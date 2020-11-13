Гоблин обвинил Михалкова в непочтении молодежи к месту казни Космодемьянской

Современная молодежь не понимает значимость подвига Зои Космодемьянской, а поэтому и воспринимает музей на месте ее гибели как место для селфи, заявил газете ВЗГЛЯД российский публицист и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков. Так он прокомментировал статью The Village, где музей памяти Зои Космодемьянской назван идеальным пространством для создания качественных фотографий в инстаграме.

Издание The Village назвало построенный подмосковной деревне Петрищево музей «Зоя», посвященный памяти Зои Космодемьянской и контрнаступлению советских войск в битве под Москвой, самым идеальным фоном для фэшн-съемки. По словам авторов, сама архитектура и белоснежный цвет здания делает это не «местом трагедии», каковым по факту оно и является, а модной территорией, на которой призывают молодежь отдыхать и приятно проводить время. «Это место — чистый пример общественного пространства, где хочется гулять, пить кофе и кататься на роликах», - пишет издание.

«Не стоит забывать, что у нас свобода, в конце концов. Кто что хочет, то пусть и делает. Если же молодежь там не будет безобразничать и неприлично себя вести, то кто может запретить? Другое дело – что творится в головах у населения, это картина печальная, а наблюдать такое очень грустно», – говорит Пучков.

Публицист объясняет, что Зоя Космодемьянская стала символом борьбы с фашизмом для советских людей, а поскольку сейчас в России идет сугубо антисоветская идеология, для современной молодежи она «никакой не символ».

«Просвещение молодежи в историю зависит от воспитания, а не от внешнего вида музейного сооружения или того, что о нем пишут. Детей воспитывать надо. Если по телевизору показывают такие помои как сериал «Штрафбат» или фильм «Утомленные солнцем», то потом мы и получаем таких, которые считают нормальным и прикольным там фотографироваться», – подытожил собеседник.

«Утомленные солнцем» – фильм режиссера Никиты Михалкова 1994 года, в котором он сам исполнил главную роль, сыграв комдива Котова, признанного в годы правления Иосифа Сталина виновным в шпионаже и отправленного на расстрел. Кинокартина была удостоена Государственной премии РФ, а также стала лауреатом премии «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке» и Гран-при 47-го Каннского фестиваля.

«Штрафбат» – российский сериал о судьбе одного из штрафных батальонов Красной Армии во время Великой Отечественной войны. По словам автора сценария, в картине использовались реальные воспоминания живых на тот момент солдат штрафных подразделений.

В апреле 15-летний юноша сделал снимок без штанов на танке в Музее боевой славы Саранска и разместил фотографию в социальных сетях. После того, как за дело взялись сотрудники МВД, молодой человек сообщил, что не хотел осквернить память воевавших за родину.