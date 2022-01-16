Соцсети – подтверждение нашего существования

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16 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:27  |  vz.ru
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Как выгоднее распорядиться сбережениями в 2022 году

Геополитические риски – главный фактор, который отворачивает россиян от рублевых депозитов Алексей Сухоруков/РИА Новости
Каждый десятый россиянин стал частным инвестором, открыв брокерский счет. Бум розничного инвестирования в последние два года спровоцировали низкие ставки по депозитам. Однако к концу 2021 года вклады снова становятся привлекательными – проценты по ним достигли пятилетнего максимума и еще могут подрасти. Вернут ли россияне свои сбережения в банки и не съест ли их инфляция? Подробности...
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Москва избавила Америку от русских хакеров

Хакеров взяли без боя кадр из видео
ФСБ по обращению США ликвидировала в России хакерскую группировку REvil. Несколько лет ее участники терроризировали американские структуры, а в прошлом году президент Джо Байден даже обратил на это внимание своего коллеги Владимира Путина. Как разгром REvil отразится на отношениях России и США и при чем тут переговоры по безопасности? Подробности...
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Женщины преграждают человечеству путь на Марс

Американский астронавт Кейла Бэррон. Прямо сейчас она находится на орбите - и ее новые радиационные нормы тоже коснутся NASA/Bill Ingalls
Американская битва за политкорректность и равноправие достигла космических масштабов, причем в прямом смысле слова. НАСА приняло новые стандарты для полетов в космос, которые под предлогом защиты женщин ущемляют астронавтов-мужчин. Однако у этого хода есть и иные, гораздо более глубокие причины. В том числе финансовые. Подробности...
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США ударили по опоре России на Балканах

У Додика и Вучича сложные отношения, но сербское национальное чувство требует от них быть союзниками Dado Ruvic/Reuters
Президент Сербии Александр Вучич назвал «катастрофой» санкции, введенные США против Милорада Додика, фактического лидера сербов Боснии и одного из ключевых союзников Москвы на Балканах. Ситуация и правда может вылиться в катастрофу – те методы, которыми пользуется Вашингтон ради ослабления позиций России, грозят привести регион к новой войне.  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Соцсети – подтверждение нашего существования

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Я фотографирую свое лицо и показываю его людям в социальных сетях. Они ставят подписи и печати, каждый раз заверяя меня, что я существую, и на какое-то время этого хватает. Подробности...

Россия должна одергивать зарвавшихся русофобов

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Назначение открытого русофоба министром в Казахстане поставило вопрос о том, можно ли иметь с этим политиком дело. И ответ – нельзя. Пока за подбор русофобских кадров во власть ответственность несет одна Чехия. И этого явно недостаточно. Подробности...
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Почему растут продажи винила

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В угаре невиданного доступа к музыкальным материалам я вот лично закачал себе тысяч двадцать всяких единиц музыки, пока вдруг не понял, что это путь в никуда. Это уже превращается в бездумное некритичное потребление, и когда-то это надо было прекращать. Подробности...
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ОДКБ выводит войска из Казахстана

Переговоры Россия – НАТО: главное

Русофоб во власти Казахстана

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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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Первый российский Ту-160М поднялся в воздух

В России с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет ракетоносец Ту-160М. Этот самолет был собран с нуля. Он сможет нести новые виды вооружений, в том числе перспективные
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Первая миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане подходит к концу, через два дня начнется поэтапный вывод контингента. Это займет десять суток. Обстановка в стране нормализовалась. Численность российских военных не превышала 1480 человек
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Анна Долгарева

    Соцсети – подтверждение нашего существования

    Анна Долгарева
    журналист, поэт, военный корреспондент
    		16 января 2022, 12:10

    Лето, Карелия, Ладожское озеро, байдарочный поход. Доплыли до островка: камень и сосны; выбрались на маковку. Достали телефоны пофотографировать; надо же, ловит интернет. И я немедленно захожу в Facebook, чтобы загрузить десять фотографий ладожской воды, брусники и камня. Интернет медленный, фотографии плохо грузятся.

    – Так спешишь? – спрашивает инструктор.

    – Ну... – растерянно пожимаю плечами я. – Хочется зафиксировать. Сохранить.

    Вокруг много воды и пятна островов. В траве красная брусника, я выставляю режим на макро, делаю двадцатую фотографию одной и той же ягоды. Девочки разбиваются по двое, по трое: «Сфоткай нас!». Потом обязательно – групповая фотография. И еще одна групповая, чтобы на ней был тот, кто фотографировал в первый раз. Иначе ему обидно будет.

    Через несколько дней я еду домой, листаю фейсбучную ленту. Прекрасное как бы не существует без подтверждения, что оно существует, думаю я. Прекрасное должно обрести зрителя, и зритель этот должен запечатлеть свое свидетельство лайком, поставить подпись комментарием. Тогда прекрасное из зыбкого марева воспоминаний станет частью жизни, авторизуется, станет принадлежать тебе.

    – Это мое, – гордо скажешь ты, выложив фотографии. – Я убил и съел это мгновение. Да, я его добыл, это мой трофей.

    Авторизовать через свидетеля – без этого не происходит ничего. Некоторые делают из этого специальную картинку. Они авторизуют вообще все, что встречается им на пути, хищно бросаются со своим первобытным копьем, как на мамонта, на каждый момент своей жизни. Мы читаем их и завидуем: о, это же та самая идеальная женщина, которая успевает получить третье высшее образование и премию на работе в перерыве между воспитанием троих детей, а муж дарит ей то букет, то бриллианты, и поклонники смотрят восхищенными глазами. Некоторые из них присваивают мгновения, данные им в объективной реальности, но чаще нет. Не твое мгновение, не твоя картинка, кусочек не твоей жизни – их тоже можно авторизовать, если постараться. Если броситься с копьем и воткнуть его в бок этому мгновению, притащить в пещеру своего инстаграма, разложить на полу.

    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

    Подумаешь – сама себе купила букет из 101 розы, чтобы выложить в соцсети красивую картинку и похвастаться влюбленным поклонником. Подумаешь – в реальности при этом воешь под одеялом от одиночества. Но ты присвоила, авторизовала картинку, где тебя любят, тебе поклоняются – и вот это уже кусочек твоей жизни.

    Ты убила и съела эту картинку, это твой трофей. Вот печати свидетелей – тысяча лайков, вот их подписи – комментарии. Это твое. И в этом плане те, кто плачутся, жалуются, ноют в социальных сетях, делают вот какую вещь. Они берут свою боль, печаль (и так понято, что принадлежащие им) и раскладывают перед свидетелями.

    – Вот, – констатируют они. – Я несчастен.

    И тут же прилетают печати и подписи свидетелей.

    – Да, ты несчастен, – говорят они. – Ты имеешь право быть несчастным.

    – Ты не один, – говорят они. – Мы посмотрели на твою печать, взвесили ее, подержали в руках.

    Помогает ли, когда твою печаль держат в руках незнакомые люди? Видимо, многим – да. Камушки мои карельские, ягоды брусники, порыжевшие листья. Откуда мне знать: возможно, они приснились мне в длинном сне, и сейчас, когда я вернулась в Москву, их не существует и не будет больше никогда. И то сказать: если с камушками, в общем, не очень понятно, то вот ягод брусники тех не существует совершенно точно, любой ботаник скажет. Но я их авторизовала. Их видели тысячи моих читателей, и меня они тоже видели – а значит, я существую.

    Я каждую неделю выкладываю новые селфи. Красива ли я? Молода ли я? Существую ли я? О, существую ли я?! Вот этот ключевой вопрос, но я фотографирую свое лицо и показываю его людям в социальных сетях. Они ставят подписи и печати, каждый раз заверяя меня, что я существую, и на какое-то время этого хватает. А потом снова начинает терзать внутренняя неуверенность: вдруг я только тень в толпе, элемент массовки, сбой матрицы. Посмотрите на меня, заверьте меня в том, что это не так.

    Социальные сети – подтверждение нашего существования. Вы можете сказать: я не такой. Для меня соцсети – это просто так, связаться с друзьями. Почитать ленту. Не выкладываю я каждое мгновение, это уж совсем для зависимых. Но ведь выкладываете. И оставляя комментарий, вы заявляете о собственном существовании, которое должно быть засвидетельствовано. Я свидетельствую.

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