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    13 мая 2025, 08:46 • В мире

    Зачем Макрон пошел на поклон к масонам

    Зачем Макрон пошел на поклон к масонам
    @ REUTERS/Sarah Myessonnier/Pool

    Tекст: Валерия Вербинина

    Во вторник, 13 мая, как ожидается, президент Франции выступит с обращением к народу. Как это связано с тем, что за несколько дней до этого Эммануэль Макрон посетил одну из крупнейших масонских лож, какую роль играют масоны во французском обществе, причем здесь эвтаназия – и что именно понадобилось властям и масонам Франции друг от друга?

    В начале мая впервые в истории президент Франции официально посетил масонов Великой Ложи и даже произнес речь в их присутствии. Зачем главе государства понадобилась эта экзотическая организация, овеянная мифами, которая смотрится в современности реликтом древности?

    Официальное объяснение, распространенное СМИ за несколько дней до визита, предстает по крайней мере загадочным. Мол, в этом году исполняется 120 лет закону о светском характере государства и о том, что оно отделено от церкви. Поэтому Макрон произнесет перед масонами речь о том, что это «закон свободы» и «в таком духе его необходимо чествовать».

    Есть лишь нюанс в том, что закон был принят не в мае, а в декабре 1905-го, и Макрон проявляет странную для политика торопливость. Чтобы свести на нет этот довод, пресса отмечает, что «французское общество пронизано спорами о светскости, расизме, антисемитизме и религиозной нетерпимости», – мол, лишний разговор о светском характере государства ему не повредит. Однако все равно непонятно, почему президенту Франции понадобилось выступать именно перед масонами, и именно Великой (Большой) Ложи.

    Дело в том, что во Франции имеется еще одна масонская организация, т. н. Великий Восток, который насчитывает 55 тысяч членов. В Большой Ложе, великом магистром которой является некий Тьерри Заверони, числится всего 32 тысячи человек. Сам Заверони был морским спасателем в Марселе, вступил в масоны в 1985-м, дорос до своей нынешней должности и слывет в прессе «преданной своему делу личностью». Сообщается, что он «организовывал гуманитарные операции для Украины», а во время пандемии «организовал муниципальные центры вакцинации» в Марселе.

    Если отбросить легенды, которыми масонство обросло исторически, то невозможно отделаться от впечатления, что оба французских масонских объединения по численности можно сравнить с армиями. Как и любое объединение, масонство позволяет выстраивать дополнительную систему связи между членами организации, а значит, эти связи использовать, не предавая их огласке. Кроме того, организация такого масштаба – сама по себе сила, даже если бы ее члены ограничивались вышивкой крестиком.

    Косвенным признанием этой силы можно считать визит Франсуа Олланда в штаб-квартиру Великого Востока в 2017 году. Олланд стал первым действующим президентом Пятой республики, который нанес масонам официальный визит.

    Поводом – по крайней мере, озвученным публично – стала необходимость отметить юбилей масонского движения. Наблюдатели – например, историк Жан Гарриг – полагали, что Олланд счел нужным лишний раз подчеркнуть светский характер государства, так как Великий Восток в свое время был ярым сторонником закона 1905 года. Когда Олланд только баллотировался в президенты, он обещал внести этот закон в конституцию, но свое обещание не выполнил.

    Другие высказывали предположение, что визит мог быть связан с политическим характером Великого Востока: дело в том, что эта масонская ложа принимает в свои члены людей с любыми политическими убеждениями, за исключением крайне правых, и вообще масоны относятся к ним крайне отрицательно. Иными словами, масоны являются противниками Национального объединения Марин Ле Пен – если можно так выразиться, еще со времен ее отца и с тех пор, когда оно называлось Национальным фронтом.

    Старший Ле Пен, в свою очередь, не стеснялся в выражениях и ругал «правую буржуазию, залезшую в масоны по самую шею», которая противится любому сотрудничеству с его партией. Кроме того, Ле Пен не скрывал, что считает масонов влиятельной скрытой силой, которая политическими манипуляциями стремится удержать у власти определенные круги. Любопытно, что в 2012 году Марин Ле Пен сумела привлечь в свой избирательный штаб двух масонов, адвокатов Жильбера Коллара и Валери ле Дуге, но ни к чему хорошему это не привело – оба в итоге были исключены из ложи, а общее отношение масонского движения к крайне правым отнюдь не потеплело.

    Что касается Макрона, то в назначенный для выступления день он действительно приехал в Великую Ложу, пообщался с Тьерри Заверони и произнес речь о «законе свободы, который признает и защищает право совести… право верить или не верить». После чего бросил увесистый булыжник в огород тех, кто «под предлогом светского характера общества атакуют религии или верования… заявляя об их якобы несовместимости с республиканскими ценностями». Затем Макрон перешел к положительной роли масонов как сторонников светского характера государства: «Я прошу вас везде повторять… что единственное слово, которое согласуется со словом светскость, это слово свобода». И заговорил об эвтаназии.

    Сейчас во Франции пытаются в который раз принять законопроект об эвтаназии – так называемый закон о конце жизни. От СМИ не укрылось, что масоны принимают активное участие в проталкивании этого закона, причем началось это не вчера, а почти полвека тому назад. В 1978 году сенатор Анри Кайяве, член ложи Великого Востока, выдвинул проект закона, который был отвергнут.

    Потерпев поражение, Кайяве создал «Ассоциацию за право умереть достойно», которая, как пишет Le Journal du Dimanche, «стала одним из главных лоббистов эвтаназии во Франции». В прошлом году «Фигаро» в материале под заголовком «Эвтаназия: последний крестовый поход франкмасонов» прямо указывал, что «Макрон обещал им (масонам) принять этот закон», о чем заявил во время визита 8 ноября 2023 года к членам Великого Востока.

    Сейчас, выступая перед масонами Большой Ложи, Макрон заявил, что «масонство всегда было мишенью сторонников теории заговора и обскурантистов», и что «то, что масоны вовлечены в важнейший спор (об эвтаназии), хорошо». Такая поддержка – и в такой форме – со стороны первого лица государства дорогого стоит: фактически Макрон взял масонов под свою защиту, а кроме того, высоко оценил их роль в прошлом, связанную с принятием не менее спорного (на тот момент) закона об отделении церкви от государства.

    Таким образом, президент Франции, наладив контакты с членами Великого Востока, теперь переключился на менее многочисленную Великую Ложу. Если отсечь его политическую риторику, в сухом остатке мы имеем следующее: Макрону для чего-то нужны масоны. Настолько, что он приезжает к ним лично, льстит им и даже обещает, что они получат нужный им закон об эвтаназии.

    Остается открытым вопрос, что именно президент Франции рассчитывает получить взамен – и вряд ли это право усыпить свою жену, когда придет срок.

    Единственное, что интересует Макрона, это власть. Так заискивать перед масонами он может только во имя власти – потому что в его глазах они представляют политическую силу. И эта сила ему, видимо, очень нужна. В недавнем прошлом президент совершил ошибку, распустив Национальное собрание в расчете на более лояльный состав и получив на свою голову еще более проблемный. Летом Макрон может повторить трюк с роспуском, но чтобы не провалиться снова, ему необходимо заручиться максимальной поддержкой всех, кого только можно. В том числе и масонов.

    Кроме того, стало известно, что власти собираются устроить некий референдум, и 13 мая Макрон должен выступить по телевидению с обращением к народу. В соответствии с законами жанра вокруг целей референдума окружение президента старательно нагнетает туман, но маневры такого рода устраиваются не для того, чтобы получить от народа нежелательный ответ – особенно если настоящей целью является внесение изменений в конституцию или, к примеру, вопрос о разрешении баллотироваться на третий срок.

    Стоит учитывать, что главная соперница Макрона, Марин Ле Пен, по приговору якобы независимого французского суда была лишена права избираться на пять лет. Да, ее адвокаты подали на апелляцию – но следует быть реалистами: когда власть действует такими методами в отношении лидера оппозиции, это делается не для того, чтобы отступить в последний момент.

    Избавившись от главной оппонентки, Макрон может пойти дальше, переписать конституцию и либо баллотироваться на третий срок через два года, либо вообще создать под себя новую позицию с властью, аналогичной президентской. Остается убедить французов, что все производится исключительно в их интересах, а не в интересах Макрона. И если масоны помогут склонить чашу на сторону президента, то подарить им взамен закон об эвтаназии – мелочь, которая не стоит упоминания, тем более что вряд ли кто-то из власть имущих собирается испытывать его на себе. Кстати, сенатор и масон Кайяве, который некогда поднял эту тему, сам почему-то предпочел дожить до 99 лет и умереть в своей постели.

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