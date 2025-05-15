Действия Эстонии необходимо рассматривать как целенаправленную и согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает незаурядные способности Эстонии в подобных провокациях.6 комментариев
Рубио: США примут решение о встрече Трампа и Путина по итогам переговоров
Рубио: США примут решение о встрече Трампа и Путина по итогам переговоров по Украине
Планируемая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от результатов переговоров по Украине, намеченных в Стамбуле.
По словам Рубио, добиться прорыва в мирном урегулировании можно лишь при условии прямых переговоров между Трампом и Путиным. «По моей оценке, я не думаю, что у нас будет прорыв, пока президент [Трамп] и президент Путин не пообщаются напрямую на эту тему», – сказал он, сообщает ТАСС.
Госсекретарь отметил, что Трамп готов заниматься вопросом Украины до достижения мира. Также Рубио сообщил о предстоящей в пятницу встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и представителями украинской делегации.
Агентство Reuters сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог намерены отправиться в Стамбул. Президент США Дональд Трамп отказался ехать в Стамбул ради переговоров по Украине.