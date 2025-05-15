Действия Эстонии необходимо рассматривать как целенаправленную и согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает незаурядные способности Эстонии в подобных провокациях.6 комментариев
В Стамбуле началась встреча российской делегации с главой МИД Турции
В Стамбуле началась встреча главы МИД Турции Фидана с российской делегацией
В президентском офисе Долмабахче в Стамбуле стартовали переговоры министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и российской делегации, сообщил источник.
Переговоры между главой МИД Турции Хаканом Фиданом и российской делегацией стартовали в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле, передает ТАСС.
Обсуждение проходит без предварительных заявлений для прессы. Детали повестки встречи не раскрывались, журналистам доступ к переговорам ограничен.
Ранее российская делегация во главе с Владимиром Мединским прибыла в Стамбул в четверг утром для проведения переговоров с украинской стороной.
Советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация должна приехать в Стамбул в четверг поздно вечером. Переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся 16 мая.