие о готовности отдать последнюю рубашку европейцы не горят желанием оптом закупать американские стволы для Украины. Франция, Италия и Чехия уже отказались от этого предложения – под предлогом того, что они хотят развивать европейский ВПК. Германия, новые власти которой хотят сокращать расходы на социалку, вряд ли купит много.

    Поэтому шансы Трампа запугать Россию минимальны. И с большой степенью вероятности по прошествии 50 дней действия США не удивят, а, скорее, разочаруют мир. Убедят его в том, что американский президент бессилен против воли Владимира Путина – а значит, возможно, всех тех, кто готов ему жестко противостоять. И в этой ситуации у Трампа надежда лишь на одно – на Россию. На то, что за 50 дней ситуация на поле боя изменится таким образом, что киевский режим вынужден будет соглашаться на российские условия мира или хотя бы начать их сущностно обсуждать.

    И если это произойдет, если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел. 

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