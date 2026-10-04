МИД России не получал уведомлений от Казахстана о платном въезде

МИД: Казахстан не уведомлял Москву о введении платы за въезд для россиян

Tекст: Вера Басилая

«На этот счет никаких уведомлений от наших казахстанских партнеров не получали, равно как и не видели пока официальных заявлений по этому поводу», – заявил Стерник, передает РИА «Новости».

Торговый представитель России в республике Антон Логинов ранее отмечал, что система электронного разрешения на въезд функционирует в пилотном режиме. В настоящее время оформление документа остается добровольным и бесплатным.

Летом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках в миграционные правила. Ожидается, что с 1 ноября система QazETA станет обязательной для пассажиров международных авиарейсов, а к концу года распространится на пересекающих границу на автомобилях, поездах и через морские порты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Казахстане сообщили о введении электронного разрешения на въезд для россиян.

Летом МВД Казахстана предложило ввести платный въезд для иностранцев.

Ранее в МВД заявили, что внутренний паспорт гражданина России можно использовать для въезда в Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.