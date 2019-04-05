Подросток сделал фото без штанов в Музее боевой славы

Сотрудники полиции нашли подростка, который сделал снимок без штанов на танке в Музее боевой славы Саранска, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.

Накануне в соцсетях появилась фотография, на которой один из подростков приспустив штаны повернулся спиной к камере, а второй показал неприличный жест, передает РИА Новости.

«Сотрудники МВД установили личность подростка, разместившего в сети свои непристойные фотографии. Им оказался несовершеннолетний житель одного из районов Республики Мордовии, учащийся местного колледжа. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка действиям подростка», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что 15-летний юноша признался, что не хотел осквернить память воевавших за родину. Он назвал инцидент «неудачной шуткой». Полиция вызвала для беседы отца подростка, который был шокирован таким поступком.

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В октябре челябинских школьниц задержали за сожжение венков в Вечном огне.