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    Британский премьер не мог ничего поменять у себя дома, именно поэтому вел активную внешнюю политику, но при этом достаточно легко ломался через колено при необходимости. В глазах простых британцев он начал выглядеть как человек, которого больше волнует судьба Украины, чем необходимость масштабных реформ в своей стране.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Власть над ценой нефти сместилась от скважины к логистике

    Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Победим антирусскую ненависть

    Западные мечты одолеть и расчленить Россию вовсе не умозрительные бредни. Уже давно милитаризируется Европа, вполне конкретно готовясь к прямому столкновению с Россией. Это столкновение фактически уже идет на фронтах СВО. И нам снова надо быть готовыми к тому, чтобы противостоять, выстоять и в конце концов победить. Как в 1945 году.

    14 комментариев
    23 июня 2026, 10:45 • Новости дня

    Путин заявил о неприемлемости западных неоколониальных правил для России

    Путин: Россию не устраивают скрывающие неоколониальные амбиции правила Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Россию не устраивают навязываемые Западом «правила», за которыми скрываются неоколониальные амбиции, неуважение чужого суверенитета, заявил президент Владимир Путин.

    Владимир Путин направил приветствие участникам 12-го международного форума «Примаковские чтения», передает ТАСС. Послание главы государства зачитал его помощник по международным делам Юрий Ушаков.

    «Как известно, страны Запада ратуют за некий мир, основанный на правилах. Однако было не трудно убедиться, что за этим лозунгом скрываются откровенно неоколониальные амбиции, неуважение суверенитета независимых государств, стремление вмешиваться в их внутренние дела, принуждать их менять свои внешнеполитические приоритеты. Россию, как и очень многих в мире, такие «правила» категорически не устраивают», – говорится в приветствии Путина.

    Президент подчеркнул, что Россия выступает за подлинно демократические основы миропорядка и взаимное уважение.

    «Мы выступаем за иные по-настоящему демократические основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, непререкаемый авторитет Совета Безопасности ООН, взаимное уважение и равенство всех стран, свободный выбор ими путей своего развития», – подчеркнул президент.

    Ранее МИД заявил об отказе России принимать неоколониальную политику Запада.

    Владимир Путин сравнил навязываемые западными странами правила с классическим колониализмом.

    22 июня 2026, 12:23 • Новости дня
    Путин возложил цветы к мемориалу городам-героям в Александровском саду
    Путин возложил цветы к мемориалу городам-героям в Александровском саду
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В День памяти и скорби президент России Владимир Путин возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы, в Александровском саду.

    Владимир Путин поклонился каждому мемориалу и оставил цветы у тумб городов-героев в Александровском саду, среди которых Киев и Одесса, передает ТАСС.

    Солдаты роты Почетного караула под звуки траурного марша установили венок из красных роз и гвоздик перед Вечным огнем. После минуты молчания военный оркестр исполнил государственный гимн, передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

    Традиционно 22 июня в стране отмечают День памяти и скорби. В 2026 году исполнилось 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.

    Также прошла общероссийская минута молчания в День памяти и скорби.

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    20 июня 2026, 14:33 • Новости дня
    Ректор ТОГУ: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России

    Ректор ТОГУ Марфин: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России

    Ректор ТОГУ: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия нуждается в каналах связи изобретателей, университетов и государства. Обновленное Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов призвано стать той площадкой, которая позволит «юным кулибиным» эффективно преодолевать путь от формирования задумки к ее практической реализации, сказал газете ВЗГЛЯД ректор ТОГУ Юрий Марфин. 20 июня в Национальном центре «Россия» в Москве прошел Учредительный съезд ВОИР.

    «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) необходимо стране как практический механизм объединения усилий изобретателей, университетов, промышленности и государства. В России много сильных разработок и предложений, соответственно, ключевая задача общества состоит в том, чтобы эти замыслы как можно быстрее проходили путь до непосредственного внедрения», – сказал Юрий Марфин, руководитель хабаровской региональной организации ВОИР, ректор Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ).

    «То есть обновленное общество призвано стать национальной средой изобретательства, которая будет помогать человеку с идеей получить соответствующую экспертизу, защитить права на интеллектуальную собственность, найти партнеров и в перспективе довести решение до производства или рынка», – акцентирует он.

    По оценке эксперта, ВОИР может стать одной из структур, которая позволит укрепить технологический суверенитет России. «В основе этого понятия лежит способность страны самой создавать, защищать, производить и внедрять критически важные технологии. И общество будет выращивать это умение на уровне конкретных людей, команд и регионов», – продолжает собеседник.

    На этом фоне создание обновленного ВОИР в общественно-государственном формате – важный сигнал, поскольку организация станет каналом связи с реальным изобретательским обществом. «У власти появляется возможность видеть, какие решения рождаются в регионах, какие барьеры мешают их внедрению и какие меры поддержки действительно необходимы», – полагает ректор. – «Конечно, как у любой крупной структуры, у ВОИР имеется риск бюрократизации. Но понятные инструменты, которые позволят их снизить, уже есть.

    Во-первых, важно ориентироваться на измеримый результат: количество доведенных до внедрения решений, патентов, лицензионных соглашений с реальным экономическим эффектом».

    «Во-вторых, необходимо быть открытыми для инициативы снизу, ведь в каждом регионе, предприятии и коллективе ситуации разные и поддержка зачастую нужна разная. Партнерство же университетов, предприятий и органов власти должно выстраиваться вокруг конкретных технологических задач», – говорит собеседник.

    При этом особое значение имеет работа с молодыми изобретателями, так называемыми «юными кулибиными». Сегодня их образ, по словам Марфина, активно меняется: «Это уже необязательно одиночки, собирающие уникальные устройства в гараже. Юные гении теперь часто трудятся в команде. Они также сочетают в себе инженерные, цифровые и даже предпринимательские компетенции», – уточняет ректор.

    В качестве примера он приводит Тихоокеанский государственный университет. В учреждении проектная деятельность включена в образовательный процесс с первого курса. На его базе работают стартап-студия, центр трансфера технологий, а также акселерационные программы.

    «Для Хабаровского края такая работа имеет стратегическое значение. Нам важно, чтобы талантливая молодежь видела в Дальнем Востоке пространство возможностей. Изобретательство здесь может стать способом участия в развитии территории. Через такие проекты молодой человек начинает чувствовать себя не потребителем готовых решений, а автором будущего своего региона», – уточняет Марфин.

    Примером «юного кулибина» служит Артем Кисель, магистрант ТОГУ, руководитель СКБ «Политехпром». Он занимается разработкой механического протеза верхних конечностей, в частности, фаланг пальцев. «К сожалению, моя жизнь так сложилась, что я сам стал потенциальным пользователем данного проекта», – говорит Кисель, получивший серьезную травму кистей.

    Цель проекта: создание доступных, функциональных и технологически независимых решений на основе композитных материалов. В настоящий момент инициатива находится на этапе закупки комплектующих. Впереди – процесс 3D-печати, литье высокопрочных механических узлов и изготовление композитных компонентов. «Думаю, что к декабрю мы уже представим действующий прототип, который можно будет патентовать», – считает магистрант.

    По его мнению, ВОИР дает молодым изобретателям дополнительную мотивацию к деятельности.

    «Это механизм притяжения новых кадров, способный наглядно показать перспективным кадрам, что наука – это интересный и общественно полезный путь самореализации.

    Это отличная платформа для продвижения амбициозных инженеров и команд», – заключил Кисель.

    20 июня в Национальном центре «Россия» прошел Учредительный съезд ВОИР. В мероприятии приняли участие более 250 делегатов из свыше 60 субъектов страны. В ходе события были утверждены устав организации, определена ее структура, а также избраны руководящие органы.

    Съезд открылся обращением к участникам президента Владимира Путина. Текст приветствия озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Нынешний форум открывает новую страницу в истории ВОИР – авторитетной и поистине легендарной организации, объединяющей своими задачами тысячи талантливых, инициативных, увлеченных людей», – отметил глава государства.

    Он напомнил, что за прошедшие десятилетия под эгидой ВОИР были созданы и внедрены в производство более 2 млн изобретений и передовых разработок, которые «принесли реальную практическую отдачу, стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного, инфраструктурного потенциала, в повышение уровня жизни граждан».

    Напомним, ВОИР был создан в СССР в 1932 году. Только за годы первой пятилетки в его ряды вошли около 600 тыс. членов. На пике своей деятельности организация объединяла более 14 млн человек.

    Работа ВОИР способствовала реальному техническому развитию страны. Если в 1939 году в СССР было зарегистрировано лишь 26,9 тыс. изобретений, то в 1987 – уже 83,7 тыс. На тот момент Союз опережал по данному показателю США (82,9 тыс.), Японию (62,4 тыс.), а также Германию и Британию (28,7 тыс.).

    После распада СССР объединение продолжало существовать в качестве общественной организации. Однако 14 апреля 2026 года Путин подписал указ о создании ВОИР как Всероссийской общественно-государственной организации. Данное решение позволит организации получать госфинансирование.

    На сегодня ВОИР располагает 82 региональными организациями, в состав которых входит 100 тыс. членов. Как отмечается на сайте общества, его деятельность направлена на развитие потенциала российского изобретательства, помощь во внедрении новых технологий и защиту интересов отечественных рационализаторов как внутри страны, так и за рубежом.

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    22 июня 2026, 19:35 • Видео
    Кир Стармер все. Что дальше?

    Что означает уход Стармера для отношений Москвы и Лондона

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

    Комментарии (0)
    21 июня 2026, 11:36 • Новости дня
    Власти ФРГ исключили поставки российского газа через Турцию

    Германия потребовала от Турции не поставлять российский газ

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз будет настаивать на полном отказе от российских энергоресурсов при заключении любых будущих профильных контрактов с Анкарой.

    Евросоюз планирует строго контролировать происхождение энергоресурсов при сотрудничестве с турецкой стороной. Брюссель будет настаивать на полном отказе от поставок газа из России в рамках любых будущих соглашений с участием Анкары, передает DW.

    Об этом сообщила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. Политик озвучила принципиальную позицию европейских стран в ходе своего двухдневного официального визита в Турцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти запретили Анкаре поставлять топливо российского происхождения по новым договорам.

    В конце прошлого года Турция продлила на один год два истекающих контракта на импорт российского газа.

    Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар заверил в отсутствии проблем с поставками энергоносителей из РФ.

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    22 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Захарова назвала назначение нового посла США внутренним делом американцев
    Захарова назвала назначение нового посла США внутренним делом американцев
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская сторона спокойно относится к кадровым перестановкам в американском дипломатическом корпусе, считая их внутренним вопросом Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Москва не склонна преувеличивать значение смены главы американской дипмиссии в России, передает РИА «Новости». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что данный вопрос касается исключительно кадровой политики Вашингтона.

    «Сюжет с новым американским послом, скорее, относится не к области двусторонних отношений, а к общей кадровой картине в США... Поэтому ситуацию не драматизируем, исходя из того, что это внутреннее дело американцев», – отметила дипломат в интервью агентству.

    Захарова обратила внимание на то, что из-за внутриполитических процессов в США остаются вакантными 59% должностей послов по всему миру, включая российское направление.

    Она также сослалась на позицию главы МИД Сергея Лаврова, который ранее заявлял, что каждое государство вправе самостоятельно определять масштаб своего дипломатического присутствия за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона до настоящего момента не запрашивала агреман для нового руководителя дипломатической миссии в Москве.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отмечал полное отсутствие предварительных обсуждений по данному вопросу.

    Предыдущий посол Соединенных Штатов Линн Трейси завершила свою работу в России летом прошлого года.

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    21 июня 2026, 15:38 • Новости дня
    Политолог: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру

    Политолог Суслов: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру

    Политолог: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ослабление позиций Белого дома, а также рост зависимости США от Европы в связи с ближневосточным кризисом, привели к тому, что американская сторона де-факто оказалась не в силах следовать договоренностям, достигнутым на саммите с Россией на Аляске, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов. Ранее в Кремле заявили, что США не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа.

    «В последнее время администрация Трампа, действительно, последовательно давала понять, что она не в состоянии обеспечить договоренности Анкориджа и более не выражает им приверженность. Это выражалось в ходе выступления Марка Рубио в Конгрессе, в ряде других заявлений, в рамках экспертных контактов с США, на основании непубличной риторики американских представителей», – отметил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ.

    По его словам, де-факто США дали понять, что отказываются от тех пониманий, которые были достигнуты по итогам саммита в Анкоридже, и не считают вывод ВСУ из Донбасса необходимым для введения режима прекращения огня. «Американская сторона, а также европейские страны настаивают на том, чтобы перемирие происходило по нынешней линии боевого соприкосновения», – напомнил спикер.

    «Изменение позиции США было связано с их неспособностью обеспечить реализацию договоренностей, находясь в гораздо более сильном положении, чем сейчас. Ранее Европа и Украина категорически отвергли сценарий выведения ВСУ из Донбасса, а администрация Трампа не сделала ничего, чтобы их принудить к выполнению этого сценария. Теперь же внутри– и внешнеполитические позиции Белого дома ослабли, и считать, что он сможет этого добиться, не представляется возможным», – продолжил аналитик.

    Кроме того, собеседник указал на рост зависимости США от Европы по ситуации на Ближнем Востоке. «Американская сторона нуждается в том, чтобы европейцы начали патрулирование Ормузского пролива. Европа же, вероятно, увязала это с отказом Вашингтона от договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Трамп, судя по всему, пошел на эти условия», – детализировал политолог.

    Помимо этого, полагает эксперт, на ситуацию оказало влияние то, что европейской стороне удалось убедить администрацию Трампа в якобы укреплении военного положения ВСУ. «В первую очередь это касается возможностей нанесения террористических ударов БПЛА вглубь России», – пояснил спикер.

    «В итоге нельзя исключать, что Белый дом снова начнет оказывать давление на Россию с тем, чтобы она пошла на прекращение огня, что называется, здесь и сейчас – по текущей линии фронта. Про диалог в рамках «духа Анкориджа» США, судя по всему, предлагают забыть. Думаю, Москве безынтересна подобная повестка. Вероятно, российская сторона просто продолжит СВО, наращивая интенсивность боевых действий», – спрогнозировал Суслов.

    Еще одной причиной резкого заявления Ушакова он назвал присоединение США к антироссийскому заявлению на прошедшем саммите G7. «Помощник президента России предполагал, что европейские лидеры пытались «накачать» Трампа «неполезными идеями» по украинскому вопросу. В документе не видно существенных правок американской стороны. Собственно, в Европе не скрывают, что им удалось, условно говоря, «перевербовать» главу Белого дома», – указал политолог.

    «Думаю, озвученный Ушаковым вопрос окончательно прояснится в ходе потенциальной встречи российских представителей со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Заявление помощника президента России можно назвать вызовом двум делегатам Белого дома, которые были соавторами договоренностей по итогам саммита в Анкоридже», – резюмировал аналитик.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что одна из сторон договоренностей, достигнутых в Анкоридже, оказалась «не совсем в состоянии» их выполнить, сообщает ТАСС.

    «На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», – сказал представитель Кремля.

    При этом Ушаков подчеркнул, что Россия ждет не выполнения этих пониманий или договоренностей, а стремится к реализации собственных целей в зоне СВО. Он также отметил, что западный расчет на российское поражение ошибочен. «Потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно постоянно продвигаются вперед», – указал политик.

    В августе 2025 года на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров российский лидер сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

    Путин призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях с США и вернуться к сотрудничеству, а также пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны, президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что сторонам не во всем удалось прийти к согласию.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что по мере удаления от встречи в Анкоридже, к США накапливается все больше вопросов, главный из которых: можно ли принимать на веру не только слова Трампа, но также и заявления его команды.

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    21 июня 2026, 10:54 • Новости дня
    Путин присвоил Конкину звание народного артиста России
    Путин присвоил Конкину звание народного артиста России
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину.

    Президент России подписал указ о награждении известного деятеля культуры, соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Присвоить почетные звания: «Народный артист Российской Федерации» Конкину Владимиру Алексеевичу – артисту, члену Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», город Москва», – говорится в тексте официального распоряжения.

    Этим же решением президент отметил

    Кроме того, Путин наградил Государственный академический Северный русский народный хор из Архангельской области орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за многолетний плодотворный труд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент присвоил звание заслуженного артиста России актеру Алексею Маклакову.

    Месяцем ранее глава государства подписал указ о награждении поэтессы Ларисы Рубальской званием народной артистки.

    В конце марта аналогичного статуса удостоился актер Владимир Вдовиченков.

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    21 июня 2026, 00:12 • Новости дня
    Путин в День медработника подчеркнул важность повышения престижа профессии врача

    Путин поздравил россиян с Днем медицинского работника

    Путин в День медработника подчеркнул важность повышения престижа профессии врача
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    В День медицинского работника президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников российского здравоохранения.

    «Все вы объединены высокой целью – служить людям, сберегать здоровье нации, и выполняете свой долг ответственно, с огромной отдачей. За вашими достижениями – кропотливый повседневный труд и, конечно, поддержка ваших родных и близких, которые понимают, принимают вашу занятость, ночные дежурства, вашу тревогу за пациентов», – приводит пресс-служба Кремля слова президента.

    Путин в День медицинского работника особо отметил труд медиков, которые спасают бойцов в зоне спецоперации, лечат мирных граждан на исторических территориях. Их милосердие и высокий профессионализм – важнейшие составляющие профессии.

    По словам президента, в дальнейшем планируется активное развитие первичного звена здравоохранения и детской медицины. Государство продолжит строительство новых объектов и оснащение их современным оборудованием. Совместно с учеными будут внедряться передовые биомедицинские технологии для раннего выявления сложных заболеваний «для сохранения активной, полноценной жизни человека».

    «При этом важно, чтобы достижения науки как можно быстрее приходили в первичное звено здравоохранения, использовались на практике в больницах, поликлиниках, реабилитационных центрах, чтобы формировались достойные условия труда медицинских работников, чтобы профессия врача была одной из самых престижных и в медицину шли молодые одарённые люди, мечтающие реализовать своё призвание и талант», – подчеркнул Путин.

    Важной задачей он назвал создание достойных условий труда для профильных специалистов. И стремление опытных наставников передавать молодым профессионалам важнейшие ценности, включая уважение к пациентам и верность долгу.

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    21 июня 2026, 08:17 • Новости дня
    Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Джей Ди Вэнс проведет в Бюргенштоке закрытые технические консультации с иранской делегацией, которые продлятся не более двух дней.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его офис.

    «Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров США и Ирана», – говорится в публикации на сайте телеканала. Перед вылетом политик отметил, что пробудет на встречах с иранскими представителями максимум два дня.

    В воскресенье в швейцарском Бюргенштоке стартуют технические консультации между Ираном и США, в которых также примут участие страны-посредники – Пакистан и Катар. Ожидается, что мероприятия пройдут в закрытом формате.

    Напомним, в ночь на 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.

    Документ устанавливает сроки снятия морской блокады со стороны США и восстановления судоходства в Ормузском проливе Ираном. Кроме того, Тегеран обязался не создавать ядерное оружие.

    Вопрос иранской ядерной программы будет урегулирован отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Для Ирана итогом должна стать отмена санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед вылетом в Европу Джей Ди Вэнс назвал главными темами встречи иранскую ядерную программу и перемирие в Ливане.

    Накануне спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для участия в дискуссиях.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение технических переговоров в Бюргенштоке 21 июня.

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    22 июня 2026, 06:52 • Новости дня
    Захарова: США не запросили агреман для нового посла в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона пока не предпринимала попыток согласовать кандидатуру нового руководителя своей дипломатической миссии в Москве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «До настоящего момента американская сторона за агреманом в МИД России не обращалась», – сказала Захарова, говоря о возможной кандидатуре посла США в России, передает РИА «Новости».

    Агреман представляет собой предварительное согласие принимающего государства на назначение конкретного человека руководителем дипломатического представительства другой страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший посол США в России Линн Трейси завершила свою дипломатическую миссию в июне 2025 года.

    Сейчас временным поверенным в делах США в России является Дж. Дуглас Дайкхаус.

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    21 июня 2026, 08:22 • Новости дня
    Сборная Ирана прибыла в Лос-Анджелес за сутки до матча

    Tекст: Денис Тельманов

    Футболисты национальной команды Ирана прилетели в США всего за день до встречи с Бельгией из-за жестких визовых ограничений.

    Игроки сборной Ирана приехали в Лос-Анджелес, их отель в районе Манхэттен-Бич находится под строгой охраной полиции, передает РИА «Новости».

    Доступ в гостиницу открыт только для проживающих, а на прилегающих улицах дежурят патрульные машины, блокирующие главный въезд.

    «Команда прибыла около полудня местного времени», – рассказал агентству один из помощников сборной. Причиной столь позднего приезда стали жесткие правила пребывания в США: команде запрещено находиться в стране вне игровых дней, поэтому после каждого матча футболисты вынуждены возвращаться в Мексику.

    Федерация футбола Ирана намерена подать жалобу в ФИФА, считая, что подобные ограничения нарушают принцип равных условий. Ранее главный тренер Амир Галенои отмечал, что из-за этих запретов команда не смогла полноценно подготовиться к матчу после игры с Новой Зеландией, завершившейся со счетом 2:2.

    Встреча Ирана и Бельгии в рамках группы G состоится в воскресенье в 22.00 мск. Чемпионат мира, который впервые проходит в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных, продлится до 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный тренер сборной Ирана Амир Галенои пожаловался на дискриминацию команды во время чемпионата мира.

    Накануне старта турнира Соединенные Штаты отказали в визах части представителей иранской делегации.

    Ранее Международная федерация футбола одобрила перенос тренировочной базы иранских спортсменов из США в Мексику

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    20 июня 2026, 12:03 • Новости дня
    Путин заявил о вкладе Общества изобретателей в повышение уровня жизни россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам учредительного съезда Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

    «За прошедшие десятилетия под эгидой ВОИР были созданы и внедрены в производство более 2 млн изобретений и передовых разработок, которые принесли реальную практическую отдачу и стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного, инфраструктурного потенциала, в повышение уровня жизни наших граждан», – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что текущий форум начинает новый этап в истории легендарной организации. По его словам, обновленное общество станет надежной базой для объединения инженеров и ученых. Это поможет поддерживать перспективные инициативы молодежи и продвигать прорывные технологии в стране.

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    22 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по теме наставничества у медиков

    Кремль: Путин проведет совещание о наставничестве среди медиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник обсудит с правительством по видеосвязи программу наставничества для выпускников медицинских учебных заведений.

    На встрече будут заслушаны доклады министра здравоохранения Михаила Мурашко и председателя комиссии Госсовета по направлению «Продолжительная и активная жизнь» Станислава Воскресенского, сообщается на сайте Кремля.

    «Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов», – сообщили в пресс-службе президента.

    Кроме того, 23 июня в Кремле Путин встретится с выпускниками высших учебных заведений силовых ведомств. Президент поздравит офицеров и пожелает им успехов в обеспечении безопасности страны.

    В пятницу Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

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    21 июня 2026, 13:08 • Новости дня
    Путин присвоил звание заслуженного художника России скульптору Зейналову

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выдающийся мастер монументально-декоративного искусства, чьи работы украшают города Европы и России, удостоился высокого государственного признания за значительный вклад в отечественную культуру.

    Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.«Присвоить почетные звания... «заслуженный художник Российской Федерации» Зейналову Айдыну Мир Паша оглы – скульптору, академику федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия художеств», город Москва», – говорится в тексте.

    Мастер получил широкую известность благодаря ярким произведениям в сфере монументально-декоративного искусства. Среди его самых узнаваемых творений – серии «Персидские ковры» из семи композиций и «Пловцы», включающая девять работ. Также зрителям полюбились скульптуры «Кузнечик», «Идущий» и «Девушка с кастрюлей».

    Творчество академика давно вышло за пределы страны. Он создал памятники Джакомо Пуччини и Джузеппе Верди для итальянского города Монтекатини-Терме. Произведения автора хранятся в Третьяковской галерее, Московском музее современного искусства и итальянской Галерее Академии во Флоренции.

    Кроме того, работы скульптора представлены в престижных музейных собраниях и на улицах городов Австрии, Германии, Сербии, Азербайджана и Черногории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину.

    В мае текущего года президент России Владимир Путин наградил актрису Наталию Селезневу орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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    21 июня 2026, 10:40 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя Труда гендиректору НМИЦ радиологии Каприну

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин присвоил генеральному директору НМИЦ радиологии Минздрава России, академику РАН и РАО Андрею Каприну звание Героя Труда.

    Президент России подписал соответствующий указ, документ размещен на официальном портале правовой информации.

    В тексте документа отмечается исключительная роль специалиста в совершенствовании отечественной медицины. «Особые заслуги перед государством, выдающийся вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения», – говорится в указе главы государства.

    Кроме того, орденом «За доблестный труд» награжден академик Российской академии наук Евгений Седов. «За заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За доблестный труд» Седова Евгения Николаевича», – говорится в тексте указа. Легендарному селекционеру плодовых и ягодных культур в феврале исполнилось 96 лет.

    Также высокой государственной награды удостоен коллектив столичного аэропорта Внуково. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Президент постановил вручить предприятию орден Почета за значимые заслуги в области гражданской авиации и достигнутые трудовые успехи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее президент России Владимир Путин вручил высшие государственные награды выдающимся отечественным врачам.

    В прошлом году Андрей Каприн сообщил о старте клинических испытаний онколитической вакцины «Энтеромикс».

    Несколькими днями ранее Владимир Путин наградил медалью Героя Труда конструктора-оружейника Петра Сердюкова.

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    21 июня 2026, 15:29 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

    Глава государства в понедельник посетит Александровский сад для участия в торжественной церемонии, передает РИА «Новости». Пресс-служба Кремля подтвердила планы российского лидера на этот памятный день.

    «Двадцать второго июня – в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны – президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также возложит цветы к мемориалам городов-героев и памятному обелиску в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы»», – отмечается в официальном заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заранее сообщил о планах президента на День памяти и скорби.

    В прошлом году Владимир Путин в годовщину начала Великой Отечественной войны возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

    В мае текущего года память павших в Александровском саду почтили ветераны и бойцы специальной военной операции.

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