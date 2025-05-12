Эксперимент по регулированию использования электросамокатов предложили провести в Москве

Володин: Регулирование пользования электросамокатами должно учитывать специфику регионов

Tекст: Дарья Григоренко

«Есть предложение в Москве провести эксперимент по регулированию в этой сфере», – сказал Володин, передает ТАСС.

Он поручил первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову совместно с правительством проработать этот вопрос. Володин также отметил, что профильное министерство должно изучить итоги эксперимента и опыт других регионов, чтобы принять решение о необходимости федерального регулирования.

Володин подчеркнул, что предложения Минтранса не решают проблему, так как между регионами существуют значительные различия. По его словам, правительство должно подготовить более качественные варианты решений.

Накануне глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил письмо министру транспорта Роману Старовойту с предложением включить полис ОСАГО в стоимость аренды электросамокатов.

Ранее члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека подготовили предложения по оснащению средств индивидуальной мобильности номерными знаками, и внесению их в ПДД.

В апреле министерство транспорта инициировало изменения в ПДД, которые ограничат стоянку электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на тротуарах и дорожках.