Кикшеринги в России ограничили скорость электросамокатов до 20 км/ч

Tекст: Дмитрий Зубарев

С 17 апреля все электросамокаты, предоставляемые кикшеринговыми сервисами Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс go», будут иметь ограничение скорости до 20 км/ч, сообщает ТАСС. Эта мера вводится для повышения безопасности на тротуарах в рамках пилотного проекта, который стартует в начале сезона.

Операторы подчеркивают, что новая скорость на 20% ниже максимальной разрешенной скорости средств индивидуальной мобильности (СИМ) по правилам дорожного движения (ПДД). В самокатах установлены IoT-модули, которые технически не позволят устройству развить скорость выше 20-22 км/ч. Это нововведение ориентировано на предотвращение опасных ситуаций и обеспечение большей безопасности для пешеходов.

По действующим ПДД, если отсутствует велодорожка, самокаты должны передвигаться по тротуарам, в отличие от велосипедов, которые обязаны использовать правый край дороги. Это делает самокаты более уязвимыми в плотных пешеходных зонах, что и стало причиной установки лимита скорости.

Кроме того, в городах уже функционируют медленные зоны, которые операторы создают самостоятельно на участках с высоким пешеходным трафиком. В 2024 году ввели повышенные штрафв за серьезные нарушения правил использования самокатов, включая управление несовершеннолетними, езду в нетрезвом состоянии и езду вдвоем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти предложили запретить езду на электросамокатах по тротуарам, а Минтранс предложил квалифицировать пользователей электросамокатов как водителей. Сенатор ранее предложил ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч.