В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далекие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.

Суть «Пандемического соглашения» в превращении ВОЗ в наднациональный правящий орган, которому все страны после страхов короновируса должны были бы делегировать часть своего суверенитета.

Действия Эстонии необходимо рассматривать как целенаправленную и согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает незаурядные способности Эстонии в подобных провокациях.

Проекту самолета «Байкал» нашли выход из тупика Разрабатываемый на замену самых массовых самолетов в истории Ан-2 легкий самолет «Байкал» попал под раздачу. Его раскритиковал вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, фактически заявив о приостановке производства. Однако Минпромторг уверил, что работа над самолетом продолжается. Что пошло не так, и почему России так важно создать современную замену «кукурузнику»? Подробности Перейти в раздел

Чем Стамбул-2025 отличается от Стамбула-2022 Прибывшая в Стамбул для переговоров с Украиной российская делегация «готова к серьезной работе», заявляют в российском МИД. Главой делегации вновь, как и в 2022 году, стал помощник президента Владимир Мединский. И хотя этим фактом в Киеве крайне раздражены, на самом деле у принятого руководством России решения о составе такой делегации есть неумолимая логика. Подробности Перейти в раздел

Как была сорвана попытка Польши захватить Белоруссию 105 лет назад, 14 мая 1920 года, началось контрнаступление Красной армии в ходе Советско-польской войны. Только что родившееся польское государство решило поживиться землями России, пока наша страна была охвачена пожаром Гражданской войны. А за этой попыткой негласно стояли недавние союзники Российской империи по Антанте – Франция и Великобритания. Подробности Перейти в раздел

Празднование Дня Победы вызвало всплеск ненависти к русским Эстонии Эстонская пресса шельмует жителей города Нарва, большинство населения которого составляют русские. Эстонское государство рассматривает эту территорию как гнездо сепаратистов, которое необходимо держать под жестким контролем. У самих жителей Нарвы это рождает четкие ассоциации с Донбассом, обитателей которого в Киеве тоже любили изображать недочеловеками. Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел