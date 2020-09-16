Психические расстройства портят жизнь как насморк

В информационном поле нашей современности немало разнообразных нежизнеспособных кадавров – беспощадная толерантность, доходящая до репрессий, и многое другое. Но вот что однозначно радует – то, что о проблемах с психикой начали говорить громко и всерьез.

Например, в конце августа гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выступил с заявлением о влиянии эпидемии COVID-19 «на психическое здоровье миллионов людей в том, что касается тревоги и страха».

Вообще, у нас же как принято? Проблемы с психикой – они от лукавого, придуманы масонами и рептилоидами. Погуляй, и все пройдет. Бабки в поле рожали, а ты непонятно на что жалуешься. И вообще, у предков никаких депрессий не было.

В общем, психические проблемы в основном проблемами не считаются. Психические расстройства не считаются расстройствами. Ну в обществе так принято. Я даже и не про российское общество говорю сейчас: вопреки распространенным стереотипам, это мировая проблема. Человечество еще не очень освоило и переварило тот ошеломляющий факт, что психическое здоровье – это, в общем, такая штука, о которой следует заботиться наравне со здоровьем физическим.

Нет, дело, разумеется, не в том, что современное человечество в большей мере подвержено психическим расстройствам, просто в последние годы стало лучше с диагностикой и лечением проблем такого рода. Это как обнаружение несмертельных, но неприятных заболеваний, которые раньше считались нормой жизни, а теперь поддаются коррекции. И, казалось бы, в случае обнаружения проблем стоило бы обратиться к специалисту – но нет, ведь есть множество причин не делать этого.

Итак, что у нас происходит? Когда в России только началась масштабная эпидемия и люди были отправлены на самоизоляцию, я писала о том, что эти меры, несмотря на их необходимость, серьезно воздействуют на психику населения. Довольно знаковым примером стал мужчина, который вскоре после этого вышел из дома во двор и расстрелял соседей, громко слушавших музыку. Основными стрессоформирующими факторами были непривычное одиночество, страх за свое здоровье и здоровье близких, а также сопутствующие факторы, такие как непривычный формат удаленной работы.

Опять-таки, я воочию наблюдала страх и подавленность, которые распространялись среди моих же знакомых намного активнее, чем вирус. Результатом стало то, о чем сказал в своем выступлении Гебрейесус: пошатнувшееся психическое здоровье миллионов человек.

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Важно и другое, о чем он упомянул в своем выступлении: а именно, то обстоятельство, что о психическом здоровье и до пандемии заботились недостаточно, тогда как «около миллиарда людей живут с психическими расстройствами, три миллиона умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя и каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство».

Вопрос психического здоровья Гебрейесус назвал «забытым вопросом в глобальном здравоохранении». Подчеркну еще раз, специально для наших западников: проблема не российская, а общемировая. Легкие депрессии, фобии, тревожные расстройства – все это до сих пор считается незначительными проблемами, на которые не принято обращать внимания.

Ладно, ладно, мы не говорим о том, что для тысячи это действительно окажутся незначительные проблемы, а тысяча первый пойдет и расстреляет соседей во дворе. Но ведь все эти расстройства ощутимо снижают качество жизни.

Так, например, снижает его хронический насморк. Или не проходящая боль в мизинце. Они не несут угрозы для жизни, но все-таки когда наконец это мелкое недоразумение излечивается, то становится ясно, до чего же лучше жить без него. Жизнь с депрессией и без нее – это два совершенно разных уровня качества жизни. Страх, тревога, подавленность – все это снижает качество жизни.

Эпидемия COVID-19 и ее экономические последствия, которые привнесли в нашу жизнь нотку полузабытой неуверенности в завтрашнем дне, проехались по сотням миллионов людей и оставили след в их психике. Но удар был бы не таким сильным, если бы здравоохранение уделяло больше внимания вопросу психического здоровья людей.

Нужны службы поддержки. Нужны службы бесплатной психологической помощи. Нужны нормальные специалисты в районных диспансерах и современные лекарства вместо устаревшего прозака. Но прежде всего – сами люди должны понять, что их психическое здоровье не менее важно, чем физическое, и уделять ему внимание. Дело-то не в том, что некуда обратиться, дело в том, что люди искренне не считают нужным обращаться.

Мол, это для слабаков. Мол, сильные люди способны справиться с проблемами и так. Мол, предки же как-то справлялись. И все же, если мизинец болит, лучше пойти и его вылечить.