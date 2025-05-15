  • Новость часаМединский назвал цель России на переговорах в Стамбуле
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    Как украинские спецслужбы нашли в Венгрии предателей Родины
    Путин продлил план обороны России до 2027 года
    Захарова ответила на требование Германии прислать другую делегацию в Стамбул
    Определен актер, который сыграет роль молодого Сталина
    Мединский сообщил о готовности РФ к возобновлению переговоров и компромиссам
    Зеленский решил направить делегацию Украины в Стамбул
    Москва отвергла идею Киева обсуждать в Стамбуле только 30-дневное перемирие
    Лавров: На переговорах с Украиной обязательно будут проблемы
    Мирошник заявил об отсутствии опытных переговорщиков в делегации Украины
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    Дмитрий Кондрашов Дмитрий Кондрашов Эстония провоцирует конфликт России и НАТО на Балтике

    Действия Эстонии необходимо рассматривать как целенаправленную и согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает незаурядные способности Эстонии в подобных провокациях.

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    Василий Авченко Василий Авченко Долгое эхо Корейской войны, или Чучхе для России

    В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далекие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.

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    15 мая 2025, 19:37 • Новости дня

    СК изъял в Челябинске 1,5 тыс. электросамокатов

    СКР возбудил дело после травмирования 130 человек на электросамокатах в Челябинске

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Челябинске изъяли свыше 1,5 тыс. электросамокатов в рамках дела о ненадлежащих услугах проката, что связано с травмами более 130 человек.

    О блокировке электросамокатов в Челябинске в связи со следственными действиями против руководства прокатных организаций сообщило издание URA.RU.

    По версии следствия, коммерсанты не обеспечили безопасные условия эксплуатации арендных электросамокатов, в результате чего с начала текущего года пострадали более 130 человек.

    В СКР пояснили: «По версии следствия, руководство коммерческих организаций, осуществляя предпринимательскую деятельность по прокату и аренде средств индивидуальной мобильности (электросамокатов) на территории Челябинской области, не обеспечили надлежащие условия для их эксплуатации. Из-за этого с 1 января 2024 по 14 мая текущего года в результате дорожно-транспортных происшествий с использованием арендуемых средств индивидуальной мобильности пострадали более 130 человек».

    Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Следователи изучают причины происшествий и причины, способствовавшие нарушениям, а также принимают меры для предотвращения эксплуатации электросамокатов с нарушениями.

    Следствие запросило документы у органов власти и коммерсантов, изъяло более 1,5 тыс. электросамокатов для осмотра и возможного признания вещественными доказательствами. Назначены экспертизы для проверки технического состояния транспорта и наличия корректного программного обеспечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России ужесточили наказание для взрослых, разрешающих детям младше шестнадцати лет управлять электросамокатами, а сумма штрафа выросла в три раза.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проблема использования электросамокатов в разных регионах страны имеет свою специфику, поэтому универсальный подход к регулированию не будет эффективным.

    14 мая 2025, 21:32 • Новости дня
    Блогер сообщил об уничтожении украинской летчицы Савченко

    Блогер сообщил об уничтожении Надежды Савченко ударом ВКС России

    Блогер сообщил об уничтожении украинской летчицы Савченко
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный блогер сообщил, что бывший депутат Рады, военная летчица Надежда Савченко могла погибнуть в результате авиаудара по штабу украинской бригады.

    О гибели бывшего депутата Верховной Рады Надежды Савченко в зоне спецоперации сообщил военный блогер Владимир Романов в своем Telegram-канале. По его данным, удар авиационной бомбой ФАБ-3000 был нанесен российскими Воздушно-космическими силами 11 мая 2025 года по штабу 112-й бригады территориальной обороны ВСУ, где находилась Савченко.

    В публикации отмечается: «В результате удара ВКС России ФАБом-3000, нанесенного 11.05.2025 по штабу 112 бригады ТрО ВСУ – (...) [уничтожена] Надежда Савченко». Местоположение штаба, подвергшегося авиаудару, в сообщении не уточняется.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что Савченко была назначена командиром роты в составе 112-й бригады территориальной обороны ВСУ. Депутат Марьяна Безуглая утверждала, что в ноябре 2024 года Савченко отдала приказ на отступление, что позволило российским войскам продвинуться под Красноармейском (Покровском).

    В России Савченко была осуждена на 22 года за убийство журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. По данным следствия, 17 июня 2014 года Савченко, являвшаяся офицером вооруженных сил Украины, в районе поселка Металлист Славяносербского района Луганской области вела скрытое наблюдение и корректировку артобстрела по участку блокпоста ополченцев ЛНР с находившимися там мирными гражданами, в том числе тремя российскими журналистами ВГТРК. В результате обстрела двое из них, Игорь Корнелюк и Антон Волошин, были убиты.
    Впоследствии она была обменяна на российских военных.

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    14 мая 2025, 20:33 • Новости дня
    Опубликовано видео попытки ВМС Эстонии захватить танкер в нейтральных водах Балтики

    Стало известно о попытке ВМС Эстонии захватить танкер Jaguar под флагом Габона

    Опубликовано видео попытки ВМС Эстонии захватить танкер в нейтральных водах Балтики
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В нейтральных водах Балтийского моря эстонские военные при поддержке авиации и кораблей пытались принудительно остановить судно Jaguar, шедшее под габонским флагом в Приморск, сообщают СМИ.

    «Известия» опубликовало видеозаписи, на которых, как сообщается, зафиксирована попытка эстонских военны и авиации НАТО захватить гражданское судно Jaguar под флагом Габона в нейтральных водах Балтики.

    По информации издания, события происходили 14 мая, когда судно направлялось в порт Приморска. Эстонские военные потребовали от судна покинуть международные воды и войти в территориальную акваторию Эстонии, где могли бы задержать Jaguar по своим законам.

    Сообщается, что командование эстонских сил угрожало судну тараном, а также дважды пыталось высадить десант с вертолета. Были привлечены патрульный катер «Райу», патрульный корабль «Курвиц», десантный вертолет и самолет PZL M28.

    К операции также привлекли истребители МиГ-29 ВВС Польши. Несмотря на давление и угрозы, экипаж Jaguar продолжил следовать курсом в Приморск.

    Ранее в НАТО решили взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики.

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    14 мая 2025, 19:22 • Видео
    Макрон показал истинное лицо

    Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

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    14 мая 2025, 23:32 • Новости дня
    Политолог объяснил выбор состава делегации на переговорах в Стамбуле

    Лукьянов: Москва настаивает на повестке Стамбульских переговоров 2022 года

    Политолог объяснил выбор состава делегации на переговорах в Стамбуле
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Состав российской делегации для переговоров с Украиной свидетельствует о том, что Москва настаивает на повестке Стамбульских переговоров 2022 года, заявил политолог Федор Лукьянов.

    «Из опубликованного состава делегации для переговоров с Украиной можно сделать следующий вывод: Москва настаивает на повестке Стамбульских переговоров 2022 года», – заявил Лукьянов в Telegram.

    Лукьянов отметил, что «данью трем прошедшим годам» стало «большее представительство военных» в делегации, то есть «тех, кто и обеспечил «изменившиеся реалии».

    По его мнению, как и в 2022 году основной темой переговоров должен стать не территориальный вопрос, а «военно-политический статус и широкое понимание безопасности».

    «По тому, кого выставит Украина (и выставит ли вообще), можно будет понять, готовы ли в Киеве в принципе возвращаться к той повестке (по всем заявлениям до сих пор – нет)», – отметил Лукьянов.

    Кроме того, по его словам, интерес представляет реакция США. Как указал политолог, Вашингтон «может заявить, что все идет отлично», подчеркнув готовность России и Украины к прямым переговорам. США могут заявить, что этого удалось добиться благодаря усилиям Вашингтона.

    Однако, заявил Лукьянов, США могут и «выразить разочарование уровнем» переговоров. «Хотя, в общем-то, Москва дает американцам понять, что на высоком уровне готова говорить с ними, для Украины только вот такое», – заявил Лукьянов. По его словам, «ход сделан, ждем ответного».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Весной 2022 года, когда в Стамбуле проходили российско-украинские переговоры, делегацию России также возглавлял Мединский.

    В 2023 году Путин впервые продемонстрировал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле. «Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин.

    На прошлой неделе Путин предложил начать переговоры с Украиной. Глава государства подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Украиной и не исключает перемирия в случае, если диалог вновь начнется. «Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они (переговоры) проводились ранее, и там, где они были прерваны», – сказал он.

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    15 мая 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР
    Российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» было освобождено Торское, а группировка «Центр» освободила Новоалександровку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировкой «Запад» было нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Подлимана, Дружелюбовки, Ольговки, Андреевки, Купянска, Паламаревки, Нечволодовки Харьковской области и Райгородока ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли до 240 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, четыре артиллерийских орудия и три склада с боеприпасоами

    В то же время группировка «Центр» нанесла поражение формированиям механизированной, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты возле Разино, Новооленовки, Новой Полтавки, Димитрова и Петровского ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 515 военнослужащих, шесть бронемашин и три артиллерийских орудия.

    Между тем подразделениями группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Рыжевкой, Атинским, Искрисковщиной, Бунякино, Белопольем и Бессаловкой Сумской области, отчитались в Минобороны.

    При этом потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, три бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Северска, Федоровки, Веролюбовки, Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Григоровки и Часова Яра ДНР.

    Противник при этом потерял до 245 военнослужащих, танк, пять бронемашин, в том числе аменриканский бронетранспортер М113 и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Богатыря, Вольного Поля ДНР, Темировки, Червоного Запорожской области и Березового Днепропетровской области.

    ВСУ при этом потеряли свыше 160 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригадам береговой обороны, морской пехоты и теробороны у Щербаков, Малой Токмачки, Новоданиловки, Каменского Запорожской области, Николаевки, Антоновки и Понятовки Херсонской области.

    Были уничтожены до 75 военнослужащих, артиллерийское орудие и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР. За день до этого российские войска освободили Миролюбовку в ДНР, а до этого Котляровку в ДНР.

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    14 мая 2025, 20:18 • Новости дня
    Военкор Стешин сообщил о начале битвы за Славянск
    Военкор Стешин сообщил о начале битвы за Славянск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Донецкой народной республике началась битва за Славянск, сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

    По его словам, прологом к событиям стала «эвакуация населения из Дружковской и Лиманской громад». В своем Telegram-канале Стешин отметил: «Ждем визита Зеленского, хотя бы в Краматорск – обязательное мероприятие перед сдачей».

    Он также напомнил, что Славянско-Краматорская агломерация является крупнейшей в Донбассе, ее протяженность превышает 100 километров. Славянск, по его мнению, считается сердцем «русской весны».

    Военкор считает, что по конфигурации фронта украинские силы будут полуокружены и вынуждены отходить на север. Он предположил, что агломерация может быть разделена на несколько «котлов». По мнению Стешина, полностью удержать столь протяженную территорию с разнообразной застройкой невозможно без сильного командования.

    Ранее группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР.

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    15 мая 2025, 03:37 • Новости дня
    Дачников предупредили о штрафах до 300 тыс. за розы и мимозы на участке

    Дачников предупредили о штрафах за запрещенные растения на участках

    Дачников предупредили о штрафах до 300 тыс. за розы и мимозы на участке
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Садоводы и дачники столкнутся с серьезными штрафами до 300 тыс. рублей за выращивание маковых и других запрещенных растений на своих участках, вплоть до уголовной ответственности, предупредила руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

    Дачникам и садоводам следует помнить, что на дачных участках запрещено выращивать ряд растений, которые запрещены законом и могут привести к серьезному штрафу и даже к уголовной ответственности, рассказала руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

    «Здесь предусмотрены как штрафы от 1,5 до 300 тыс. рублей, так и уголовная ответственность по статье 231 УК РФ», – передает ее слова РИА Новости.

    Она напомнила, что коноплю, мак снотворный, шалфей предсказателей, розу гавайскую, голубой лотос (кувшинку голубую), мимозу хостилис и ипомею трехцветную иметь на участке противозаконно.

    Ранее агроном Октябрина Ганичкина рассказала газета ВЗГЛЯД, как оживить «замершую рассаду». Кроме того, газета ВЗГЛЯД выясняла, какую зелень можно посадить весной на даче.

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    15 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Стало известно о планах Украины обсуждать с Россией в Стамбуле только один вопрос

    WSJ: Украина намерена обсудить с Россией в Стамбуле только 30-дневное прекращение огня

    Стало известно о планах Украины обсуждать с Россией в Стамбуле только один вопрос
    @ Stringer/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Собеседники The Wall Street Journal уточнили, что украинская сторона планирует обсуждать только механизм реализации и контроля «безусловного тридцатидневного прекращения огня».

    По данным WSJ, это перемирие предлагает администрация президента США Дональда Трампа, а Владимир Зеленский поддерживает инициативу. Украинские переговорщики подчеркивают, что остальные вопросы на встрече рассматриваться не будут.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

    Григорий Карасин отметил, что Россия рассчитывает на то, что все ее доводы будут услышаны украинской стороной.

    Владимир Зеленский изначально не планировал отправлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от переговоров в 2022 году.

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    15 мая 2025, 00:42 • Новости дня
    Коц рассказал об эксперте на переговорах в Стамбуле генерале Зорине

    Tекст: Ирма Каплан

    В состав российской переговорной делегации в Стамбуле вошел генерал Александр Зорин, опытный переговорщик, участник урегулирования сложных конфликтов в Сирии, рассказал военкор Александр Коц.

    «Зорин – мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, «зелеными экспрессами», распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», – охарактеризовал переговорщика в Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Адександр Коц.

    Он уточнил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный украинский гарнизон «Азовстали» в Мариуполе.

    Коц отметил, что такая делегация, как у России, станет еще одним «ударом по шапито Зеленского». «Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», – поиронизировал Коц над актерским прошлым Владимира Зеленского.

    Зорин – первый замначальника информации управления Генерального штаба ВС России, участник экспертной группы.

    Напомним, вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров по украинскому кризису. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию, Зеленский, по последним данным, вылетел в Турцию, Трамп ехать в Стамбул отказался.

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    14 мая 2025, 23:02 • Новости дня
    Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
    Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной», которые должны состояться в Турции. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Кроме того, в состав делегации включены замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин, сообщается на сайте Кремля.

    Также был утвержден состав экспертов для переговоров с Украиной: первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Eлена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин предложил начать «без промедления» прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, отметив, что эти переговоры были прерваны киевским властям три года назад. В 2022 году на переговорах с украинской стороной российскую группу возглавлял именно Мединский.

    По данным западных СМИ, Владимир Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой. Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию.

    Коментарии (19)
    15 мая 2025, 00:45 • Новости дня
    Эксперт: Тактика Зеленского взять Путина «на слабо» провалилась
    Эксперт: Тактика Зеленского взять Путина «на слабо» провалилась
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тактика украинского лидера Владимира Зеленского сыграть на публику и демонстративно взять президента России Владимира Путина «на слабо» провалилась, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя состав делегации России для переговоров с Украиной.

    «Украинская сторона теперь должна назвать своих переговорщиков. Она не может отказаться от переговоров без обвинений в нежелании мирного урегулирования», – пишет Чеснаков в Telegram.

    Чеснаков отметил, что, судя по составу и уровню делегации России, Путин намерен «наглядно показать свой твердый настрой на соблюдение правильной последовательности шагов и уверенность в выбранной стратегии».

    По мнению Чеснакова, на Западе многие окажутся недовольны решением Москвы, выскажут «разочарование, обвинения и угрозы». Однако, как заявил Чеснаков, «Путину явно наплевать на агрессивную риторику западных лидеров», российский президент «играет свою игру и методично гнет линию: «вечером переговоры, утром перемирие».

    Напомним, Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. В состав экспертов для переговоров с Украиной включен первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин.

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    15 мая 2025, 14:17 • Новости дня
    Захарова назвала «клоуном» Зеленского за слова о делегации России
    Захарова назвала «клоуном» Зеленского за слова о делегации России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на высказывания Владимира Зеленского о составе российской делегации в Стамбуле, назвав его клоуном и неудачником.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко прокомментировала слова Владимира Зеленского о «бутафорном» уровне российской делегации на переговорах в Стамбуле, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула: «Кто использует слово "бутафорный"? Клоун, неудачник, человек с вообще неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, а ученые степени, заслуги перед Отечеством, кто своим трудом доказал уровень профессионализма? Да кто он есть?»

    По словам Захаровой, Зеленский пришел к власти исключительно благодаря информационным технологиям и крупным капиталовложениям. Она добавила, что считает неуместными любые попытки главы киевского режима ставить под сомнение профессионализм представителей российской делегации.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал требование Владимира Зеленского о встрече с Владимиром Путиным жалким.

    Кремль исключил личное присутствие Владимира Путина на переговорах в Стамбуле.

    Политолог Евгений Минченко отметил высокие риски срыва переговорного процесса.

    Российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с украинской делегацией не означает признание легитимности Владимира Зеленского.

    Коментарии (19)
    15 мая 2025, 08:10 • Новости дня
    Украинский кавээнщик Нелипа уничтожен в зоне СВО
    Украинский кавээнщик Нелипа уничтожен в зоне СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне боевых действий был уничтожен украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, ранее активно участвовавший в телевизионных проектах и КВН, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Украинский актер и телеведущий Максим Нелипа был ликвидирован в зоне спецоперации на Украине, передает РИА «Новости». Информацию о его гибели распространило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на родственников артиста.

    Максим Нелипа приобрел известность благодаря участию в КВН и многочисленным телевизионным программам, а также ролям в украинских сериалах.

    Согласно сообщениям украинских СМИ, Нелипа вступил в ряды вооруженных сил Украины и принимал участие в боях с марта 2022 года. Дата его ликвидации обозначена как 12 мая.

    Ранее военный блогер Владимир Романов сообщил, что бывший депутат Рады и военная летчица Надежда Савченко могла погибнуть в результате авиаудара по штабу украинской бригады.

    Коментарии (9)
    15 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Минченко оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле

    Политолог Минченко: Вероятность срыва переговоров в Стамбуле крайне высока

    Минченко оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор состава делегации России на переговорах в Стамбуле подтверждает, что Москва считает договоренности от 2022 года основой, но при этом намерена включить в повестку новые вводные. Вместе с тем стоит ожидать, что Киев будет говорить только о прекращении огня. Риски срыва переговорного процесса достаточно высоки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «В рамках переговоров в Стамбуле в 2022 году российская и украинская делегации достигли определенного прогресса. В проекте договора закреплялся нейтральный статус Украины, Киев соглашался ограничить численность своей армии, а также отменить законы о языке и национальной идентичности», – напомнил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Собеседник отметил, что три года назад переговорную группу России, как и сейчас, возглавлял Владимир Мединский. «Выбор состава делегации подтверждает, что Москва считает прежние договоренности понятной основой, но также ставит на повестку обсуждения новые вводные и дополнительные нюансы», – уточнил политолог.

    «Кроме того, все участники с российской стороны – это люди, привыкшие к конкретике. Присутствие на переговорах представителей от Минобороны также будет способствовать предметному разговору, особенно если Украина заговорит, например, о перемирии», – добавил Минченко.

    «Впрочем, не столь принципиально, кто именно сядет за стол от Украины. Главное, чтобы у этих людей были желание и полномочия обсуждать конкретику. Я не исключаю, что могут в срочном порядке привезти в Турцию Давида Арахамию, который в 2022 году уже контактировал с Мединским», – иронично отметил политолог.

    Между тем, собеседник допускает, что какие бы вопросы Москва не выносила на повестку, «Киев будет говорить только об одном – о прекращении огня». «Подходы сторон принципиально отличаются: если Россия настаивает на устранении первопричин конфликта, то украинская сторона выступает за приостановку боевых действий, после которой, по их мнению, можно начинать предметный диалог», – пояснил аналитик.

    Примечательна и роль Европы в происходящем. «Страны ЕС пытаются навязать свою повестку. У них есть план: перемирие безо всяких условий и ввод на территорию Украины "миротворцев". Я думаю, что риски срыва переговорного процесса достаточно высоки», – подчеркнул Минченко.

    Политолог Федор Лукьянов, в свою очередь, считает, что состав российской делегации для переговоров с Украиной свидетельствует о том, что Москва настаивает на повестке стамбульских переговоров 2022 года.

    «Дань трем прошедшим годам – большее представительство военных, то есть тех, кто и обеспечил "изменившиеся реалии". Но в центре снова, надо полагать, не территориальный вопрос, а тема военно-политического статуса и широкого понимания безопасности», – написал он.

    Попытка оппонентов заманить российского лидера Владимир Путин в политическую ловушку не удалась, добавил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. «В условиях отсутствия согласованных сторонами базовых механизмов урегулирования согласиться на участие первого лица в "субстантивных переговорах" – значит подставить его под удар», – отметил он.

    «Украинская сторона теперь должна назвать своих переговорщиков. Она не может отказаться от переговоров без обвинений в нежелании мирного урегулирования», – добавил аналитик.

    «Зорин – мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, "зелеными экспрессами", распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», – охарактеризовал переговорщика военкор Александр Коц.

    Он напомнил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный украинский гарнизон «Азовстали» в Мариуполе. Коц отметил, что такая делегация, как у России, станет еще одним «ударом по шапито Зеленского». «Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», – подчеркнул блогер.

    Ранее Владимир Путин утвердил состав российской делегации на предстоящих переговорах с Украиной в Стамбуле. Группу возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    В списке экспертов для переговоров – первый замначальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин, замначальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.   

    В среду вечером, перед отлетом делегации, российский лидер провел совещание. Помимо членов переговорной группы, в мероприятии участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников, а также все командующие группировками в зоне СВО.

    Первые прямые переговоры России и Украины с 2022 года должны пройти в четверг в Стамбуле. По данным ТАСС, их начало запланировано на вторую половину дня. Они состоятся в рабочем офисе президента Турции во дворце Долмабахче, как и три года назад.

    На данный момент нет точной информации о составе украинской делегации. Как сообщает телеканал NTV, нет также и определенности относительно планов переговорной группы Украины прибыть в Стамбул. По информации СМИ, Владимир Зеленский примет решение о переговорах с Россией после сегодняшней встречи с президентом Турции Эрдоганом. Встреча запланирована на 13:00.

    Напомним, на прошлой неделе Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он подчеркнул, что Москва готова к «серьезным переговорам», целью которых российский президент назвал «устранение первопричин конфликта» и «выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу».

    Коментарии (6)
    15 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Лавров: На переговорах с Украиной обязательно будут проблемы
    Лавров: На переговорах с Украиной обязательно будут проблемы
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что переговорный процесс по Украине может столкнуться с серьезными трудностями, как это уже случалось ранее.

    Заявление главы МИД России прозвучало на заседании дипломатического клуба, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что нет гарантий успешного и беспроблемного проведения переговоров по Украине. По его словам, «никто не гарантирует, что все будет гладко, без проблем. Наоборот, проблемы будут обязательно, как это случилось три года назад в Стамбуле». Министр напомнил, что тогда англичане запретили киевскому режиму продолжать процесс, даже несмотря на готовность парафированных принципов.

    Лавров также заявил: «Если честно, англичане как поводыри ведут Зеленского по джунглям мировой политики». Он добавил, что советник премьера Британии по национальной безопасности направлен к Зеленскому, чтобы контролировать его заявления и действия.

    Глава МИД России обратил внимание, что в западных странах перестали использовать слово «перемирие», а тамошние лидеры открыто говорят о необходимости дать Украине возможность подготовиться к переговорам с позиции силы. Лавров пояснил, что, по признанию западных политиков, перемирие нужно для военного усиления Украины.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы заключается не в согласовании перемирия для очередного этапа вооружения Киева, а в достижении устойчивого и долгосрочного урегулирования, которое учитывало бы интересы всех сторон.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня.

    Напомним, российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

    Коментарии (13)
    15 мая 2025, 14:49 • Новости дня
    Москва отвергла идею Киева обсуждать в Стамбуле только 30-дневное перемирие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Позиция Киева о том, что в Стамбуле можно обсуждать лишь 30-дневное перемирие, противоречит подходам Москвы, заявил на брифинге в Бишкеке посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    По его словам, такие требования «по факту несовместимы с теми подходами, которые исповедует сегодня Россия», передает ТАСС.

    Мирошник подчеркнул, что Россия считает допустимым режим прекращения огня только в случае выработки единой стратегии урегулирования. Он добавил: «Россия неоднократно выражала свое мнение, что режим прекращения огня может быть сопоставим, только когда выстроена единая стратегия урегулирования».

    Также дипломат указал, что на данный момент отсутствует согласованный обеими сторонами документ по урегулированию украинского конфликта. По его словам, никакой совместной работы до начала стамбульских заседаний не проводилось, и актуального документа сейчас нет.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня.

    Напомним, российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

    Коментарии (2)
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