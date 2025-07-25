Зеленский встал на путь Януковича

Эксперты назвали последствия протестов на Украине для Зеленского

Tекст: Анастасия Куликова

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, передает ТАСС. Согласно тексту инициативы, сотрудники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, раз в полгода должны проходить полиграф, организованный СБУ, и не покидать пределы Украины – не считая командировок.

Кроме того, в законопроекте отмечается, что генпрокурору запрещено давать указания детективам НАБУ. Что касается САП, то в документе подчеркивается: служба и ее сотрудники подчиняются исключительно собственному руководителю, а также его заместителю. По словам Зеленского, этот шаг сделан «для справедливости», ведь он даст «полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов».

Помимо этого, он прокомментировал акции протеста в стране. «Конечно, важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина – это люди, которые неравнодушны. Я уважаю мнение общества. Я считаю, что это абсолютно нормально реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится. Люди сказали: все должно быть по закону. Мы отреагировали», – сказал Зеленский.

Примечательно, что он попытался возложить ответственность за скандальный закон, принятый 22 июля, на Раду. Сам Зеленский якобы был сосредоточен на боевых действиях. Что, впрочем, не помешало ему в тот же день подписать инициативу, которая в реальности была принята по прямому указанию офиса президента.

Рассмотрение нового закона запланировано на 31 июля. По данным местных источников, у Зеленского могут возникнуть сложности с повторным сбором голосов: депутаты, недовольные последствиями 22 июля, теперь требуют гарантий безопасности. На этом фоне появляются сообщения о возможных силовых акциях в отношении парламентариев. В такой ситуации перспективы принятия нового закона остаются неопределенными.

Издание «Страна» отмечает, что при внесении инициативы о НАБУ и САП Зеленский значительно «сдал назад»: «Это его тяжелейшее стратегическое, политическое поражение. Сначала подписал изменения в закон, затем сам же их отменил после давления «улицы» и Запада». По мнению аналитиков, если законопроект с «откатом назад» примут в ближайшее время, то это фактически будет означать постепенную утрату контроля действующей власти над положением в стране

При этом действия Зеленского вызвали недовольство не только внутри Украины, но и на Западе. Европейские чиновники предупреждали, что закон, ограничивающий работу антикоррупционных агентств, может стоить Украине финансовой помощи и возможности вступить в ЕС. Кроме того, на фоне НАБУ-протестов западная пресса опубликовала серию материалов с критикой Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

В частности, The Daily Telegraph призвала Зеленского сложить полномочия после принятых мер против антикоррупционных структур. Издание отмечает, что он воспользовался чрезвычайными полномочиями военного времени, чтобы репрессировать политических оппонентов. «Зеленский больше не может помогать Украине, теперь он – часть проблемы», – говорится в публикации.

В свою очередь издание The Spectator пишет, что Зеленский «перегнул палку», и ущерб от его действий колоссален: «Только в парламенте по меньшей мере 17 депутатов, проголосовавших за скандальный законопроект, подозреваются в коррупции со стороны НАБУ. Но самое главное, бюро обратило внимание на назначенцев, связанных с Андреем Ермаком. Поэтому даже если позорный закон будет отменен, это пятно будет невозможно смыть».

Зеленский надеется, что после отмены реформы антикоррупционных органов, нападки западных структур завершатся,

указал политолог Владимир Корнилов. Однако, по мнению собеседника, эти надежды несбыточны. «Разумеется, некоторые пропагандисты американских и европейских СМИ попытаются сделать вид, что статус-кво восстановлен. Но джинн выпущен из бутылки. Зеленскому не удастся полностью остановить эту волну», – сказал эксперт.

Украинскому руководству будет сложно успокоить улицы. «После того, как Зеленский внес свой законопроект, отыгрывающий реформу по НАБУ и САП, в Киеве продолжались протесты. Более того, появились люди с файерами, в военном камуфляже. Это лишний раз доказывает: отзывом скандального закона Зеленский не отзовет протестное настроение», – считает аналитик.

Суть акций тоже изменилась. «Протесты на Украине продолжаются несколько дней подряд. Но если сначала на улицы выходила в основном проплаченная молодежь в возрасте от 17 до 20 лет, то сейчас к ним стали присоединяться люди, которые раздражены мобилизацией, ограничениями всех прав, политикой властей», – отметила политолог Лариса Шеслер. Так, на митинге в Киеве были замечены несколько человек в военной форме

с плакатами, на которых рядом с фото Владимира Зеленского и Андрея Ермака значилась надпись «Предатели Украины»,

напомнила собеседница. «Протестный потенциал в стране большой. При этом вектор протестов постепенно начал смещаться с защиты антикоррупционных органов на открытые выступления против украинского руководства», – заметила собеседница.

По ее мнению, именно с этим связано решение Зеленского «отыграть все назад» и якобы восстановить независимость НАБУ и САП. «Он испугался не подростков с лозунгами в защиту НАБУ, а того, что к ним примкнут недовольные, и в результате возникнет радикальное крыло протеста против него», – уточнила Шеслер.

Впрочем, о полном отказе Зеленского от реформы антикоррупционных служб тоже сложно. «Зеленский пытается лавировать. Инициированный им законопроект – это создание иллюзии. О какой независимости может идти речь, если СБУ будет проверять сотрудников НАБУ на полиграфе, фактически контролировать их?», – рассуждает политолог.

Нюанс в том, что часть контролирующих функций над всей антикоррупционной системой передается от генпрокуратуры СБУ,

соглашается Олег Царев, бывший депутат Верховной рады. Он указал на содержащийся в проекте пункт, согласно которому в течение полугода после вступления закона в силу служба безопасности страны должна провести проверки всех сотрудников бюро.

«Переаттестацию можно начать с тех, кто занимается делами окружения Зеленского. Уверен, аттестацию они не пройдут до тех пор, пока не пойдут навстречу пожеланиям СБУ в своей деятельности», – написал эксперт в своем Telegram-канале. Еще одно новшество – запрет на выезд сотрудников НАБУ за границу в период военного положения – Царев связывает с необходимостью исключить следователям возможность сбежать за границу, «если СБУ сильно на них насядет».

«Сейчас Зеленский оказывается в положении «моргнувшего» – поддавшегося давлению. Он показал оппонентам свою уязвимость, и внутриукраинская оппозиция может этим воспользоваться, например, усилив протесты и переведя их из разряда «за НАБУ» в разряд «против Зеленского», – рассуждает экс-депутат Рады.

Он напомнил, что во время «Евромайдана» оппозиция попросила Виктора Януковича отправить в отставку министра МВД, повесив на него вину за разгон студенческого протеста. «Янукович не соглашался, а когда согласился, то Майдан уже просил голову Николая Азарова. Янукович отдал на съедение Азарова (я, кстати, голосовал против), но Майдан уже требовал снести Януковича», – детализировал Царев.

«Когда власть начинает сдавать позиции, да еще делает это под давлением, то дальше она сыпется.

Зеленского можно дожать. Но для этого у оппозиции должна быть такая цель. Есть ли она у них? Им надо, чтобы было, как раньше, но, чтобы Зеленский не трогал НАБУ, Петра Порошенко (признан экстремистом в России) и Виталия Кличко. Думаю, они сейчас с ним будут торговаться и договариваться», – отметил эксперт.

Если же договориться не получится, то могут последовать репрессии. «Мы видим, что сотрудники ТЦК уже собирают базу участников протеста. Активизировалась также СБУ», – указал Корнилов. По мнению политолога, Зеленский и его офис также постараются уладить все вопросы с Западом – а именно с послами стран G7 и теми структурами, которые сейчас разгоняют волну публикаций против украинских властей.

В экспертном сообществе расходятся мнения относительно того, удастся ли Зеленскому в итоге восстановить имидж и вернуть репутацию «несгибаемого борца с Россией». Так, Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру», полагает, что через неделю после отката законопроекта, все вернется на круги своя, и «заграничные кураторы этому поспособствуют». «И синхронно прекратятся все нынешние протесты», – спрогнозировал он.

Иной точки зрения придерживается Корнилов. «Команда Зеленского будет предпринимать огромные усилия к тому, чтобы остановить и погасить негатив. Но вряд ли это получится», – заключил аналитик.