Челябинских школьниц задержали за сожжение венков в Вечном огне

Трех восьмиклассниц из Челябинской области задержали по подозрению в сожжении венка в Вечном огне.

«На мемориальном комплексе «Слава», посвященном памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, неизвестные лица подожгли венок. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установлены и задержаны подозреваемые», – цитирует «Интерфакс» пресс-службу регионального ГУ МВД.

Полицейские выяснили, что вандалами оказались три восьмиклассницы из Златоуста в Челябинской области.

По факту вандализма возбуждено уголовное дело, две девушки, не достигшие 14-летнего возраста, поставлены на учет в полицию, третья находится под подпиской о невыезде.

В январе 2018 года сообщалось о подростках, которые забросали снегом Вечный огонь в городе Коркино Челябинской области.