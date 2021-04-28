Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Лавров заявил о наличии в России базы для аналога SWIFT

28 апреля, среда  |  Последнее обновление — 09:48  |  vz.ru
Разделы

Российский ипотечный пузырь отличается от американского

Россияне погружаются в долговую яму Кирилл Кухмарь/ТАСС
Самая дешевая ипотека за всю историю России привела к перегреву на ипотечном рынке. Банк России фиксирует первые признаки надувания ипотечного пузыря. Беспокойство вызывают и потребительские кредиты. Ипотечный кризис по примеру США образца 2008 года крайне неприятная история. Грозит ли она России? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия готовит Среднюю Азию к новой угрозе из Афганистана

Остающиеся в Афганистане американские военные чувствуют себя очень неуютно U.S. Army/Sgt. Cooper T. Cash, Task Force Patriot Public Affairs
США призвали своих граждан оперативно покинуть Афганистан, а дипломатов экстренно отзывают домой. С Ближнего Востока туда, наоборот, «для поддержки вывода войск» спешно перебрасываются установки реактивного залпового огня дальнего действия. Похоже, США готовятся к обострению ситуации в Афганистане. Судя по визиту Сергея Шойгу в страны Средней Азии, не исключают этого и в России. Подробности...
Перейти в раздел…

Как масоны стали тайным правительством Запада

Масонская традиция жива и по сей день Arno Burgi/ZB/Global Look Press
Ровно 30 лет назад, 28 апреля 1991 года, в Москве собралась группа людей, решившая повернуть время вспять и возродить в России масонство. Принято считать, что представители этой тайной организации до сих пор правят странами Запада. Так ли это на самом деле, почему СССР называли страной победившего масонства – и какую роль масоны играют в нашей стране сегодня? Подробности...
Перейти в раздел…

Президент и спецслужбы Чехии схлестнулись из-за России

Глава чешской разведслужбы Михал Куделка – ярый противник президента страны Милоша Земана Vit Simanek/CTK/Global Look Press
В истории со взрывами складов во Врбетице чешская элита раскололась. И хотя внешне скандал пытаются замять, уже совершенно очевидно – в чешском руководстве есть те, кто верит в вину «агентов ГРУ», и есть те, кто не верит. Почему возник этот раскол, кто именно его олицетворяет – и что угрожает противникам разрушения отношений с Россией? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Соратники Навального проиграли «битву между добром и нейтралитетом»

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Добро, разумеется, не в ответе за всех, кто к нему попытался примазаться. А вот за свою свободу в ответе каждый. Независимо от того, было для него свободой выйти или не выйти на площадь. Дядя за нее не заплатит. Подробности...

Сталинград отвоевал место в школе

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
Наши учебные планы неадекватны. Наши учебники по возможности усвоения материала не соответствуют практике обучения истории. А усложнение ЕГЭ по истории в последние годы почти исключает знание ее школьниками. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

«Оскар» получает «Международная панорама»

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Главными оскаровскими призами, стало быть, награждена развернутая экранизация типичного сюжета программы Центрального телевидения СССР – про американских безработных, которым Санта-Клаус ничего не принес аж два раза. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Как помочь Донбассу

Как Чернобыль изменил ядерную энергетику России

Иранцы нагрубили Лаврову и России

Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
Подробности...

В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
Подробности...

Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы планируете провести 10-дневные майские выходные?
  • Останусь дома

  • Поеду на дачу

  • Навещу родственников

  • Поеду в путешествие по России

  • Поеду в путешествие за рубеж

  • Буду работать
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
  • Да

  • Нет

  • И раньше их не покупал
Почувствуете ли вы себя ущемленным в случае введения запрета для россиян посещать страны ЕС?
  • Да, я планировал посетить Европу

  • Нет, я не планировал посещать Европу
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров заявил о наличии в России базы для аналога SWIFT
    Лавров пообещал скорое создание списка недружественных России стран В Белом доме назвали «ключевой инструмент» США против Китая Зеленского обвинили в самой большой афере на Украине за 30 лет США решили создать новый истребитель за 18 млрд долларов
    США обещали «не уклоняться» от попыток «заставлять Россию платить» США пообещали использовать флот для защиты Тайваня Украинский военный эксперт увидел угрозу в войсках России в Крыму Ученые нашли способ избавиться от коронавируса за секунду
    Reuters заявило об угрозе поставкам нефти из России в Белоруссию из-за США Байден объявил об «ошеломительном успехе» в борьбе с COVID-19 Львовский облсовет потребовал лишать украинского гражданства за паспорт России Виторган высмеял волшебные прикосновения Собчак

    «потакание неонацистам»


    Лавров заявил о готовности Зеленского платить любую цену за власть

    персидский залив


    Корабль ВМС США открыл стрельбу при приближении иранских катеров

    страх перед ВАДА


    Во время финала ЧМ по шашкам в Польше со стола убрали российский флаг

    Видео

    дело о взрывах во Врбетице


    Президент Чехии сделал неожиданный ход в конфликте с Россией

    «саммит Моськи и Слона»


    Зеленский ищет встречи с Путиным лишь на словах

    перегрев рынка


    Российский ипотечный пузырь отличается от американского

    мировой гегемон


    Почему Китай не сможет стать главной державой планеты

    журнал «Современник»


    Владимир Можегов: Пушкин против революции

    концепция силы


    Дмитрий Дробницкий: Как администрация Байдена попала в тактический тупик

    симметричный ответ


    Геворг Мирзаян: МИД меняет правила игры

    специальный репортаж


    Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

    на ваш взгляд


    Как вы планируете провести 10-дневные майские выходные?

    Как масоны стали тайным правительством Запада

    Масонская традиция жива и по сей день    28 апреля 2021, 08:48
    Фото: Arno Burgi/ZB/Global Look Press
    Текст: Михаил Диунов

    Ровно 30 лет назад, 28 апреля 1991 года, в Москве собралась группа людей, решившая повернуть время вспять и возродить в России масонство. Принято считать, что представители этой тайной организации до сих пор правят странами Запада. Так ли это на самом деле, почему СССР называли страной победившего масонства – и какую роль масоны играют в нашей стране сегодня?

    Хотя сами масоны считают, что их история началась во времена строительства Храма Соломона в Иерусалиме, максимально возможная древность протомасонских организаций может быть отнесена к раннему средневековью. Тогда в Европе появились строительные артели, путешествующие по всему христианскому миру, в поисках заказчиков на сооружение храмов и замков. Дело это было сложное, требовало большой искусности и точных расчётов, отчего каждая артель тщательно хранила тайны ремесла. Возможно, именно в это время инженерные знания, как это часто бывало в те времена, начали переплетаться с мистикой.

    Но настоящий подъем масонства начался в XVII веке. Тогда средневековые строительные артели находились в глубоком кризисе. Строительство из тайного искусства превратилось в точную науку, а архитекторы королей, получившие хорошее образование, не нуждались в обучении у наследников средневековых мастеров.

    Сами масоны утверждают, что это привело к превращению сообществ строителей храмов в своеобразные клубы по интересам, которые сохраняли таинственную обрядность прошлого и объединяли мистически настроенных «людей из общества», которые собирались, чтобы совместно поразмыслить над устройством мироздания и проблемами философии. Они стали называть себя вольными каменщиками, подчеркивая свободомыслие, царившее в масонских ложах. Так ли это было на самом деле – науке не известно, потому что древних документов, подтверждающих связь средневековых мастеров с вольными каменщиками XVII века, либо не сохранилось, либо масоны не хотят их обнародовать.

    Открыто заявив о своем появлении, первые масонские общества (их стали называть «ложи»), быстро стали важным фактором в политике сначала Англии, где их возникло больше всего, а затем и всей Европы. Масонство превратилось в модное увлечение. Состоять в ложе стало чуть ли не обязательным признаком того, что ты современно мыслящий человек, чуждый церковного обскурантизма и верноподданнического консерватизма. Для наступающего «Века Просвещения» это было чрезвычайно важно.

    Кроме того, быстро выяснилось, что масонство является хорошим подспорьем для карьеры. Ведь в ложе могли встретиться богатый и влиятельный лорд, вхожий в кабинеты членов правительства и простой коммерсант, или молодой искатель должности на государственной службе. Высокопоставленные масоны помогали своим младшим братьям, создавая паутину, которая опутывала всю систему управления государством. Совершено мафиозная практика. Но, впрочем, ложи были тогда чем-то вроде мафии и вполне могли враждовать одна с другой, подобно криминальным бандам, разве что без войны на улицах. Хотя дуэли случались постоянно.

    В XVIII веке власти стран Европы, где масонство давно пустило прочные корни, пришли к воду, что это общественное движение проще возглавить, нежели уничтожить и получить тем самым в свои руки мощный инструмент непрямого воздействия на самую активную часть общества. В немалой части стран произошел своеобразный «перехват» власти, когда в высшие масонские структуры были «избраны», а фактически сами себя назначили принцы королевской крови и другие приближенные к трону лица.

    С тех пор в Великобритании, Франции, Пруссии и многих других странах масонство стало очень тесно связано с властью. Даже в наши дни Объединенную Великую ложу Англии возглавляет герцог Кентский фельдмаршал Эдвард Виндзор, двоюродный брать королевы Елизаветы II. Во Франции при династии Бурбонов во главе вольных каменщиков стояли представители Орлеанского дома, ближайшая родня королей, а в Пруссии гроссмейстерами лож были, к примеру, и прославленный полководец Фридрих Великий и первый кайзер Германского рейха Вильгельм I Гогенцоллерн.

    И, конечно же, необычайно велика была роль братьев каменщиков в создании Соединенных Штатов. Перед войной за Независимость в Новой Англии действовало множество лож, объединявших почти всех более-менее активных жителей колониальных городов. Во главе организаций стояли самые богатые и влиятельные колонисты, крупные землевладельцы и торговцы. Стоит признать, что именно на заседаниях лож вызрели и были сформулированы основные положения идеологии борьбы колоний за независимость, а все руководство повстанцами, сражающимися с королевской армией, а затем правительство США было если не полностью масонским, то находилось очень близко к этому.

    Когда первый президент США Джордж Вашингтон приносил присягу при вступлении в должность, на балконе Федерального дома в Нью-Йорке стояли почти исключительно члены лож. Присягу принимал государственный канцлер Роберт Ливингстон (по совместительству глава Нью-Йоркского масонства) и даже библия, на которой клялся президент была принесена мэром города из ложи Св. Иоанна, в которой мэр состоял в должности секретаря.

    Но не все державы столь активно привечали масонов. В Испании, твердо верной католической церкви, вольных каменщиков сначала просто казнили, а затем терпели на нелегальном положении. Кратковременный подъем наступил лишь в годы наполеоновской оккупации, когда французские офицеры и чиновники принесли в Испанию ложи, в которых состояли на родине. То же самое было в Италии.

    Россия, страна православная также относилась к масонству без всякого одобрения. Привезли к нам это модное увлечение все те же англичане, когда в 1731 году гроссмейстер Великой ложи Англии назначил главу российского масонства. В 1740-1750-х годах большая часть масонов в России была иностранцами, находившимися на русской службе. При императрице Елизавете постепенно стали появляться и русские ложи. Это сразу же вызвало обеспокоенность правительства, которое распорядилось установить надзор за вольными каменщиками. Долгое время масонство не поощрялось, но и не преследовалось. Власти считали его странной забавой скучающих аристократов, охочих до досужих бесед о философии, но пока что безопасных.

    Положение изменилось при Екатерине II. В 1870-е годы российское просвещение начало приносить первые плоды. Как только появилось достаточно большое число образованных дворян, оказалось, что эти люди очень склонны к вольнодумству. Масонство с его философией вольности и отказа от власти церкви оказалось как нельзя более кстати. Сначала в Санкт-Петербурге, а затем по всей стране начали появляться новые ложи, состоящие уже из русских вольных каменщиков. Что особенно интересно, в те годы в России конкурировали две масонских традиции: английская, подчиняющаяся Лондону и Шведский устав, «инсталлированный» (как говорили тогда сами братья) из Берлина.

    Правительство России не на шутку испугалось. Еще бы – в стане появилась целая сеть тайных обществ, в которых велись разговоры не только о духовном самосовершенствовании, но и о реформах разной степени радикальности. Причем сеть эта управлялась из-за рубежа.

    Конечно же, была попытка перевести русское масонство под контроль правящей династии, как это произошло в Европе. С этой целью наследник престола великий князь Павел Петрович даже вступил в ложу, собираясь стать верховным покровителем (и одновременно надзирателем) над всеми ложами страны. Но этому помешали два фактора: Екатерина II решила, что нечего возиться с «вольтерьянцами» и начала преследовать масонов, заодно оказывая давление на своего сына, а глава русского масонства видный вельможа Иван Елагин не хотел упускать из своих рук власть, отчего всячески сопротивлялся планам великого князя. В итоге уже во второй половине 1780-х годов масонство все более переходит на нелегальную работу и становится резко оппозиционным власти. Ну а после начала революции во Франции масонство в России и вовсе было почти полностью задушено самыми жесткими полицейскими мерами. Ведь Екатерина II отлично знала, какую роль в революции сыграли французские масоны и их ложи, быстро превратившиеся в революционные клубы.

    Возрождение масонства началось после Заграничного похода русской армии, когда множество офицеров оказались за рубежом и хорошо ознакомились с существующими в Европе порядками. А в их числе оказалось и масонство, состоять в котором считалось само собой разумеющимся. Особенно для офицеров – во Франции при Наполеоне было множество чисто военных лож. Возвращаясь в Россию, молодые дворяне начали учреждать ложи на родине. Причем на этот раз была создана Великая ложа Астрея – первая независимая русская ложа, которая уже не подчинялась никаким зарубежным структурам.

    Новое масонство очень скоро стало весьма многочисленным и влиятельным, объединив чуть ли не всех гвардейских офицеров и чиновников столичных министерств. Это повлекло новые антимасонские меры: Александр I издал указ о полном запрещении деятельности масонских лож в России. Законопослушная часть вольных каменщиков прекратила свою деятельность, а радикально настроенные люди вскоре переместились в разнообразные тайные общества, из которых чуть позже выросли декабристы.

    Далее вплоть до 1905 года, когда императорский манифест даровал подданным Российской империи разнообразные вольности, масонства в нашей стране не было.

    Характерная особенность лож этого времени заключается в том, что все они были в той или иной степени революционными и левыми. Причем отметились тут все оппозиционные партии - от умеренных кадетов до эсеров и социал-демократов. Многие видные масоны приняли активное участие в революционных событиях 1917 года, да и глава Временного правительства А. Керенский состоял членом Великого Востока народов России с самого его учреждения в 1912 году. Кстати русское масонство в то время отошло от британской и немецкой традиции и стремилось копировать французские образцы, что как нельзя лучше соответствовало революционным убеждения большей части членов лож.

    Советский режим масонов преследовал, так как считал враждебными любые тайные общества. При этом удивительным образом в СССР, особенно в первые десять лет в руководящих органов оказалось множество людей с прошлым, тесно связанным с обществами вольных каменщиков. Даже советская символика имеет связь с масонской символикой: герб СССР и советских республик вполне может быть истолкован с точки зрения правоверного масона. А первый проект униформы советского ведомства иностранных дел так и вовсе копировал одеяния братства, вплоть до ритуального фартука и строительных перчаток. Все это, вместе с эгалитаристской и просветительской политикой СССР позволяло западным борцам с «мировым заговором» утверждать, что СССР является страной победившего масонства и тайно управляемой некими ложами. На деле мы не имеем тому никаких подтверждений, да и советские власти всегда отрицали любую связь с масонством, обвиняя его в буржуазности.

    В ХХ веке масонство вновь стало уходить в тень. На это повлияло и преследование вольных каменщиков нацистами, и отход значительной части населения Европы от христанства, а, следовательно, утрата интереса к околорелигиозной философии, лежащей в основе масонства. К концу века считалось, что масонство пребывает в упадке и уже давно не пользуется былым влиянием.

    Впрочем, так было не везде. Например, в Италии ложа «П2» после Второй мировой войны оказалась столь влиятельной, что превратилась в настоящее теневое правительство. В числе членов и зависимых от ложи числилось множество депутатов парламента, политиков, бизнесменов, государственных чиновников и военных. На собрания ложи принимались решения, которые затем послушно утверждались власть имущими. Ходили слухи, что ложа даже готовила военный переворот, но в итоге все завершилось тем, что недоброжелатели «слили» информацию прессе и тайное правительство было раздавлено силовыми структурами. Впрочем, при попытке довести дело до суда обнаружилось, что все ключевые свидетели так или иначе скончались. Но это в Италии.

    В последние десятилетия на Западе наблюдается серьезный подъем интереса к тайным обществам, влияющим на власть. Причина этого скорее всего в кризисе системы представительной демократии, когда рядовой гражданин все мене и менее способен влиять на решения, принимаемые властями, которые в то же самое время проводят политику, явно не одобряемую большинством (позитивная дискриминация, защита меньшинств в ущерб большинству, «культура исключения» и т.д.). Эта политика навязывается обществу совсем не демократическими методами и более того прямо противоречит самому принципу демократии, когда решение принимает большинство. Реакция очевидна – значит нами правят некие тайные структуры, которые проводят в жизнь свою философию и свое видение мироустройства. Можно быть уверенным, чем дальше на Западе будет продолжаться современная политика диктата меньшинств, тем большим будет интерес к тайным обществам.

    Меж тем дело подошло к возрождению масонства в СССР. В конце 1980-х годов философ Георгий Дергачев обратился к знакомым масонам во Франции с просьбой разрешить создание в России ложи по французскому обряду. Уже в 1990 году Дергачев получил высший ранг мастера, а в следующем году стал учредителем и главой ложи «Северная звезда», подчинявшейся Великому Востоку Франции. В течение совсем небольшого срока в России появилось еще несколько лож, объявлявших о начале своей работы публично и с большой помпезностью.

    Впрочем, оказалось, что очередная волна масонства в России не чета прежней – в ней не было ни государственных деятелей, ни богатых бизнесменов, а большую часть вольных каменщиков составили представители советской интеллигенции, ищущие свое место в бурных событиях 1990-х годов. В итоге к концу десятилетия большая часть лож или закрылась или влачили довольно жалкое существование, даже не помышляя о влиянии, подобном их итальянским коллегам. «Сегодня масонство не играет какой-либо заметной роли в интеллектуальной жизни России» - с грустью констатировали сами вольные каменщики.

    Ситуация изменилась, когда в 2000-х в масонство пришел известный политтехнолог Андрей Богданов. С тех пор масонство в России приобрело какой-то карнавальный характер, ведь его великий мастер постоянно участвует в различных политических преферансах: то выдвигается на пост президента России, то пытается стать мэром Сочи, то мечется от либерального «Правого дела» к левой Коммунистической партии социальной справедливости.

    Основатель же нового российского масонства Дергачев проделал крайне интересную эволюцию. По-прежнему оставаясь в рядах вольных каменщиков (где вместе с Богдановым числится в соучредителях), он является одним из руководителей Славяно-греко-латинской академии в Москве, где студенты получают богословское образование, а ректором данного ВУЗа является Сергий (Храмешин), насельник Иосифо-Волоцкого ставропигиального мужского монастыря и благочинный его подворья в Москве. Странная, поражающая любого наблюдателя картина, заставляющая задуматься.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •