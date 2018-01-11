Забросавших снегом Вечный огонь подростков ищут в Челябинской области

Полиция начала поиск молодых людей, которые забросали снегом Вечный огонь в городе Коркино Челябинской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«В среду вечером в городе Коркино, по предварительным данным, несовершеннолетние забросали снегом мемориал «Вечный огонь» и скрылись. В настоящее время по данному факту проводится проверка, личности подростков устанавливаются», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В полиции сообщили, что подозреваемых запечатлели камеры видеонаблюдения.

В настоящее время работа мемориала полностью восстановлена.

Напомним, ранее в городе Верхний Уфалей Челябинской области завели уголовное дело по факту осквернения памятника погибшим воинам-красноармейцам.