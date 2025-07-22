Глава майданного режима Владимир Зеленский поручил главе украинской делегации в Стамбуле Рустему Умерову активизировать переговоры с Россией. Умеров сменил должность, теперь он не министр обороны, а секретарь СНБО, но главным переговорщиком от Украины в Турции остался. Говорит ли поручение Зеленского о том, что Киев хочет конструктивного диалога с Москвой? Нет, не говорит.

Совсем недавно замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что формат переговоров с Россией в Стамбуле «практически исчерпал себя». По его словам, в рамках диалога обсуждались только гуманитарные темы. В то, что Кислица высказал просто свое мнение, которое не было согласовано с Зеленским и серым кардиналом Украины Андрем Ермаком, не верится. Замглавы МИД сделал заявление 13 июля, а Зеленский дал поручение Умерову 18-го. Какое событие произошло между этими датами?

Выступление американского президента Дональда Трампа 14 июля. В этот день Трамп анонсировал поставки на Украину американского оружия за счет европейцев и введение жестких пошлин для России и ее торговых партнеров, если соглашение с Украиной не будет достигнуто в течение 50 дней. Но Зеленский и Ермак ждали большего, в интервью New York Post глава майданного режима не скрывал своего разачарования решением Трампа. Ведь западные ястребы и ряд западных СМИ анонсировали в преддверии 14 июля, что Трамп введет жесткие санкции против России, не мешкая, и передаст Украине наступательное дальнобойное оружие. В свете этого ЗЕкоманда, вероятно, готовилась выйти из стамбульского формата. Ведь как только Стамбул-2 стартовал, практически все украинские аналитики и журналисты писали, что он нужен Киеву, чтобы не злить Трампа, а не для того, чтобы договориться с Россией. После того как заявление Трампа 14 июля не оправдало надежд Киева, там решили продолжать участие в переговорах в Стамбуле, чтобы не раздражать американского президента.

Но тенденции в украинской внутренней политике свидетельствуют, что ЗЕкоманда собирается противостоять России еще долго, а не договариваться.

На Украине сменился премьер-министр. Вместо Дениса Шмыгаля главой правительства стала Юлия Свириденко. Это укрепляет позиции серого кардинала Украины Андрея Ермака. Шмыгаль был слугой двух хозяев – он выполнял как приказы Ермака, так и учитывал интересы олигарха Рината Ахметова. Кроме этого, у него были хорошие отношения с главой фракции «Слуга народа» в Раде Давидом Арахамией. Последний является политическим оппонентом Ермака. Свириденко будет премьером номинальным, реально руководить правительством будет Ермак. Очень вероятно, что Арахамия будет отстранен от руководства фракцией и отправлен в политическое небытие. Ермака раздражает, что у того есть свои каналы общения с Вашингтоном, и что глава фракции был приглашен на инаугурацию американского президента Дональда Трампа. В случае потери Арахамией аппаратного веса американцы потеряют к нему всякий интерес.

Ермак считает продолжение вооружённого противостояния с Россией залогом своего политического выживания, поэтому укрепление его власти не приближает нас к миру.

Зеленский смог узурпировать власть и продлить свои полномочия президента благодаря военному положению, его отмена ему не нужна. Поэтому он поддержал перестановки в правительстве, которые усиливают положение Ермака, несмотря на сигналы из США, что он неприятен американскому истеблишменту. Возможно, укрепление позиций Ермака поддержали политики ЕС и Британии, которые до сих пор надеются нанести России «стратегическое поражение».

Еще один признак подготовки Украины к затяжному противостоянию – корректировка информационного имиджа Зеленского. Арахамия рассказал журналистам BBC, что Зеленского-еврея из-за маленького роста в детстве часто били. Но будущий президент находил главного, бил в лицо, после чего его начинали уважать. Происходило все это в Кривом Роге, откуда он родом. История похожа на сюжет из голливудского кино, где персонаж должен вызвать у американского обывателя одновременно жалость и уважение. Рассказ напоминает судьбу Лапши из фильма «Однажды в Америке», только тот вырос крутым бандитом, а этот стал президентом. Пропагандисты ЗЕкоманды ищут форматы, чтобы отказаться от милитари-образа «украинского Че», который исчерпал себя и вызывает насмешки, что стало очевидно после встречи Зеленского с Трампом в Париже в 2024 году.

Зеленскому создают новый имидж – человека, который вырос во враждебном окружении и боролся за существование, плюс акцент делается на его национальную принадлежность, которую с 2019 года эксплуатируют, чтобы доказать: на Украине не может быть нацизма, раз Зеленский еврей. (Все эти годы я, тоже будучи евреем, доказываю, что нацизм на Украине таки есть). По сути, Зеленского пытаются представить одной из ипостасей Украины, которая борется с тем, кто сильней, за свое выживание. Новый имидж нужен, чтобы продать его западным обывателям для обеспечения поддержки общественного мнения в Европе и в США.

Умерову прочили должность посла Украины в США, однако американцы отказались от кандидатуры – формально потому, что у него американское гражданство. Но, вероятно, в Вашингтоне понимают, что, став послом, Умеров не смог бы далее возглавлять делегацию в Стамбуле. Это дало бы возможность ЗЕкоманде затянуть процесс переговоров, мотивируя тем, что нужно назначить нового главного переговорщика. И США не хотели давать Ермаку такой козырь.

Скорее всего, до начала сентября украинская сторона продолжит участвовать в переговорах в стамбульском формате, но будет отказываться от принятия серьезных решений в надежде на то, что по истечению 50-ти дневного срока Трамп примет решения, которые приведут к конфронтации США с Россией. Именно это нужно Зеленскому и Ермаку.

Для ЗЕкоманды переговоры в Стамбуле – это не путь к миру, а шоу, которое они устраивают для Трампа и западной обществености. Будет Украина участвовать в переговорах в Стамбуле или нет, не так уж важно, майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.