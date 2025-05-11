В Госдуме предложили включить ОСАГО в аренду электросамокатов

Tекст: Дарья Григоренко

В письме депутат попросил рассмотреть вопрос о включении обязательного страхования в стоимость аренды всех средств индивидуальной мобильности, которые предоставляют соответствующие компании, передает ТАСС.

Речь идет о страховании гражданской ответственности, покрывающей ущерб жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, а также о страховании жизни и здоровья арендаторов.

Нилов отметил, что на рынке проката электросамокатов сейчас нет единого обязательного стандарта страховой защиты для пользователей и третьих лиц. Он подчеркнул: «Отсутствие такого стандарта представляется недопустимым, учитывая возрастающую популярность СИМ и растущее число ДТП с их участием, зачастую приводящих к причинению вреда здоровью и имуществу граждан».

Ранее члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека подготовили предложения по оснащению средств индивидуальной мобильности номерными знаками, и внесению их в ПДД.

В апреле министерство транспорта инициировало изменения в ПДД, которые ограничат стоянку электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на тротуарах и дорожках.