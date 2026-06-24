Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.5 комментариев
Медведев: Россия готова бороться против западного неоколониализма
Россия продолжит активное противостояние неоколониальным практикам ради свободного развития всех государств планеты, сообщил зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.
«Мы, со своей стороны, готовы к решительной борьбе за подлинное международное равноправие. Суть его в полном отказе от неоколониальных практик, свободном, безопасном и благополучном развитии всех стран нашей планеты», – подчеркнул политик, передает ТАСС.
По его словам, за пределами западного мира проживает более 80% населения Земли со своими уникальными традициями. Международное право должно помочь этому глобальному большинству стать реальным центром силы в многополярном мире.
Зампред Совбеза добавил, что одних мирных инициатив недостаточно для улучшения ситуации. Бенефициары текущего миропорядка понимают исключительно язык силы, поэтому для диалога с ними требуются весомые экономические и военные аргументы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин отверг скрытые неоколониальные амбиции западных стран.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил сохранение экономической и военной мощи России.
Министерство иностранных дел заявило об отказе принимать диктат недружественных государств.