Дмитрий Кондрашов
Эстония провоцирует конфликт России и НАТО на Балтике
Действия Эстонии необходимо рассматривать как целенаправленную и согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает незаурядные способности Эстонии в подобных провокациях.
Игорь Пшеничников
Россию снова тянут в «Пандемическое соглашение»
Суть «Пандемического соглашения» в превращении ВОЗ в наднациональный правящий орган, которому все страны после страхов короновируса должны были бы делегировать часть своего суверенитета.
Василий Авченко
Долгое эхо Корейской войны, или Чучхе для России
В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далекие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.