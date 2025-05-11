Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
В Госдуме предложили включить ОСАГО в аренду электросамокатов
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил письмо министру транспорта Роману Старовойту с предложением включить полис ОСАГО в стоимость аренды электросамокатов.
В письме депутат попросил рассмотреть вопрос о включении обязательного страхования в стоимость аренды всех средств индивидуальной мобильности, которые предоставляют соответствующие компании, передает ТАСС.
Речь идет о страховании гражданской ответственности, покрывающей ущерб жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, а также о страховании жизни и здоровья арендаторов.
Нилов отметил, что на рынке проката электросамокатов сейчас нет единого обязательного стандарта страховой защиты для пользователей и третьих лиц. Он подчеркнул: «Отсутствие такого стандарта представляется недопустимым, учитывая возрастающую популярность СИМ и растущее число ДТП с их участием, зачастую приводящих к причинению вреда здоровью и имуществу граждан».
Ранее члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека подготовили предложения по оснащению средств индивидуальной мобильности номерными знаками, и внесению их в ПДД.
В апреле министерство транспорта инициировало изменения в ПДД, которые ограничат стоянку электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на тротуарах и дорожках.