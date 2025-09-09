Министр соцразвития Подмосковья сообщил о тренде на старославянские имена

Tекст: Ирма Каплан

«Сейчас в регионе отмечается тренд на старославянские имена. Теперь они все чаще встречаются среди имен для новорожденных. Так, для мальчиков родители все чаще выбирают имена Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. В именах для девочек мы встречаем такие, как Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава», – приводит слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина пресс-служба ведомства.

Там напомнили о возможности регистрации новорожденных на этапе роддома, когда специалисты приходят в палату и помогают оформить необходимые документы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила, что доработка закона о допустимых именах в России столкнулась со сложностями, так как законодатели не могут найти подходящих словарей и согласовать гендерную принадлежность некоторых имен.