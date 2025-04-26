Минтранс предложил запретить стоянку электросамокатов на тротуарах

Стало известно о подготовке запрета парковки СИМ вне спецмест

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», Минтранс России разработал проект изменений в правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, который предусматривает запрет их стоянки на тротуарах, пешеходных, велосипедных и велопешеходных дорожках, а также в пешеходной зоне, если место для парковки не обозначено специальным знаком или разметкой. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона.



В документе отмечается, что полномочия по организации парковок и установлению штрафов за нарушение правил парковки СИМ, используемых по договорам краткосрочной аренды, могут регулировать сами операторы арендных сервисов на основании публичных договоров. По мнению Минтранса, дополнительное правовое регулирование в этой части не требуется.

В министерстве также сообщили, что разрабатываемые изменения в ПДД вводят понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом. Пользователь СИМ будет считаться водителем транспорта с соответствующими обязанностями. Кроме того, будет введен запрет на движение на СИМ более одного человека независимо от конструкции, а скорость при сближении с пешеходами ограничат десятью километрами в час. Также новые правила усилят приоритет пешеходов, запретят СИМ требовать пропустить их и подавать звуковые сигналы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Северо-Восточном округе Москвы водитель Lada Granta совершил наезд на электросамокат с двумя 15-летними девушками, а в России операторы кикшеринга с 17 апреля ввели ограничение скорости электросамокатов до 20 км/ч для повышения безопасности движения на тротуарах, при этом в Уфе мужчина с ножом напал на несовершеннолетних, катавшихся на электросамокатах.