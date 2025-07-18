Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса0 комментариев
Зеленский поручил Умерову ускорить переговоры в Стамбуле
Владимир Зеленский обсудил с новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым необходимость ускорения стамбульских переговоров с Россией.
Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил новому секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову активизировать переговорный процесс с Россией в Стамбуле, передает ТАСС.
Зеленский отметил, что одной из ключевых задач нового секретаря СНБО станет придание дополнительного импульса переговорному процессу. По его словам, выполнение достигнутых ранее в Стамбуле договоренностей продолжается, но текущая динамика требует ускорения.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российской делегации отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров с украинской стороной.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил готовность России к третьему раунду переговоров с Украиной. Песков также сообщил об ожидании предложений Киева по началу нового этапа переговоров.